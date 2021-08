Điều ít biết về cổ đông người Việt duy nhất của mì gói Hảo Hảo

Mới đây thông tin Mì Hảo Hảo bị Ireland thu hồi vì chứa chất có thể gây ung thư gây rúng động dư luận. Hiện Bộ Công Thương khẩn trương xác minh thông tin liên quan đến cảnh báo của Cơ quan An toàn thực phẩm Ireland về sản phẩm mì Hảo Hảo và miến Good của Acecook.

Chủ sở hữu của thương hiệu Mì Hảo Hảo - Công ty cổ phần Acecook Việt Nam (viết tắt: Vina Acecook) – dù được thành lập tại TP.HCM từ cuối năm 1993 và mang quốc tịch Việt Nam, nhưng bản chất là một doanh nghiệp FDI.

Tiền thân của nó là Công ty liên doanh Vifon Acecook, kết quả hợp tác theo tỷ lệ góp vốn 60:40 giữa nhà đầu tư Nhật Bản Acecook Co., Ltd và đối tác Việt Nam, là Công ty kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon) – doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, khi ấy trực thuộc Bộ Công nghiệp.

Mối liên doanh này chẳng quá bền lâu. Khoảng năm 2002, Vifon triệt thoái vốn, Vifon Acecook – theo báo chí thời ấy – trở thành doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Trước đó 2 năm – năm 2000, Vifon Acecook cho ra đời sản phẩm mì gói huyền thoại của mình, Hảo Hảo, đánh dấu bước đột phá của công ty trên thị trường mì ăn liền.

Ông Hoàng Cao Trí là cổ đông người Việt duy nhất tại Acecook Việt Nam.

Năm 2004, Vifon Acecook di dời nhà máy về Khu công nghiệp Tân Bình và chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Acecook Việt Nam. Rồi đến năm 2008, tiếp tục đổi tên thành Công ty cổ phần Acecook Việt Nam như hiện nay.

Theo VietTimes, tính đến cuối năm 2018, vốn điều lệ của Vina Acecook là 298,4 tỷ đồng. Trong đó, Acecook Co., Ltd sở hữu 56,64%, giữ vai trò là công ty mẹ.

Marubeni Foods Investment Asia Cooperatie F U.A (quốc tịch: Hà Lan), thành viên của Tập đoàn Marubeni (Marubeni Coporation) – đại gia trong lĩnh vực thực phẩm, giấy và công nghiệp nặng Nhật Bản - nắm giữ 18,296%. Phần cổ phần này, theo tìm hiểu của VietTimes, được Vina Acecook phát hành riêng lẻ cho Marubeni vào đầu năm 2010.

Ngoài bộ đôi cổ đông Nhật Bản, đáng chú ý, cơ cấu sở hữu Vina Acecook còn có sự xuất hiện của một cổ đông Việt Nam, là ông Hoàng Cao Trí (SN: 1962) – người nắm giữ 25,064% cổ phần còn lại.

Trước khi trở thành cổ đông lớn của CTCP Acecook Việt Nam (Vina Acecook) và phát triển hệ sinh thái bất động sản Blue Sea Group, ông Hoàng Cao Trí làm việc tại Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon) với vai trò phụ trách kỹ thuật và sau đó là quản đốc phân xưởng cơ điện.

Khi Vifon liên kết với Acecook Nhật Bản thành lập Công ty liên doanh Vifon Acecook, ông Hoàng Cao Trí được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, bắt đầu tham gia vào hành trình khởi nghiệp và gầy dựng các thương hiệu sản phẩm ăn liền, trong đó có "mì gói quốc dân" Hảo Hảo.

Với 7,5 triệu cổ phần Vina Acecook, mà ông Hoàng Cao Trí nắm giữ là một gia tài khổng lồ. Nó vượt xa rất nhiều lần con số 75 tỷ đồng theo mệnh giá.

Là cái tên số 1 trên thị trường mì ăn liền Việt Nam, dữ liệu của VietTimes cho thấy, Vina Acecook đều đặn kiếm cả nghìn tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm. Con số năm sau cao hơn năm trước, tăng trưởng một cách bền vững.

Bên cạnh chuyên gia ở ngành hàng tiêu dùng, ít ai biết rằng ông Hoàng Cao Trí còn phát triển mảng bất động sản với hệ sinh thái Blue Sea Group.

