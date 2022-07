Cổ phiếu bất động sản công nghiệp phục hồi, tài sản của đại gia Đặng Thành Tâm tăng vọt

Giá cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp đang có dấu hiệu phục hồi kể từ đầu tháng 7 nhờ sự kỳ vọng của các nhà đầu tư về tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2022. Nhờ đó, tài sản của đại gia Đặng Thành Tâm cũng tăng vọt

Giá thuê đất khu công nghiệp tăng

Những tín hiệu khởi sắc đến từ nhu cầu đất công nghiệp phục hồi tích cực khi nền kinh tế mở cửa. Theo đó, hàng loạt các dự án KCN, kho xưởng được khởi công tại nhiều địa phương. Nhu cầu hỏi thuê dần phục hồi. Trong đó, lượng hỏi thuê đất công nghiệp và kho xưởng tăng lần lượt 10% và 7% so với cùng kỳ. Tỷ lệ lấp đầy cũng được ghi nhận ở mức 90% ở phía Nam trong 6 tháng qua. Dự báo giá thuê đất KCN 6 tháng cuối năm tiếp tục tăng trung bình 8-20% so với cùng kỳ.

Thị trường bất động sản công nghiệp khởi sắc, nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khu công nghiệp đạt lợi nhuận cao trong nửa đầu năm 2022.

Tổng Công ty Idico (IDC) đặt kỳ vọng lợi nhuận sau thuế 6 tháng cuối năm 2022 tăng 266% nhờ thay đổi phương pháp hạch toán từ ghi nhận đều sang ghi nhận một lần tại KCN Phú Mỹ mở rộng, và cho thuê mới tại KCN Hựu Thạnh.

Giá cổ phiếu IDC đã tăng 21% kể từ đầu tháng 7, đạt 61.000 đồng/cp khi đóng cửa phiên cuối tuần qua.

Với Becamex (BCM), lợi nhuận sau thuế 6 tháng cuối năm 2022 của BCM dự kiến tăng 239% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ chuyển nhượng 18,9ha đất thương mại tại Thành phố mới Bình Dương.

Đóng cửa phiên cuối tuần qua, giá cổ phiếu BCM tăng trần lên 65.500 đồng/cp. Mức giá này tuy vẫn thấp hơn 0,74% so với đầu tháng 7, nhưng đã tăng hơn 12% trong khoảng 2 tuần gần đây.

Còn với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) của đại gia Đặng Thành Tâm, nếu thương vụ mua bán 30 ha tại KĐT Tràng Cát thành công, lợi nhuận ròng của KBC trong 6 tháng cuối năm 2022 dự kiến sẽ tăng trưởng gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Thậm chí, lợi nhuận sau thuế năm tới của KBC ước đạt 3,7 nghìn tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ) khi giai đoạn 3 của dự án KCN Tràng Duệ và các KCN tại Long An có thể bắt đầu tạo ra thu nhập.

Trong số 3 doanh nghiệp niêm yết nói trên, “ông lớn” Becamex hiện đang có diện tích đất còn lại sẵn sàng cho thuê đạt 454,3 ha. Đồng thời, diện tích đất thương phẩm lên đến 1.250 ha tại thành phố mới Bình Dương và các khu dân cư Bàu Bàng, Mỹ Phước.

BCM chưa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022, nhưng quý 1 vừa qua công ty đạt doanh thu thuần 1.433 tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, chi phí lãi vay tăng mạnh hơn 74% do các khoản vay trái phiếu dài hạn có lãi suất cao hơn khoảng 1% so với năm ngoái. Đồng thời, chi phí quảng bá đầu tư tăng 3,9 lần khiến lợi nhuận sau thuế giảm 16,9% so với cùng kỳ, đạt mức 391 tỷ đồng.

Với Tổng Công ty IDICO (IDC), là một trong những nhà phát triển KCN lớn nhất Việt Nam với diện tích đất 875 ha, trong đó có 367,8 ha đất đã đầu tư hạ tầng sẵn sàng cho thuê, tập trung ở các khu vực Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Thái Bình. Đồng thời, KCN Hựu Thạnh sẽ là động lực chính cho sự tăng trưởng của IDC trong 3-5 năm tới.

