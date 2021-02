Hoa Tết bày bán đầy phố, tiểu thương ngồi ngóng khách mua

Trên các tuyến đường Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, đường 2/9… hoa Tết đã được bày bán vàng rực hai bên đường. Mặc dù giá năm nay giảm hơn so với Tết năm ngoái nhưng không khí mua bán khá trầm lắng.

Quất, cúc vàng rực xuống phố, tiểu thương ngồi ngóng khách

Theo ghi nhận, quất Tết đang được bán với giá từ 200.000-700.000 đồng/chậu. Đối với quất lớn, quất thế, giá khoảng từ 2-3 triệu đồng/cây.

Nhiều tiểu thương xuống đường mời khách nhưng vẫn ít khách dừng lại mua.

Anh Minh, một chủ buôn quất ở đường Hàm Nghi cho biết, năm nay quất Hội An mất mùa, đáng ra giá bán sẽ cao hơn nhiều so với năm ngoái nhưng thực tế giá không tăng, thậm chí giảm bởi do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người dân thắt chặt chi tiêu hơn.

“Dự báo tình hình khó khăn nên tôi chỉ dám nhập số lượng ít, bằng một phần ba với năm ngoái. Hiện tại mới chỉ lác đác ít khách mua, sức tiêu thụ khá chậm. Hi vọng gần sát ngày mọi người sẽ mua nhiều hơn”, anh Minh nói.

Cúc chậu là loại cây cảnh được người Đà Nẵng ưa chuộng vào dịp Tết

Tương tự, anh Đoàn, quê Hội An cho biết, dự báo sức mua kém hơn nên năm nay anh cũng chỉ chọn gần 50 chậu quất đẹp của vườn đem ra Đà Nẵng bán, số lượng bằng một nửa so với năm ngoái.

“Mặc dù quất năm nay bị thất thu do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão, chăm sóc rất vất vả nhưng tôi vẫn phải bán giá rẻ hơn năm ngoái vì tình hình kinh tế khó khăn chung. Như chậu quất mọi năm bán 4 triệu thì năm nay tôi chỉ bán 2,8 triệu đồng thôi. Người dân thì không có tiền, còn mình thì muốn bán nhanh hết còn về nên đành bán rẻ hơn”, anh Đoàn nói.

Sắc vàng rực rỡ tràn ngập trên các tuyến đường nhưng vắng bóng khách mua.

Theo anh Đoàn, sức mua chậm một phần do ảnh hưởng của dịch bệnh, một phần người tiêu dùng chờ đến gần sát Tết mới mua.

“Thường thì sau Tết ông Công ông Táo lượng khách sẽ tăng lên”, anh Đoàn cho hay.

Giá cúc chậu năm nay cũng giảm khoảng 10-20% so với năm ngoái, dao động từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/cặp. Cúc mâm xôi giá 600.000 đồng/cặp. Đào giá từ 1-3 triệu đồng/cây.

Một cặp cúc chậu có giá từ 500 nghìn đồng đến 3 triệu đồng

Hầu hết giá các loại hoa, cây cảnh Tết năm nay đều giảm khoảng 10-20% so với Tết năm ngoái.

Những chậu quất nhỏ có giá từ vài trăm nghìn đồng

Một số người đi mua sắm sớm để chọn được cây đẹp, ưng ý

Theo khảo sát, những chậu quất có giá từ 300-500 nghìn đồng được nhiều người lựa chọn.

Chậu quất này có giá 400.000 đồng đã được khách chọn mua. Cúc mâm xôi có giá 600.000 đồng/cặp

Đào Tết được trưng ở đây có giá từ 1-3 triệu đồng/cây

Còn những chậu dạ yến thảo chỉ có giá 70.000 đồng/chậu.

Diệu Thuỳ