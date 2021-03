Tình hình Syria: Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường điều vũ khí, Nga báo động

Nga báo động về hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ

Nga đang đặt trong tình trạng báo động về hoạt động vận chuyển thiết bị quân sự của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, cùng việc củng cố chiến lũy ở tỉnh Raqqa của Syria. Đây là tuyên bố của Thiếu tướng Alexander Karpov tại Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria của Nga đưa ra trong cuộc họp báo hôm 15/3.

“Phía Nga đang cực kỳ quan ngại về hoạt động vận chuyển thiết bị quân sự của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, cùng việc xây dựng các chiến lũy ở những vị trí chủ chốt trong khu định cư Ayn Issa của tỉnh Raqqa, Syria. Những hoạt động này đã vi phạm bản ghi nhớ và phá vỡ các nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở khu vực”, Sputnik dẫn lời Tướng Karpov.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động ở tỉnh Idlib của Syria. (Ảnh: AP)

Cũng theo ông Karpov, trong vòng 24 giờ qua, các lực lượng phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn không tiến hành bất cứ cuộc tấn công nào trong khu vực.

Tuy nhiên, theo ông Karpov, nhóm phiến quân Jabhat al-Nusra đã bắn pháo vào vùng hạ nhiệt căng thẳng Idlib hơn 30 lần trong vòng 24 giờ.

Ông Karpov cho biết thêm, lực lượng cảnh sát quân sự Nga đã triển khai các cuộc tuần tra ở tỉnh Aleppo, Raqqa và al-Hasakah. Ngoài ra, cảnh sát quân sự Nga tiếp tục hộ tống các đoàn xe dân sự di chuyển trên tuyến đường cao tốc M4 nằm giữa Raqqa và al-Hasakah.

Nội chiến Syria bùng nổ từ năm 2011 khi mà quân đội chính phủ ủng hộ Tổng thống Syria Bashar Assad phải đối phó với hàng loạt nhóm phiến quân và quân khủng bố. Nga đã cho điều động quân đội tới tham chiến ở Syria vào năm 2015 theo lời đề nghị từ Tổng thống Assad.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã đơn phương điều động binh sĩ tới phía bắc Syria từ tháng 10/2019 nhằm tiêu diệt các tay súng người Kurd hoạt động ở vùng biên giới. Lâu nay, Ankara liệt người Kurd vào danh sách khủng bố cần phải tiêu diệt.

Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Nga chặn Syria tấn công

Vào sáng sớm ngày 15/3, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo hàng loạt tên lửa đã được phóng từ sân bay Kuweires ở phía đông tỉnh Aleppo vào đêm 14/3. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc quân chính phủ Syria đã phóng tên lửa vào các khu vực đông dân cư sinh sống ở Jarablus và Al-Bab.

“Các tên lửa đạn đạo được phóng từ sân bay Kuweires ở Aleppo, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Syria, nhằm vào các khu dân sinh và tàu chở nhiên liệu đang đỗ ở phía bắc quận Jarablus và Al Bab. Có thương vong cho dân thường sau vụ tấn công”, tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.

“Sau khi tên lửa tấn công vùng lá chắn sông Euphrates và nhằm vào dân thường, một thông báo đã được gửi tới quân đội Nga yêu cầu ngăn chặn vụ bắn phá, cũng như xác định các mục tiêu đang bị tấn công", Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Theo RT, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi thông tin cho phía Nga về vụ tấn công trên và yêu cầu quân đội Nga có hành động can thiệp nhằm ngăn chặn đợt tấn công.

Còn theo truyền thông địa phương ở Aleppo, vào đêm ngày 14/3, một vụ tấn công quy mô lớn xuất hiện và khiến nhiều người bị thương.

Song cho tới nay chưa có lực lượng nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công trên.

Nga hợp sức với quân đội Syria tấn công IS

Hôm 16/3, quân chính phủ Syria tiếp tục triển khai đợt tấn công vào khu vực miền trung nhằm vào nơi ẩn náu của các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở các tỉnh Homs, Hama và Al-Raqqa.

Dưới sự hậu thuẫn của lực lượng Liwaa Al-Quds, quân đội Syria đã tấn công vào một số khu vực ở vùng Badiya Al-Sham nhằm tiêu diệt mạng lưới IS hoạt động ở miền trung Syria suốt 2 năm qua.

Còn trên không, không quân Nga đã cho tấn công quy mô lớn nhằm vào các vị trí của IS ở 2 tỉnh Homs và Hama, buộc nhóm khủng bố rời khỏi nơi ẩn náu và đối đầu trực tiếp với quân đội Syria.

Báo cáo cho hay, không quân Nga đã thực hiện một vài cuộc tấn công gần thị trấn sa mạc Al-Sukhnah, nơi từng là cứ điểm của IS ở phía đông thành phố cổ Palmyra.

IS từng nắm quyền kiểm soát phần lớn diện tích sa mạc rộng lớn nằm giữa các tỉnh Hama, Al-Raqqa, Deir Ezzor và Homs. Tuy nhiên, sau khi quân đội Nga chính thức tham chiến ở Syria, nhóm khủng bố đã bị mất phần lớn quyền kiểm soát ở khu vực này và buộc IS lui về các hang động ở vùng Badiya Al-Sham.

Vào năm 2020, IS cho mở rộng địa bàn hoạt động ở phía đông tỉnh Hama. Đây là một trong những khu vực cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của IS ở miền trung Syria. Kể từ đây, IS cho tăng cường hoạt động ở quận Al-Sa’an thuộc tỉnh Hama, nơi từng hoàn toàn vắng bóng IS trong 2 năm.

Minh Thu (lược dịch)