Giá thuê tại các KCN của IDC tăng tích cực trong năm 2022. Cụ thể, giá thuê tại KCN Phú Mỹ 2 đã có mức tăng 20% trong những tháng đầu năm 2022, bên cạnh KCN Hựu Thạnh cũng có giá thuê đạt mức 130-140 USD/m2/chu kỳ thuê (tăng 8% so với cùng kỳ).

Cổ phiếu BĐS khu công nghiệp phục hồi, ông Đặng Thành Tâm có thêm hàng trăm tỷ.

Tài sản của đại gia Đặng Thành Tâm tăng vọt

Theo Công ty Tư vấn Bất động sản Toàn cầu Jones Lang Lasalle (JLL), dòng vốn FDI chảy vào bất động sản KCN và hoạt động sản xuất ở phía Bắc vẫn thể hiện mức tăng trưởng mạnh mẽ. Nổi bật là các dự án VSIP Bắc Ninh tăng vốn đầu tư thêm gần 941 triệu USD và dự án nhà máy chế tạo của Tập đoàn Goertek tại khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh tăng vốn gần 306 triệu USD. Tỉ lệ lấp đầy các khu công nghiệp phía Bắc duy trì ở mức 80%. Giá đất công nghiệp trung bình 110 USD/m2/chu kỳ thuê.

Trong làng BĐS khu công nghiệp, KBC vẫn được nhắc đến với vai trò là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất trong ngành. Với giá cổ phiếu KBC tăng 12,69% kể từ đầu tháng 7, giá trị tài sản của Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm tại doanh nghiệp này đã tăng thêm gần 500 tỷ đồng lên mức 4.200 tỷ đồng.

Dù đang không trực tiếp điều hành KBC (Đại hội cổ đông 2022 của KBC, ông Tâm tham dự theo hình thức trực tuyến từ nước ngoài), nhưng ông Đặng Thành Tâm hiện nắm giữ 14,81% vốn điều lệ tại KBC. Ngoài ra, ông còn nắm giữ 3,1% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) trị giá 216 tỷ đồng tính theo thị giá hiện tại.

Doanh nhân họ Đặng này cũng đang nắm giữ 23,69% vốn điều lệ tại SaigonTel (SGT), nơi ông đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, trị giá 452 tỷ đồng.

Với việc sở hữu cổ phần tại KBC, ITA và SGT, giá trị tài sản của ông Đặng Thành Tâm tại 3 doanh nghiệp này hiện ở mức 4.857 tỷ đồng, qua đó giúp ông đứng ở vị trí thứ 31 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán.

Bên cạnh đó, những người thân trong gia đình ông Tâm cũng lần lượt nắm giữ loạt tài sản khủng. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ông Tâm, hiện nắm giữ lượng cổ phiếu KBC và SGT với tổng giá trị 270 tỷ đồng. Đặng Nguyễn Quỳnh Anh, con gái ông Tâm, hiện sở hữu hơn 13 triệu cổ phiếu KBC trị giá 450 tỷ đồng.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến, chị gái ông Tâm, đang nắm giữ hơn 54 triệu cổ phiếu ITA trị giá 405 tỷ đồng. ITA hiện do ông Đặng Quang Hạnh (anh trai ông Tâm) nắm quyền điều hành với vai trò thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Bà Đặng Thị Hoàng Phượng, em gái ông Tâm, cũng đang nắm giữ hơn 6 triệu cổ phiếu SGT trị giá 160 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số thành viên khác của gia đình họ Đặng cũng đang nắm giữ cổ phần tại các doanh nghiệp nói trên nhưng không đáng kể.

Năm 2007, khi Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc và Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo niêm yết trên sàn chứng khoán, ông Đặng Thành Tâm được xếp hạng là người giàu nhất ở Việt Nam. Các năm 2008, 2009, 2010, ông Tâm đứng ở vị trí thứ ba.

Hiền Anh