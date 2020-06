Triều Tiên liên tiếp dọa nạt, giới chức an ninh Hàn Quốc họp khẩn

Ngày 14/6, giới chức an ninh hàng đầu Hàn Quốc tiến hành họp khẩn nhằm thảo luận về loạt tuyên bố đe dọa gần đây của Triều Tiên.

Em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đe dọa xóa bỏ hiệp ước quân sự với Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Ông Chung Eui-yong, Giám đốc An ninh quốc gia tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cùng các quan chức an ninh hàng đầu từ Bộ Ngoại giao, Bộ Thống nhất và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã nhóm họp để thảo luận về tình hình an ninh gần đây trên bán đảo Triều Tiên, cũng như phản ứng sắp tới của Seoul trước những tuyên bố mang tính đe dọa từ phía Bình Nhưỡng. Theo Yonhap, đây là thông tin mới được ông Kang Min-seok, phát ngôn viên Nhà Xanh cho hay.

Cũng trong ngày 14/6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận, Seoul vẫn duy trì khả năng sẵn sàng đưa ra phản ứng trước mọi tình huống liên quan tới Triều Tiên, đồng thời kêu gọi chính quyền Bình Nhưỡng tuân thủ hiệp ước quân sự mà hai bên từng ký kết.

Trước đó, hôm 13/6, em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong cảnh báo, Triều Tiên sẽ tiếp tục có những biện pháp trả đũa Hàn Quốc bao gồm cả hành động quân sự.

Tuy nhiên, trong tuyên bố trên, bà Kim Yo-yong không nói rõ phản ứng tiếp theo của Triều Tiên với Hàn Quốc là gì cũng như thời gian xảy ra. Đây là tuyên bố mới nhất được bà Kim Yo-jong đưa ra sau vụ việc Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc không thể ngăn chặn hoạt động rải truyền đơn chống phá Bình Nhưỡng ở khu vực biên giới giữa hai nước. Bà Kim Yo-jong nhấn mạnh, hành động rải truyền đơn này do những người đào tẩu khỏi Triều Tiên sang Hàn Quốc sinh sống thực hiện.

Hồi đầu tháng này, Triều Tiên cũng đã lên tiếng đe dọa đóng cửa văn phòng liên lạc liên Triều và cho hủy bỏ thỏa thuận giảm leo thang căng thẳng quân sự liên Triều cũng như chấm dứt các dự án hợp tác với Hàn Quốc.

“Bộ Quốc phòng đang theo dõi tình hình một cách thận trọng và giám sát chặt chẽ mọi động thái của quân đội Triều Tiên. Thỏa thuận ký kết ngày 19/9 nên được thi hành một cách đầy đủ nhằm thiết lập nền hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, cũng như ngăn chặn các cuộc xung đột giữa hai bên”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhắc tới Hiệp ước Quân sự toàn diện (CMA) được hai nhà lãnh đạo Hàn – Triều thông qua trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra ở thủ đô Bình Nhưỡng vào năm 2018.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng lên tiếng hối thúc Triều Tiên tuân thủ hiệp ước quân sự liên Triều, đồng thời khẳng định chính phủ Hàn Quốc đang theo dõi sát sao tình hình.

Minh Thu (lược dịch)