Blue Sea Group được thành lập từ tháng 9/2002, do ông Hoàng Cao Trí đảm nhiệm vị trí Giám đốc, bà Nguyễn Thị Xuân Thủy (SN 1966, vợ của ông Trí) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ở thời điểm đó, quy mô vốn điều lệ của Blue Sea Group ở mức 400 tỷ đồng, bao gồm: ông Hoàng Cao Trí (78,185%), bà Nguyễn Thị Xuân Thủy (16,815%) và ông Hoàng Nguyễn Bảo Duy (SN 1992, sở hữu 5% vốn điều lệ).

Dự án Edenia Resort tại khu vực Hồ Tràm của ông Hoàng Cao Trí

Theo Vietnambiz, gần hai thập kỷ hình thành và phát triển, Blue Sea Group đã đầu tư và kinh doanh ở các lĩnh vực: Bất động sản (nghỉ dưỡng, dân dụng, công nghiệp và logistics); nhà hàng, spa cao cấp; thiết kế, thi công, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; quản lý, vận hàng khách sạn, resort,...

Hệ sinh thái Blue Sea Group có hàng loạt công ty do ông Hoàng Cao Trí đại diện và sở hữu vốn góp, hoạt động ở lĩnh vực bất động sản và một số lĩnh vực liên quan như: Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thiên Nga Trắng, Công ty TNHH Khách sạn Hòn đảo Hoàng Gia, Công ty TNHH Du lịch Quang Hải, Công ty TNHH MTV Thương mại Bất động sản Hoàn Mỹ, Công ty TNHH Xây dựng Thép Vàng, CTCP Resort Cát Vàng,...

Dưới sự điều hành và dẫn dắt của ông Hoàng Cao Trí, Blue Sea Group đã phát triển được nhiều dự án tại Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu), Phú Quốc (Kiên Giang), Nhơn Trạch (Đồng Nai) và TP HCM.

Một trong các dự án nổi bật của Blue Sea Group là Khu du lịch nghỉ dưỡng Edenia Resort Hồ Tràm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, dự án có diện tích 40,44 ha, bao gồm hai khu chức năng: Khu dịch vụ bên rừng (20 ha) và Khu dịch vụ bên biển (20 ha) với hơn 150 phòng ngủ khách sạn, 216 biệt thự,...



Dự án này được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào cuối năm 2012 và được cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật vào năm 2019. Từ năm ngoái, khối khách sạn và biệt thự tại dự án đã bắt đầu được thi công xây dựng.

Bên cạnh đó, Blue Sea Group đang theo đuổi dự án Lavender Village thuộc Thung lũng tím Phú Quốc (Khu du lịch sinh thái và biệt thự nhà vườn cao cấp Đồi Hoa Sim, tên thương mại là Violet Valley).

Dự án này do Công ty TNHH Phú Trần làm chủ đầu tư, có quy mô 75 ha, tọa lạc tại trung tâm khu phức hợp Bãi Trường xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Vào tháng 5/2018, Công ty TNHH Vương Quốc An Sinh (do ông Hoàng Cao Trí đại diện và sở hữu 70% vốn) đã mua lại 9,7% vốn tại Phú Trần, tương đương 48,5 tỷ đồng.



Theo dự kiến, dự án Lavender Village sẽ được phát triển từng phân khu theo ba giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024. Trong đó, phân khu Làng định cư Hoa Mua được phát triển đầu tiên, khởi công xây dựng vào đầu năm ngoái.

Ở lĩnh vực logistic, Blue Sea Group đã có 4 hệ thống kho - nhà máy đã và đang được đưa vào khai thác gồm: Kho Đình Vũ - cảng Hải Phòng 12.000m2, Kho tại KCN Tân Phú Trung - Củ Chi 30.000m2, Nhà máy Tân Tấn Lộc – KCN Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh 7.000m2, Kho Thiết Lập – KCN Hòa Phú, Vĩnh Long.

Bộ Công Thương lên tiếng vụ mì khô bò gà của Thiên Hương bị Na Uy thu hồi, sau vụ mì Hảo Hảo của Acecook Sau mì tôm vị chua cay Hảo Hảo và miến Good hương sườn non của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam bị Ireland thu hồi vì phát hiện thuốc bảo vệ thực vật, tiếp tục sản phẩm mì khô vị bò gà do CT Thiên Hương sản xuất bị EU thu hồi.

Theo DDDN