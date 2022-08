Uống rượu không còn là nguyên nhân số 1 gây tử vong trong tai nạn giao thông ở Hàn Quốc mà thay vào đó là lỗi bất cẩn.

Cách đây khoảng 2 tuần, đường dây cấp cứu ở tỉnh Bắc Chungcheong của Hàn Quốc nhận được cuộc gọi của một tài xế, người này bị bỏng độ 2 trong lúc lái xe. Vậy nguyên nhân dẫn tới sự việc là gì? Theo Korea Herald, nguyên nhân xuất phát từ việc tài xế vừa lái xe trên đường cao tốc vừa tranh thủ ăn cốc mỳ nóng.

Những hành động tưởng chừng chỉ là dại dột ngẫu nhiên như trên nhưng thực tế có thể dẫn tới các vụ tai nạn giao thông và gây thương vong tại Hàn Quốc. Chúng được xếp vào lỗi: lái xe không an toàn.

Một tài xế ở Hàn Quốc gọi cấp cứu vì bị bỏng trong lúc vừa ăn mỳ vừa lái xe trên đường cao tốc. (Ảnh: Korea Herald)

Theo Điều 48 trong Luật Giao thông Đường bộ của Hàn Quốc quy định trách nhiệm lái xe an toàn, tài xế cần vận hành chuẩn xác tất cả hệ thống và thiết bị liên quan tới phương tiện giao thông. Song lỗi không lái xe an toàn phổ biến nhất là sử dụng điện thoại, thiết bị hình ảnh, hoặc ngủ gật trong khi đang điều khiển ô tô.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho hay trong năm 2021, nước này có 203.130 vụ tai nạn ô tô, mà hơn một nửa tức 111.766 vụ xuất phát từ lỗi lái xe không an toàn.

Lái xe không an toàn không chỉ là lỗi vi phạm thường xuyên nhất trong luật giao thông đường bộ, mà còn gây ra nhiều ca tử vong nhất về người. Lỗi không lái xe an toàn dẫn tới 1.929 ca tử vong trong năm 2021, chiếm 2/3 trong tổng số 2.916 ca tử vong vì tai nạn ô tô.

Nhiều nghiên cứu cho thấy người Hàn Quốc có quan điểm dễ tha thứ cho lỗi lái xe không an toàn hơn so với các quốc gia khác.

Vào năm 2016, Viện Giao thông Hàn Quốc (KTI) đã tiến hành khảo sát để so sánh mức độ nhận thức an toàn của tài xế ở Hàn Quốc so với 24 quốc gia phát triển khác bao gồm Mỹ, Anh, Pháp và Bỉ. Tại mỗi nước có 1.000 người trưởng thành tham gia trả lời khảo sát.

Kết quả cho thấy chỉ 33% người tham gia khảo sát nói rằng việc dùng điện thoại di động trong lúc đang lái xe là “không thể tha thứ dù lý do là gì”. Trong khi đó, tỷ lệ trung bình tại tất cả các nước là 48% và ở Australian là 64%.

Ngoài ra, chỉ 37% người Hàn Quốc nhận định việc trang bị ghế ngồi cho trẻ nhỏ trong ô tô là cần thiết, so với tỷ lệ 68% tính trung bình và 81% ở Hà Lan.

“Các kết quả này đã phải ánh rõ sự thật ở Hàn Quốc, nơi số ca tử vong vì lái xe không an toàn cao hơn các lý do khác”, các nhà nghiên cứu của KTI nhận định.

Cơ quan An toàn Giao thông Hàn Quốc cũng tiến hành điều tra văn hóa lái xe của người dân nước này hàng năm. Nghiên cứu mới nhất cho thấy xu hướng đáng lo ngại là việc sử dụng điện thoại thông minh trong lúc cầm vô lăng.

Vào năm 2021, 42,3% tài xế Hàn Quốc sử dụng thiết bị thông minh trong lúc đang lái xe, tăng 6,4% so với một năm trước đó.

Trái lại, tỷ lệ tài xế lái xe quá tốc độ và lái xe khi đã uống rượu vào năm 2021 đều giảm trong cuộc điều tra của Cơ quan An toàn Giao thông Hàn Quốc so với năm 2020. Điều này cho thấy người Hàn Quốc vẫn chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm liên quan tới hành vi sử dụng thiết bị thông minh khi đang lái xe.

Trong những năm qua, người dân Hàn Quốc ngày càng hiểu rõ hơn về mức độ nguy hiểm khi uống rượu lái xe. Cuộc điều tra năm 2020 của Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc cho thấy, 89,2% người tham gia nói rằng những người bị tước bằng lái vì lỗi uống rượu lái xe nên bị cấm vĩnh viễn xin cấp lại.

Số lượng vụ tai nạn giao thông và tử vong vì lỗi uống rượu lái xe lần lượt là 14.894 và 206 trong năm 2021. Đây là con số thấp nhất ở Hàn Quốc trong vòng 20 năm qua. Nhưng lỗi lái xe thiếu an toàn vẫn ở mức cao trong cùng kỳ khi chiếm 55% trong tổng số vụ tai nạn ô tô trong năm 2021.

Tuy nhiên, khác với hành vi uống rượu lái xe có thể bị xử lý hình sự hoặc bị phạt số tiền lên tới 20 triệu won (15.310 USD) tùy thuộc vào nồng độ cồn trong máu, hành vi lái xe không an toàn lại chỉ bị phạt từ 20.000 – 50.000 won.

Song thực tế, những con số được công bố rõ ràng cho thấy lỗi bất cẩn khi lái xe đang là vấn đề nghiêm trọng gây chết người và xảy ra nhiều lần ở Hàn Quốc.

Điều này khiến các nhà nghiên cứu của KTI nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề lái xe an toàn như thông qua các chiến dịch tuyên truyền và giáo dục của chính phủ.

