Trung Quốc ra điều kiện với Hàn Quốc trước khi ông Tập Cận Bình tới thăm?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) có thể đưa ra một vài đề nghị trước khi tới thăm Hàn Quốc. (Ảnh: Korea Herald)

Đây là nhận định được giới chuyên gia Hàn Quốc đưa ra vào hôm nay (23/8), sau khi Nhà Xanh thông báo về việc Trung Quốc và Hàn Quốc đã đạt được đồng thuận về việc nhà lãnh đạo Tập Cận Bình sẽ tới thăm Hàn Quốc “vào thời gian sớm nhất’ ngay khi tình hình dịch Covid-19 ổn định.

Trung Quốc cũng xác nhận, Seoul là địa điểm mà ông Tập “ưu tiên” tới thăm. Song theo các chuyên gia, chuyến thăm của Tập tới Hàn Quốc dường như chưa thể diễn ra trong năm nay do những lo ngại về tình hình dịch Covid-19.

Theo tờ Korea Herald, hôm 22/8, Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là ông Suh Hoon đã có cuộc gặp với Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì tại thành phố Busasn. Hai bên đã thảo luận về “các vấn đề toàn diện” như phản ứng trước tình hình dịch Covid-19, thương mại và giải trừ hạt nhân. Cuộc gặp giữa ông Suh và ông Dương là sự kiện đối thoại cấp cao đầu tiên giữa Hàn Quốc – Trung Quốc kể từ cuối năm ngoái.

Giáo sư Nam Sung-wook tại Đại học Hàn Quốc nhận định, nếu như chuyến thăm của ông Tập tới Hàn Quốc trở thành sự thật, đây sẽ là minh chứng cho việc quan hệ hai nước bình thường hóa trở lại, sau những bất đồng về việc Seoul đồng ý cho Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại trên lãnh thổ quốc gia vào năm 2017.

Vào thời điểm đó, Bắc Kinh nhấn mạnh sự xuất hiện của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc là nhằm theo dõi mọi động thái quân sự của Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc đã có đòn trả đũa Hàn Quốc như gây cản trở cho hoạt động của các công ty Hàn Quốc ở Trung Quốc, cũng như hạn chế du khách hai nước qua lại. Về phần mình, Seoul phủ nhận mọi cáo buộc của Bắc Kinh và đệ đơn lên Tổ chức Thương mại quốc tế để giải quyết bất đồng.

Một số chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng Mỹ - Trung chưa có hồi kết, việc Trung Quốc nhấn mạnh ông Tập muốn tới thăm Hàn Quốc cho thấy Bắc Kinh hy vọng có được sự ủng hộ từ phía Seoul, bởi Hàn Quốc là láng giềng của Trung Quốc nhưng lại là đồng minh lâu năm của Mỹ.

“Trung Quốc cảm thấy cần có thêm một vài sự hỗ trợ. Và Hàn Quốc là quốc gia tiềm năng có thể giúp Trung Quốc. Chuyến thăm của ông Tập là muốn tách Seoul ra khỏi liên minh chống lại Trung Quốc do Mỹ đứng đầu”, ông Park Won-gon, giảng viên tại Đại học quốc tế Handong ở Hàn Quốc chia sẻ.

Còn theo giáo sư chuyên ngành các mối quan hệ quốc tế tại Đại học Seou, ông Hwang Ji-hwan, “Seoul hiện tỏ ra khá trung lập trong các vấn đề bất đồng giữa Mỹ - Trung mà cụ thể là bộ luật an ninh quốc gia với Hong Kong. Nhưng Tokyo lại không vậy”.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình từng có ý định tới thăm Nhật Bản vào tháng Tư, nhưng kế hoạch phải hủy bỏ do dịch Covid-19. Một số tờ báo Nhật Bản cho hay, công tác chuẩn bị đón tiếp ông Tập đã bị hủy do đảng cầm quyền Nhật Bản phản đối chuyến thăm này sau khi Tokyo bày tỏ sự phản đối với chính quyền Bắc Kinh liên quan tới luật an ninh Hong Kong.

Một số chuyên gia khác còn cho rằng, Trung Quốc có thể đưa ra vài yêu cầu trước khi ông Tập tới thăm Hàn Quốc.

“Trung Quốc có thể tìm kiếm một vài sự trao đổi. Trung Quốc có thể yêu cầu Hàn Quốc không tham gia vào chiến dịch chống lại tập đoàn công nghệ Huawei do Mỹ khởi xướng và xem đây là tiền đề để ông Tập tới thăm Hàn Quốc”, ông Shin Beom-chul, Giám đốc Trung tâm Ngoại giao và An ninh tại Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc gia Hàn Quốc cho hay.

“Trung Quốc sẽ đưa ra quyết định sau khi xem xét phản ứng của Hàn Quốc trước yêu cầu mà Bắc Kinh đưa ra. Tuyên bố chuyến thăm sẽ sớm được thực hiện có nghĩa là nó sẽ không sớm diễn ra”, ông Shin kết luận.

Minh Thu (lược dịch)