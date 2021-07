Hải sản tôm càng xanh, cá thát lát... miền Tây rớt giá mạnh

Giá tôm càng xanh giảm phân nửa so với giá cùng kỳ năm ngoái.

Do đầu ra gặp khó vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên giá nhiều loại thủy sản tại các địa phương vùng ÐBSCL như: tôm càng xanh, tôm thẻ, cua, cá… hiện giảm ít nhất từ 20.000 đồng/kg so với cách nay hơn 2 tuần, giảm phân nửa so với cùng kỳ năm trước.

So với năm trước, tôm loại 1 (4 - 5 con/kg) có giá 600 ngàn đồng/kg thì hiện nay chỉ còn từ 280 - 300 ngàn đồng/kg; tôm xô trước đây có giá từ 220 - 250 ngàn đồng/kg.

Cụ thể, giá tôm càng xanh loại 20-30 con/kg tại nhiều nơi chỉ còn ở mức 120.000-140.000 đồng/kg; giá tôm thẻ loại 100 con/kg được thương lái thu mua chỉ còn ở mức 82.000 đồng/kg; tôm thẻ loại 60-70 con/kg có giá 96.000-110.000 đồng/kg. Hiện giá tôm thẻ giảm khoảng trên dưới 10.000 đồng/kg so với trước.

Giá tôm càng xanh hiện thấp kỷ lục so với các năm trước đây. Do tôm càng xanh chỉ tiêu thụ tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên thị trường tiêu thụ tôm càng xanh tại các thành phố lớn giảm mạnh, nhất là các nhà hàng, quán ăn tạm dừng hoạt động nên không đặt hàng.

Không riêng gì tôm, giá lươn, ếch và các loại cá… ở các tỉnh miền Tây cũng giảm giá mạnh.

Theo đó, giá ếch nuôi chỉ còn ở mức 24.000 đồng/kg, trong khi trước đây có giá 30.000-32.000 đồng/kg; giá cá lóc nuôi từ mức 42.000 đồng/kg, hiện cũng giảm xuống còn khoảng 40.000 đồng/kg; giá lươn loại 1 (từ 200 gram/con trở lên) hiện chỉ còn ở mức 160.000-170.000 đồng/kg, trong khi trước đây có giá lên đến 180.000 đồng/kg.

Tại Hậu Giang, cá thát lát có thương hiệu trên thị trường nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều nơi bị phong tỏa, thực hiện giãn cách xã hội nên sản lượng tiêu thụ lẫn giá cả đều bị sụt giảm.

Hiện giá cá thát lát ở Hậu Giang chỉ ở mức khoảng 39.000-40.000 đồng/kg.

Cá thát lát Hậu Giang được tiêu thụ rộng trên thị trường cả nước nay cũng gặp khó khăn do dịch bệnh.

Dịch bệnh không chỉ khiến đầu ra xuất khẩu nhiều loại thủy sản bị chậm do nhiều nước giảm nhu cầu nhập khẩu mà tiêu thụ tại thị trường nội địa cũng đang gặp khó khăn.

Ðặc biệt, sức tiêu thụ nhiều loại thủy sản đang giảm mạnh, do nhiều chợ, nhà hàng, quán ăn tại các thành phố lớn và khu du lịch phải tạm thời đóng cửa.

Hơn nữa, việc vận chuyển hàng đi tiêu thụ giữa địa phương này với địa phương khác cũng gặp khó nên tiểu thương hạn chế lượng hàng thu mua vào tránh rủi ro, từ đó làm cho giá nhiều loại thủy sản bị giảm.

Nhiều cơ sở thu mua ở miền Tây cho biết, sản lượng thủy hải sản cung cấp cho thị trường hiện đã giảm hơn 50%.

PV