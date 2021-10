Bình Thuận sẽ 'mở cửa' đón khách du lịch nội tỉnh, khách vùng xanh

Bình Thuận sẽ 'mở cửa' du lịch đón khách nội tỉnh, khách vùng xanh (ảnh minh họa).

Cũng như các địa phương khác trên cả nước, sau thời gian dịch bùng phát thì hiện tại tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát nên Bình Thuận đang xây dựng phương án đưa du lịch trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới.

Trong đó, ngành đang xúc tiến xây dựng kế hoạch “Đón khách du lịch nội địa và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam đến Bình Thuận trong thời gian tiếp tục phòng chống dịch Covid-19”. Mục đích là từng bước phục hồi thị trường khách du lịch nội địa đến Bình Thuận, khôi phục lại hoạt động của ngành du lịch và các ngành kinh tế, dịch vụ liên quan, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã có buổi làm việc với Hiệp hội du lịch tỉnh để bàn về các phương án khôi phục du lịch, từ đó tham mưu cho UBND tỉnh Bình Thuận ban hành kế hoạch đón khách du lịch trở lại trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp du lịch đã tập trung thảo luận dự thảo kế hoạch đón khách trở lại, trong đó tập trung một số vấn đề như: Đẩy nhanh tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho toàn bộ lao động, nhân viên tại các khách sạn, điểm tham quan du lịch. Mục tiêu cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 sẽ hoàn thành việc tiêm chủng cho toàn bộ nhân viên du lịch đăng ký. Đây được coi là vấn đề tiên quyết và bắt buộc nếu mở cửa đón khách trở lại.

Bên cạnh đó, việc xây dựng lộ trình đưa đón khách đến cơ sở lưu trú, điểm tham quan nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách; hướng dẫn các khách sạn, doanh nghiệp lữ hành trong việc thực hiện đưa đón khách theo đúng lộ trình cũng được bàn tới.

Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp tại một số địa phương, nhất là các tỉnh phía Nam như: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương…, thời gian này, thị trường khách du lịch Bình Thuận nhắm tới sẽ là khách nội tỉnh và khách từ các vùng xanh. Đối tượng khách chủ yếu là khách nhóm nhỏ, khách gia đình. Từ việc xác định thị trường, đối tượng khách, các doanh nghiệp du lịch sẽ xây dựng tiêu chí đón khách và phương thức phục vụ phù hợp.

Tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho nhân viên ngành du lịch

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Thuận, bộ tiêu chí vừa phải đảm bảo an toàn cho nhân viên, cộng đồng, điểm đến, vừa đảm bảo an toàn cho du khách khi đến với Bình Thuận. Nếu thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch tốt thì đây cũng là một cách quảng bá và thu hút du khách.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận Bùi Thế Nhân cho biết, việc tổ chức lại ngành du lịch phải đặt trong điều kiện “sống chung với dịch”. Quan điểm của ngành du lịch là vừa khôi phục, kích thích du lịch vừa đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các hoạt động du lịch triển khai trên cơ sở bám sát tình hình thực tế dịch bệnh tại địa phương.

"Dự kiến du lịch Bình Thuận sẽ thực hiện thí điểm mở cửa đón khách bắt đầu từ ngày 20/10 - 25/12/2021 với khách sạn có quyết định công nhận hạng từ 3 - 5 sao (hoặc tương đương), dịch vụ lữ hành, điểm tham quan đạt tiêu chí an toàn được UBND tỉnh công nhận.

Địa bàn thực hiện thí điểm chủ yếu tập trung tại khu vực thành phố Phan Thiết, riêng các huyện, thị xã tùy theo điều kiện thực tế tại địa phương có thể xem xét việc mở cửa thí điểm... Sau một thời gian triển khai thí điểm, ngành du lịch sẽ tổng kết, đánh giá để xem xét tiếp tục mở rộng đến các đơn vị, cơ sở đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, đã có 2.900 lao động trực tiếp trong ngành du lịch được tiêm vắc xin mũi đợt 1. Đồng thời, Sở cũng đề xuất giảm thuế, giảm 80% tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp lữ hành và giảm tiền điện, tiền thuế đất đối với doanh nghiệp lưu trú, nghỉ dưỡng hoặc giãn, hoãn nộp các khoản phí thường niên theo quy định hiện hành của Nhà nước như bảo hiểm xã hội, y tế, công đoàn... Từ đó sẵn sàng phương án thí điểm “Đón khách du lịch nội địa và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam đến Bình Thuận trong thời gian tiếp tục phòng chống dịch Covid-19”, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết thêm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 này, toàn tỉnh có khoảng 80 - 90% cơ sở lưu trú tạm ngưng hoạt động; hoạt động kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh hầu như ngưng hoạt động từ tháng 2/2020,...



Theo số liệu của Cục Thống kê Bình Thuận, trong tháng 8/2021, lượng khách du lịch ước đạt 12,2 ngàn lượt khách, giảm 43,59% so tháng trước và giảm 93,37% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 8 tháng lượt khách du lịch ước đạt 1.751,2 ngàn lượt khách, giảm 5,72% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguyễn Hải

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19.