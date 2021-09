Chưa tiêm vắc xin, Tổng thống Brazil phải đứng ngoài đường ăn pizza ở New York

Tổng thống Brazil phải đứng ở ngoài đường để ăn pizza tại thành phố New York, Mỹ do ông chưa tiêm phòng vắc-xin Covid-19.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro được nhìn thấy đứng ăn pizza trên vỉa hè đường phố New York của Mỹ, trước khi tham gia cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ). Nguyên nhân là do ông Bolsonaro không đáp ứng được các yêu cầu liên quan tới việc ăn uống bên trong nhà hàng ở thành phố New York, do Tổng thống Brazil chưa tiêm phòng vắc-xin Covid-19.

Theo quy định của thành phố New York, bất cứ ai muốn ăn uống trong nhà hàng đều phải chứng minh ít nhất đã tiêm 1 mũi vắc-xin Covid-19 và Tổng thống Bolsonaro cho biết ông chưa tiêm phòng.

Tổng thống Brazil (ở giữa) phải đứng ăn pizza ở ngoài đường tại New York, Mỹ vì chưa tiêm phòng vắc-xin Covid-19. (Ảnh: Reuters)

“Bữa ăn xa xỉ ở New York”, Chánh Văn phòng Nội các Luiz Eduardo Ramos chia sẻ trên Twitter bức ảnh đang đứng ăn pizza ở ngoài đường cùng với Tổng thống Bolsonaro và một số quan chức cấp cao khác.

Bộ trưởng Du lịch Brazil Gilson Machado cũng cho đăng bức ảnh Tổng thống Bolsonaro cầm một miếng pizza trong tay khi đứng trên vỉa hè.

Thành phố New York bắt đầu thực hiện quy định tiêm chủng bắt buộc từ hồi tuần trước. Theo đó, mọi người phải chứng minh ít nhất đã tiêm 1 liều vắc-xin Covid-19 khi tham gia các hoạt động trong nhà như ăn uống, trung tâm vui chơi giải trí và phòng gym.

Chính quyền New York cũng đã viết thư gửi lên Chủ tịch Đại hội đồng LHQ về việc yêu cầu tất cả các đoàn quan chức tham dự phiên họp đều phải tiêm phòng vắc-xin Covid-19 từ trước.

Dù ban đầu ủng hộ yêu cầu của chính quyền New York, nhưng sau đó Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ là ông Abdulla Shahid cho hay sẽ áp dụng “hệ thống danh dự” về tiêm chủng Covid-19. Theo đó, không bắt buộc đại diện các quốc gia xuất trình xác nhận tiêm chủng khi vào hội trường của Đại Hội đồng.

Điều đáng nói, một thành viên trong phái đoàn của Tổng thống Brazil Bolsonaro lại đang phải cách ly, sau khi người này có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 khi tới New York.

Theo nguồn tin thân quen với Bộ Ngoai giao Brazil, quan chức nhiễm virus corona ban đầu có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi lên đường tới tham dự phiên họp của Đại Hội đồng LHQ ở thành phố New York. Người này cũng không tiếp xúc với ông Bolsonaro.

Bộ Ngoai giao Brazil đang tiến hành truy vết hàng chục người mà vị quan chức Brazil mắc Covid-19 đã tiếp xúc ở New York.

Hôm 20/9, Thị trưởng New York là ông Bill de Blasio đã bày tỏ mối quan ngại trong một cuộc họp báo.

“Chúng tôi cần gửi thông điệp tới tất cả các nhà lãnh đạo thế giới mà nhất là Tổng thống Brazil Bolsonaro rằng, nếu các ngài muốn tới dự cuộc họp, các ngài cần phải tiêm phòng vắc-xin. Nếu như các ngài chưa tiêm, đừng tới đây, bởi mọi người cần được an toàn”, ông de Blasio nhấn mạnh,

Theo truyền thông, Tổng thống Brazil sẽ có bài phát biểu đầu tiên tại phiên họp của Đại Hội đồng LHQ vào hôm nay (21/9).

Trong khi đó, ông Bolsonaro lâu nay bị chỉ trích nặng nề vì cách phòng chống dịch Covid-19. Bản thân ông Bolsonaro cũng tuyên bố ông sẽ là “người Brazil cuối cùng” tiêm phòng vắc-xin Covid-19. Hiện 222 triệu liều vắc-xin Covid-19 đã được tiêm cho người dân ở Brazil.

Truyền thông Brazil đưa tin, ông Bolsonaro tới New York vào tối ngày 19/9 và phải đi lối cửa sau để vào khách sạn nhằm tránh mặt đoàn biểu tình phản đối chuyện ông chưa tiêm phòng đã tới thành phố của Mỹ.

Minh Thu (lược dịch)