Tình hình Syria: Quân đội Nga - Syria tiêu diệt hơn 300 tay súng IS

Quân đội Nga - Syria tiêu diệt hơn 300 tay súng IS trong đợt không kích lớn; Chiến đấu cơ và máy bay trinh sát Nga tập trung ở Idlib là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Hơn 300 tay súng khủng bố IS bị tiêu diệt

Theo Sputnik, quân đội Nga – Syria đã cho triển khai chiến dịch tấn công quy mô lớn từ ngày 18 – 24/8 nhằm vào nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Kết quả, 327 tay súng IS đã bị tiêu diệt.

Phát ngôn viên quân đội Nga tại Syria cho hay, “các đợt không kích của không quân Nga và Syria cùng những đợt bắn pháo trong chiến dịch mang tên “Sa mạc Trắng” đã tiêu diệt được 327 tay súng IS và phá hủy 134 lán trại, 17 chốt quan sát, 7 kho đạn và 5 nhà kho chứa vũ khí cùng đạn dược nằm dưới lòng đất”.

Quân đội Nga - Syria không kích và tiêu diệt hơn 300 tay súng IS. (Ảnh minh họa)

Trong những ngày gần đây, không quân Nga và Syria đã triển khai hàng chục đợt không kích và gây ra thiệt hại nặng nề cho mạng lưới hầm trú ẩn của IS dọc vùng rộng lớn Badiya Al-Sham nằm giữa tỉnh Deir Ezzor, Homs, Al-Sweida và Damascus.

Trong đó, không quân Nga – Syria tập trung tấn công vào các hầm trú ẩn của IS nằm tại khu vực giữa thành phố Palmyra và Deir Ezzor.

Sau lời đề nghị hỗ trợ từ phía chính phủ Damascus, Nga đã cho điều động không quân tới tham chiến ở Syria từ tháng 9/2015.

Hồi tuần trước, Moscow và Damascus còn đồng thuận để Nga mở rộng căn cứ không quân Hmeymim. Hmeymim hiện là căn cứ quân sự có quy mô lớn nhất của quân đội Nga ở Syria. Mục đích mở rộng căn cứ Hmeymim là để Nga xây dựng một “trung tâm y tế và phục hồi chức năng” cho lực lượng không quân Nga.

Căn cứ Hmeymim cũng là một trong những vị trí thường xuyên bị phiến quân Syria rình rập tấn công. Chủ yếu vũ khí phiến quân sử dụng để tấn công Hmeymim là máy bay không người lái (UAV).

Ngoài căn cứ Hmeymim, Nga còn có một căn cứ hải quân ở thành phố cảng Tartus tại Syria. Đây là căn cứ hải quân duy nhất của Nga tại khu vực Địa Trung Hải.

Nga cáo buộc Mỹ

Trong tuyên bố hôm 25/8, phát ngôn viên quân đội Nga ở Syria nhấn mạnh tới hoạt động quân sự gia tăng của lực lượng phiến quân tại miền trung Syria.

“Phiến quân Syria đang cản trở những nỗ lực tái thiết xã hội và kinh tế ở Syria bằng các cuộc tấn công quân sự cũng như ngăn cản hoạt động xây dựng mối quan hệ giữa các bộ tộc Ả Rập ở địa phương với chính quyền Damascus. Tình hình hiện nay mang lại lợi ích cho Mỹ đầu tiên và sẽ được dùng làm lý do để Mỹ bao biện cho sự xuất hiện trái phép ở phía đông Syria”, phát ngôn viên quân đội Nga nói.

Cũng theo phát ngôn viên Nga, phiến quân Syria tiếp tục có hành động gây bất ổn cho tình hình khu vực bằng cách phá hoại mạng lưới giao thông vận tải và các cơ sở dầu mỏ, cũng như tấn công các đoàn tuần tra và vị trí hoạt động của quân đội Syria.

Vào ngày 18/8, cố vấn quân đội Nga là Tướng Gladkich đã thiệt mạng sau khi một thiết bị nổ bên đường phát nổ trong quá trình quân đội Nga hoạt động ở tỉnh Deir Ezzor của Syria.

Ngoài ra, theo Nga, những tay súng IS hoạt động ở miền trung Syria cũng đang liên kết với các nhóm phiến quân từng được huấn luyện trong khu vực Al-Tanf và sông Euphrates mà Mỹ trái phép nắm quyền kiểm soát.

Trước đó, quân đội và truyền thông Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ huấn luyện cho 1.200 tay súng phiến quân tại căn cứ at-Tanf nằm ở tỉnh Homs, phía nam Syria. Moscow cho rằng, Mỹ có ý định sử dụng những tay súng này để tạo ra lực lượng có tên “Quân đội Syria mới” nhằm tiếp tục phá hoại nền hòa bình ở Syria sau khi IS bị đánh bại. Về phần mình, Lầu Năm Góc cho rằng những cáo buộc của Nga là “sai sự thật và bịa đặt”.

Vào năm 2018, Tướng Valery Gerasimov, Tham mưu trưởng quân đội Nga đã chỉ đích danh căn cứ at-Tanf là một trong hai cứ điểm phiến quân dùng để triển khai tấn công quân đội Syria. Căn cứ thứ hai mà phiến quân Syria thường chuẩn bị tấn công các lực lượng chính phủ Syria là Trại Shaddadi, hiện nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn ở phía đông bắc Syria.

Ngoài hoạt động của các cơ sở huấn luyện, quân đội Nga – Syria – Iran cáo buộc liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu từng nhiều lần tiến hành sơ tán các chỉ huy IS và thành viên trong gia đình bằng trực thăng.

Vào tháng 3/2018, Tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đã hối thúc giới chức Iran có hành động “tát vào mặt phương Tây”, sau khi cơ quan tình báo Iran nghi ngờ Mỹ hợp tác với IS. Tuy nhiên, tới tháng 1/2020, Tướng Soleimani đã thiệt mạng sau vụ không kích của Mỹ vào sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq. Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận chính Tổng thống Donald Trump hạ lệnh không kích sân bay Baghdad.

Chiến đấu cơ Nga tập trung ở Idlib

Các chiến đấu cơ và máy bay trinh sát Nga đã thực hiện bay tầm thấp và tầm trung qua hai tỉnh Idlib và Latakia, sau vụ việc phái đoàn tuần tra Nga bị tấn công.

Theo hãng tin AMN, nguồn tin từ phía tây bắc Syria cho hay dàn tiêm kích và trinh sát cơ Nga đang tập trung hoạt động ở tỉnh phía tây Idlib, nơi giáp với tỉnh biên giới Latakia.

Đây cũng là khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của một số nhóm phiến quân hùng mạnh như Hurras Al-Deen, Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) và Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP).

Trước đó, trong quá trình tuần tra dọc tuyến đường cao tốc Aleppo – Latakia hay còn gọi là cao tốc M-4 cùng với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, phái đoàn quân sự Nga đã bị phiến quân Syria ở tỉnh Idlib tấn công vào sáng 25/8. Hậu quả, 2 binh sĩ Nga bị thương sau khi một quả rocket chống tăng bắn trúng xe bộ binh của Nga.

Thủ phạm gây ra vụ tấn công được cho là các tay súng phiến quân Syria hiện kiểm soát một số khu vực nằm dọc cao tốc M-4 mà đặc biệt là gần khu vực biên giới của hai tỉnh Latakia và Idlib.

Moscow và Ankara triển khai tuần tra chung từ tháng Ba sau khi hai bên ký kết thỏa thuận ngừng bắn ở tỉnh Idlib, thành trì cuối cùng của các nhóm phiến quân Syria.

