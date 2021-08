Thịt lợn ngoài chợ, siêu thị giá cao chót vót, mặc lợn hơi tụt giá, chủ nuôi bị siết nợ

Giá lợn hơi liên tục giảm, hiện chỉ còn trong khoảng 50.000 – 57.000 đồng/kg, so với mức 64-72.000đ/kg cách đây vài tháng thì giá đã giảm tới 30% tuy nhiên người tiêu dùng đi chợ vẫn phải mua thịt lợn với giá cao, không giảm một xu

Lợn hơi giảm giá mạnh, người dân vẫn phải mua thịt lợn giá cao

Hiện giá lợn hơi trên toàn quốc dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg, giảm 2.000- 3.000 đồng/kg so với cuối tháng 7/2021, là mức thấp nhất kể từ giữa năm 2019.

Ngày hôm nay (19/8), giá lợn hơi trên cả nước tiếp tục giảm, hiện chỉ dao động trong khoảng từ 55.000 – 57.000 đồng/kg. Theo đó, tại miền Bắc, giá lợn hơi dao động trong khoảng từ 54.000 - 57.000 đồng/kg; tại miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động trong khoảng từ 50.000 - 55.000 đồng/kg; tại miền Nam, giá lợn hơi dao động trong khoảng từ 52.000 - 56.000 đồng/kg.

Trong khi đó, vào cuối tháng 5, đầu tháng 6, giá lợn hơi dao động ở mức từ 64.000 - 72.000 đồng/kg.

Tại Bắc Giang, giá lợn hơi hôm nay (19/8) được thu mua ở mức 56.000 đồng/kg, giảm từ 1-2.000 đồng/kg so với tuần trước. Thời gian gần đây, giá lợn hơi ở Bắc Giang liên tục giảm nhưng giá thịt lợn tại các chợ vẫn ở mức cao.

Giá lợn hơi liên tục giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi lại không ngừng tăng nên người chăn nuôi hầu như không có lãi.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang, từ đầu tháng 8 đến nay, giá lợn hơi tiếp tục hạ, hiện đã giảm 34% so với cùng kỳ năm 2020, xuống mức dưới 60 nghìn đồng/kg. Nguyên nhân là do nguồn lợn nuôi trong dân còn nhiều, hơn nữa, do dịch bệnh kéo dài khiến việc vận chuyển đi tiêu thụ khó khăn; các nhà hàng, quán ăn, bếp ăn công nghiệp tiếp tục ngừng hoạt động.

Tương tự ở Lào cai, giá lợn hơi cũng giảm xuống chỉ còn 55.000 đồng/kg. Trong khi trước đó, vào cuối tháng 4/202, giá lợn hơi vẫn ở mức từ 70.000 - 74.000 đồng/kg.

Tại Hà Nội, giá lợn hơi hôm nay cũng nằm trong khoảng 56.000-57.000 đồng/kg, giảm 15.000 đồng/kg so với hồi cuối tháng 4/2021.

Còn tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang… giá lợn hơi hôm nay trong khoảng từ 52.000 – 56.000 đồng/kg, giảm từ 18.000 – 20.000 đồng/kg so với hồi cuối tháng 4/2021.

Điều đáng nói là trong khi giá lợn hơi giảm thì giá thịt lợn trên thị trường vẫn ở mức cao.

Như ở Bắc Giang, giá thịt lợn bán lẻ tại các chợ trong tỉnh hiện vẫn ở mức cao, dao động từ 97.000 -130.000 đồng/kg (tùy loại), trong khi giá lợn hơi trong ngày chỉ ở mức 56 nghìn đồng/kg.

Tương tự, giá thịt lợn bán tại các chợ ở Lao Cai dao động trong khoảng từ 120.000 - 170.000 đồng/kg (tùy loại).

Tại Hà Nội, theo khảo sát của PV Infonet, giá thịt lợn bán ở một số chợ dao động từ 130.000 - 160.000 đồng/kg (tùy loại). Cụ thể như thịt lợn mông có giá từ 130.000 - 150.000 đồng/kg, thịt ba chỉ 140.000 - 150.000 đồng/kg, nạc vai và nạc thăn 150.000 - 160.000 đồng/kg, thịt bắp chân giò 150.000 - 180.000 đồng/kg, sườn 150.000 - 180.000 đồng/kg,… Đặc biệt tại các siêu thị giá thịt từ 200-300.000 đồng/kg, cá biệt có loại lên đến gần 400.000 đồng.

Giá thịt lợn ở một số siêu thị Hà Nội cũng rất cao, như nạc thăn 170.000 đồng/kg; chân giò rút xương 180.000 đồng/kg; sườn vai từ 170-180.000 đồng/kg; thịt ba chỉ gần 200.000 đồng/kg...

Vì sao giá lợn hơi giảm mạnh nhưng giá thịt lợn trên thị trường vẫn bán giá cao gần gấp 3 lần giá lợn hơi, trả lời câu hỏi này, một tiểu thương bán thịt lợn ở chợ Kim Lũ cho biết, người bán thịt ở chợ đa số lấy thịt từ lò mổ nên chủ lò lấy giá như thế nào thì tiểu thương bán giá như thế.

“Giá lợn hoàn toàn phụ thuộc vào chủ lò mổ, hôm nay chủ lò nói tăng thì chúng tôi bán giá tăng theo nhưng mai chủ lò bán giá giảm thì chúng tôi sẽ giảm giá thịt. Giá lợn tăng hay giảm là do chủ lò mổ chứ chúng tôi không quyết định được”, tiểu thương này cho hay.

Cũng theo tiểu thương bán thịt này tiết lộ, giá thịt sàn là do chủ lò quyết định, tiểu thương không được chọn. Nếu ai muốn chọn thịt bao ngon, thịt không ngon được đổi trả thì phải nộp thêm 200.000 đồng.

Theo tính toán của 1 chủ chăn nuôi lợn, với giá thịt lợn bán trên thị trường như hiện nay, khâu mổ và bán lẻ thu lãi hơn 3 triệu đồng/tạ lợn hơi. Con số này thể hiện nghịch lý trong sản xuất và cung ứng sản phẩm chăn nuôi lợn.

Mới đây, ngân hàng thông báo bán các khoản nợ do nhiều chủ trang trại đầu tư nuôi lợn vay đầu chuồng trại tốn nhiều tỷ đồng nhưng làm ăn không hiệu quả, không trả được nợ.

6 tháng đầu năm 2021 nhập khẩu 80,85 nghìn tấn thịt lợn

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm 2021, Việt Nam nhập khẩu 80,85 nghìn tấn thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, tăng 154,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo đó, giá nhập khẩu trung bình đạt 2.314 USD/tấn, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2020. Tính trung bình mỗi kg thịt lợn nhập khẩu về Việt Nam có giá hơn 2,3 USD/kg (chưa tính thuế phí), tương đương hơn 50.000 đồng/kg.

Theo Bộ NN&PTNT, trong 6 tháng đầu năm 2021, sản lượng thịt lợn xuất chuồng đạt hơn 2 triệu tấn, tăng 11,6%. Dự báo, trong quý III/2021 sản lượng thịt lợn đạt khoảng 884 nghìn tấn, tăng 4,5%.

Mặc dù quy mô chăn nuôi lợn của Việt Nam đã gần phục hồi bằng mức trước dịch tả lợn, nhưng Việt Nam sẽ tiếp tục nhập khẩu thịt lợn do vẫn còn thâm hụt cung – cầu.

Hải Yến