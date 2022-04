Gặp gỡ trực tuyến với nhà đầu tư, VPBank hé lộ lợi nhuận quý I tăng gấp 3

Ngày 22/04/2022, VPBank đã tổ chức buổi gặp gỡ online với các nhà đầu tư cá nhân nhằm trao đổi về các thông tin cập nhật về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2022.

Tại buổi trao đổi, VPBank đã công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất quý I đạt 11.146 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021, dẫn đầu ngành về tốc độ tăng trưởng trong quý I/2022. Với kết quả này, VPBank đã đạt 37% kế hoạch LNTT năm 2022 đang trình ĐHĐCĐ. LNTT tăng trưởng mạnh cũng giúp đưa quy mô vốn chủ sở hữu (VCSH) của VPBank lên hơn 95 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 70% so với cùng kỳ và đưa hệ số CAR hợp nhất lên hơn 15%.

Quý I/2022, VPBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động hợp nhất (TOI) đạt 18.270 tỷ đồng, tăng 65,3% so với cùng kỳ. Thu nhập thuần từ lãi hợp nhất đạt 9.888 tỷ đồng, tăng trưởng 8,4% so với cùng kỳ, trong khi đó thu nhập ngoài lãi đạt 8.381 tỷ đồng, cao hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2021 nhờ khoản phí hỗ trợ từ thỏa thuận hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm giữa VPBank và AIA Việt Nam.

Trong quý đầu năm 2022, ngân hàng mẹ đạt mức tăng trưởng tín dụng 10,3%, cao gấp đôi so với mức trung bình ngành và là một trong những ngân hàng có mức tăng trưởng tín dụng cao nhất toàn ngành. Các phân khúc khách hàng chiến lược như RB và SME tiếp tục đóng góp chính vào kết quả này. Bên cạnh đó, tăng trưởng huy động cũng đạt 11,5% giúp đảm bảo tốt các tỷ lệ an toàn thanh khoản.

VPBank đặt ra các mục tiêu với LNTT tăng trưởng gấp đôi so với năm ngoái, đạt gần 30 nghìn tỷ đồng và tăng trưởng tín dụng tăng 35%. Bên cạnh đó, kịch bản cơ sở với mức tăng trưởng quy mô khoảng 20 – 23% cũng được Ngân hàng xây dựng.

Ngân Giang