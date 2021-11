Giá vàng tuần tới: Ai đang thao túng thị trường vàng?

Trong thời gian qua, mỗi khi giá vàng vượt 1.800USD/oz, thì bị đẩy xuống dưới mức này do áp lực bán tháo. Vậy thế lực nào đang chi phối giá vàng? Và giá vàng tuần tới sẽ ra sao?

Trong tuần này, giá vàng miếng SJC cũng đã tăng từ mức 58,2 triệu đồng/lượng lên tới mức 58,8 triệu đồng/lượng (Ảnh Quốc Tuấn).

Trong tuần này, giá vàng quốc tế mở cửa tuần ở mức 1.782USD/oz, sau đó tăng lên mức 1.795USD/oz, rồi có thời điểm giảm xuống tới mức 1.758USD/oz và lại vọt lên tới 1.818USD/oz.

Tại thị trường vàng Việt Nam, dù giá vàng miếng SJC đang cao hơn khá nhiều so với giá vàng quốc tế, nhưng vẫn biến động theo xu hướng giá vàng quốc tế. Theo đó, giá vàng miếng SJC cũng đã tăng từ mức 58,2 triệu đồng/lượng lên tới mức 58,8 triệu đồng/lượng.

FED thu hẹp QE

Đúng như dự báo, tại cuộc họp chính sách vừa qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)vẫn giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 0-0,25% và bắt đầu thu hẹp Chương trình nới lỏng định lượng (QE) từ cuối tháng 11/2021. Theo đó, FED sẽ giảm quy mô mua trái phiếu hàng tháng 15 tỷ USD xuống còn 105 tỷ USD; đến tháng 12/2021 FED sẽ tiếp tục giảm thêm 15 tỷ USD xuống còn 90 tỷ USD. Sau đó, việc giảm quy mô QE sẽ được thực hiện tùy theo điều kiện kinh tế Mỹ. Quyết định này của FED đã đẩy USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ bật tăng, đồng thời khiến giá vàng giảm xuống mức 1.758USD/oz.

Tuy nhiên, sau đó lực mua bắt đáy xuất hiện, giúp giá vàng vượt ngưỡng 1.800USD/oz lên tới 1.818USD/oz. Giá vàng tăng mạnh trở lại do các quỹ phòng hộ, các nhà đầu tư cho rằng không chỉ FED, mà Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vẫn cho rằng lạm phát chỉ là nhất thời, dù nó có thể tiếp tục tăng mạnh trong các tháng tới, nên vẫn sẽ kiên định duy trì lãi suất siêu thấp như hiện nay để kích thích tăng trưởng kinh tế. Lạm phát càng tăng mạnh, trong khi lãi suất vẫn ở mức siêu thấp, sẽ càng làm cho lãi suất thực giảm mạnh, giúp vàng càng trở nên hấp dẫn hơn.

Giá vàng “phớt lờ” NFP

Đáng chú ý, giá vàng vẫn tăng mạnh bất chấp báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ được công bố cho thấy tín hiệu khả quan. Theo đó, số liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) đạt 531.000 việc làm, cao hơn nhiều so với mức dự kiến (450.000 việc làm); tỷ lệ thất nghiệp giảm từ mức 4,8% xuống tới mức 4,6%... Trong khi đó, báo cáo việc làm tháng 9 cũng đã được sửa đổi tăng lên mức 312.000 việc làm so với mức công bố lần đầu 194.000 việc làm.

Sở dĩ giá vàng tăng mạnh dù báo cáo việc làm khả quan hơn dự kiến do tốc độ phục hồi của thị trường lao động Mỹ vẫn còn khá chậm; số lượng việc làm tăng thêm hàng tháng mới chỉ bằng 50% thời điểm trước đại dịch. Hơn nữa, có được mức tăng trưởng việc làm như hiện nay nhờ các doanh nghiệp Mỹ đã tăng mạnh tiền lương để thu hút lao động trong bối cảnh thị trường thiếu hụt lao động nghiêm trọng do đại dịch COVID-19. Báo cáo việc làm Mỹ cho thấy tiền lương tháng 10 đã tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi tiền lương tăng mạnh cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng lạm phát.

Phân tích trên cho thấy, các quỹ đầu tư, nhà đầu tư đang chú ý nhiều vào vấn đề lạm phát hơn là tăng trưởng của thị trường lao động Mỹ cũng như các số liệu kinh tế khác. Điều này có thể sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực cho giá vàng tuần tới.

Giá vàng tuần tới liệu có trụ vững trên mức 1.800USD/oz?

Thế lực nào đang chi phối thị trường?

Các chuyên gia cho rằng, đà tăng giá vàng ngắn hạn chưa thể bền vững nếu chưa đóng cửa trên mức 1.835USD/oz. Hơn nữa, quan sát thị trường trong nhiều phiên vừa qua cho thấy khi giá vàng ở trên mức 1.800USD/oz, thì vàng luôn bị các quỹ phòng hộ (hedge funds) bán tháo. Ngoài ra, theo Hội đồng vàng Thế giới (WGC), các quỹ ETFs cũng đang hoạt động rất mạnh mẽ khi họ là tác nhân chính khiến nhu cầu đầu tư vàng quý 3 giảm tới 831 tấn.

Ông Colin, Chuyên gia phân tích ngoại hối độc lập, cũng cho rằng trong bối cảnh giá vàng ngắn hạn còn nhiều bất định, thì các quỹ phòng hộ, quỹ ETFs sẽ ngày càng hoạt động mạnh mẽ hơn để phòng ngừa rủi ro. Do đó, giá vàng ngắn hạn sẽ còn bị chi phối bởi chiến lược đầu tư của các quỹ này, nên các nhà đầu tư sẽ cần phải tỉnh táo hơn về xu hướng giá vàng tuần tới. Dù giá vàng có thể sẽ còn những biến động thất thường trong ngắn hạn, nhưng vẫn đang hình thành xu hướng tăng rõ nét trong dài hạn. Bởi vậy, các nhà đầu tư cần tận dụng mức giá thấp hợp lý để mua vào cho đầu tư dài hạn.

Theo phân tích kỹ thuật, các chỉ số MACD, ADX, RSI, Stochastic, dải Bollinger, các đường MA… cho thấy giá vàng tuần tới vẫn đang cho thấy tín hiệu điều chỉnh, tích lũy xoay quanh mức 1.800USD/oz. Theo đó, nếu vượt qua 1.835USD/oz, thì giá vàng tuần tới có thể lên vùng 1.850-1.876USD/oz. Ngược lại, giá vàng tuần tới có thể sẽ giảm trở lại dưới 1.800USD/oz, với mức 1.780USD/oz là mức hỗ trợ đầu tiên, kế tiếp là 1.758-1.772USD/oz.

Trong tuần tới, Mỹ sẽ công bố 2 chỉ số lạm phát quan trọng của tháng 10 là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI). Nếu 2 chỉ số này tiếp tục tăng, sẽ hỗ trợ tích cực cho giá vàng tuần tới chinh phục mốc cao hơn.

Theo DDDN