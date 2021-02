Ngày 29 Tết: Chợ, siêu thị đông bất ngờ, hàng 'tuyển' giá rẻ bằng nửa Tết năm ngoái!

Nhiều siêu thị đón lượng khách đến mua sắm trong ngày 28 và sáng 29 Tết tăng gần gấp đôi so với những ngày trước. Giá nhiều loại trái cây chủ lực giảm 20%- 50% so với cùng thời điểm Tết năm 2020.

Lotte Mart quận 7, Emart, Big C An Lạc, Big C Tô Hiến Thành, Co.opmart Lý Thường Kiệt, Co.opmart Cống Quỳnh, MM Mega Market An Phú, Central Mall Phạm Hùng… là những điểm "nóng" mua sắm trong 2 ngày nay.

"Từ sáng qua đến nay lượng khách tăng đáng kể. Mới đầu giờ sáng nay bãi xe ô tô của siêu thị đã hết chỗ, nhiều khách phải quay về hoặc tìm chỗ khác đậu xe để vô mua sắm" – Giám đốc kinh doanh hệ thống siêu thị MM Mega Market, phấn khởi nói.

Siêu thị đông nghẹt khách trong 2 ngày nay

Theo quan sát của các siêu thị, người tiêu dùng đang tập trung mua sắm các mặt hàng rau củ quả, thực phẩm để ăn Tết. Không có hiện tượng người dân mua hàng tích trữ.

Siêu thị, cửa hàng thực phẩm đang khuyến mãi giảm giá 5%-10% đối với một số mặt hàng thịt heo

Ở kênh mua sắm truyền thống, chợ đầu mối Hóc Môn ghi nhận lượng hàng nhập chợ tăng 21% so với cao điểm Tết năm 2020.

Đặc biệt, trong đêm 28 rạng sáng 29 Tết, có đến 10.000 con heo được đưa về chợ, tương đương 734 tấn (tăng gấp đôi so với ngày thường). Mặc dù giá heo hơi vẫn ổn định ở mức 78.500 đồng/kg nhưng giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ này đã tăng ít nhất 10.000 đồng/kg mỗi loại so với ngày 28 Tết. Riêng mặt hàng sườn non, ba rọi rút sườn tăng đến 30.000 đồng – 50.000 đồng/kg, lên mức 230.000 đồng/kg.

"Sáng nay chợ rất "sung", nhất là mặt hàng thịt heo. Có thể do người lao động nhập cư ở lại TP HCM ăn Tết nhiều hơn nên mua nhiều" – đại diện Ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn thông tin.

Chợ sáng 29 Tết chật như nêm

Chợ đầu mối Thủ Đức cũng thống kê lượng hàng nhập chợ trong hôm qua và hôm nay xấp xỉ cùng thời điểm năm ngoái. Ông Nguyễn Nhu, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, cho hay riêng đêm 9 rạng sáng 10-2 (tức đêm 28 rạng sáng 29 Tết, có tổng cộng gần 7.000 tấn rau củ quả, trái cây về chợ.

"Lượng hàng gấp đôi ngày thường, thương nhân lo dội chợ, sức mua yếu nên không có hiện tượng tăng giá hàng Tết. Giá cả hàng hoá chỉ tương đương bình thường, thậm chí những mặt hàng chủ lực trong những ngày này như xoài, bưởi, thơm, hoa tươi… rất rẻ" – ông Nhu cho hay.

Lòng lề đường xung quanh chợ chính cũng được tận dụng để họp chợ

Chẳng hạn, xoài cát Hoà Lộc loại 1 Tết năm rồi 120.000 đồng/kg, năm nay dự kiến giảm còn 100.000 đồng/kg do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng thực tế đang bán chỉ 60.000 đồng/kg. Bưởi da xanh loại 1 còn nguyên cành lá chỉ còn ½ giá so với năm rồi, ở mức 35.000 đồng-40.000 đồng/kg; các loại hoa cắt cành cũng không tăng giá, chỉ tương đương ngày thường. Vì trái cây nội địa quá rẻ nên những loại trái cây ngoại nhập cao cấp như táo Mỹ, nho Mỹ bán rất chậm.

Cũng trong sáng 29, rất nhiều người dân ở khu vực lân cận đến chợ đầu mối Thủ Đức mua hoa, trái cây để tiết kiệm chi phí.

Hầu hết bông, trái cây chưng Tết năm nay đều có giá tương đương hoặc thấp hơn cùng kỳ Tết 2020

Trong khi đó, chợ đầu mối Bình Điền lại bán khá chậm, tổng lượng hàng giảm đến 25% so với cùng kỳ tết 2020.

Đa số người bán chỉ lấy hàng vừa phải, bán giá phải chăng vì sợ "ôm" hàng ngày cuối năm

Tại các chợ truyền thống, người tiêu dùng cũng đổ xô đi mua hoa tươi, trái cây, thịt heo, thịt bò, gà, rau củ, thực phẩm khô, nhang đèn đồ cúng… để chuẩn bị cho mâm cúng rước ông bà lẫn giao thừa ngày 30 Tết. Ngoại trừ các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm tăng ít nhất 10.000 đồng/kg trở lên (thịt ba rọi rút sườn heo lên mức 270.000 đồng – 290.000 đồng/kg, sườn non 270.000 đồng/kg, gà lông màu nguyên con 130.000 đồng/kg, thịt bò tơ 280.000 đồng – 300.000 đồng/kg…), hầu hết hàng hoá chỉ tăng nhẹ 3.000 đồng – 5.000 đồng/kg so với những ngày trước.

Trầu cau là mặt hàng thời vụ luôn tiêu thụ tốt ngày Tết

Riêng mặt hàng bưởi, quýt đường có dấu hiệu dội chợ, giá rớt xuống còn 35.000 đồng/kg (bưởi 5 roi còn cành lá), 55.000 đồng – 70.000 đồng/kg bưởi da xanh (loại đẹp, trái già). Tâm lý chung của hầu hết tiểu thương là không "ôm" hàng, chỉ lấy vừa đủ bán và bán giá phải chăng để dọn sớm.

Thịt đùi, ba rọi rút sườn, sườn non đã tăng giá do nhiều người mua

Trao đổi với PV, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, cho biết đến thời điểm hiện tại, hệ thống phân phối hiện đại lẫn truyền thống tại TP HCM đang cung ứng ra thị trường lượng hàng hoá rất dồi dào, giá cả ổn định, bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng cao của người dân TP trong những ngày sát Tết. Riêng nguồn hàng cho các khu vực đang bị phong toả vì dịch Covid-19, các hệ thống phân phối, mà chủ lực là Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM, đã có kế hoạch phục vụ và sẽ triển khai ngay khi có chỉ đạo. "Mọi kịch bản thị trường trong trường hợp bùng phát dịch đã được chuẩn bị kỹ ngay từ đợt dịch đầu tiên năm 2020, khi cần sẽ kích hoạt hành động" – ông Vũ khẳng định.

Theo nld.com.vn