Tình hình Nga-Ukraine: Ông Zelensky ký luật cấm các đảng thân Nga, Mỹ-NATO tiếp tục thảo luận về hỗ trợ Ukraine

Strana.ua đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký một đạo luật cấm “các đảng thân Nga” ở Ukraine.

“Tài liệu quy định rằng các trường hợp cấm các bên có bản chất chống Ukraine và có các hoạt động nhằm phá hoại chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine sẽ được coi là khẩn cấp trong một khung thời gian ngắn”, thông báo trên Telegram của kênh Strana.

Trước đó, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật cấm hoạt động của “các đảng thân Nga”. Ông Zelensky cho biết, do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine và mối quan hệ giữa Moscow với một số cấu trúc chính trị ở Kiev, hoạt động của các đảng đối lập sẽ bị tạm đình chỉ trong thời gian thiết quân luật.

Ông Zelensky trước đó đã tuyên bố rằng Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine dừng bất kỳ hoạt động nào của một số đảng phái chính trị trong thời gian thiết quân luật ở nước này, trong số đó có đảng Cương lĩnh đối lập - Vì sự sống, đảng Shariy do blogger Anatoly Shariy thành lập, đảng Nashi do ông Yevheniy Murayev lãnh đạo,… Tổng cộng 11 đảng chính trị ở Ukraine đã bị đưa vào danh sách đen.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Ông Blinken và Stoltenberg thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine và tiềm lực quốc phòng của NATO

Người đứng đầu cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ned Price thông báo, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm thứ Bảy (14/5) đã thảo luận qua điện thoại về việc hỗ trợ Ukraine và duy trì khả năng phòng thủ của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, cũng như khái niệm chiến lược của chúng.

Theo đó, ông Blinken và Stoltenberg đã nói về cuộc họp của những người đứng đầu bộ phận chính sách đối ngoại của các nước NATO tại Berlin vào ngày 14-15/5. Hai bên chỉ trích hoạt động quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine và “khẳng định sự ủng hộ với người dân Ukraine và sự toàn vẹn lãnh thổ” của nước này.

Ngoài ra, ông Blinken và Stoltenberg lưu ý “tầm quan trọng của việc duy trì khả năng răn đe và phòng thủ mạnh mẽ của NATO”.

“Hai bên đã thảo luận về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO từ ngày 28-30/6 sắp tới tại Madrid, bao gồm một khái niệm chiến lược mới của NATO sẽ định hướng cho liên minh trong 10 năm tới”, ông Price nói.

ICC: Hơn 40 nhà điều tra đến Ukraine

Công tố viên Karim Khan của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) cho biết, 42 nhà điều tra sẽ tới Ukraine vào tuần tới.

“Tuần tới, 42 điều tra viên sẽ được cử đến Ukraine. Đây là công văn lớn nhất mà chúng tôi từng thực hiện. 30 người trong số đó đã được chính phủ Hà Lan biệt phái , bao gồm các chuyên gia pháp y và nhà phân tích”, ông Khan nói với tờ Monde của Pháp.

Công tố viên lưu ý rằng, trước hết cần phải điều tra sự thật và xác lập sự thật. Ông Khan nói thêm, ICC có thỏa thuận hợp tác với một nhóm điều tra chung do Ba Lan, Lithuania và Ukraine thành lập. ICC sẽ có thể truy cập các tài liệu được chia sẻ, nhưng sẽ không chia sẻ tất cả các tài liệu của mình, bởi vì “họ có nghĩa vụ giám sát hành động của tất cả các bên trong cuộc xung đột”.

Chuyển tài sản Nga bị đóng băng sang Ukraine "không dễ dàng"

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cho biết, trên quan điểm pháp lý, việc chuyển giao tài sản bị phong tỏa của Nga cho Ukraine mà phía Ukraine kêu gọi là điều “không dễ dàng”.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Đức, có một số lý do chính đáng để đưa ra biện pháp như vậy, nhưng bước đi như vậy phải tuân thủ luật pháp Đức và phán quyết của Tòa án Công lý châu Âu.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba trước đó đã yêu cầu Đức và các nước G7 khác thông qua luật cho phép họ tịch thu tài sản của Nga và chuyển giao cho nước này.

Nga tiếp tục phá hủy nhiều khí tài của Ukraine

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, quân đội Nga đã phá hủy 165 máy bay và 125 máy bay trực thăng của Ukraine vào hôm thứ Bảy (14/5).

Ông Konashenkov nói thêm rằng, 864 máy bay không người lái và 304 hệ thống tên lửa phòng không, 3.067 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác cũng bị phá hủy.

Ngoài ra, Ukraine còn mất 372 bệ phóng tên lửa, 1.514 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cùng 2.913 xe quân sự đặc biệt.

Cũng theo ông Konashenkov, quân đội Nga đã phá hủy 28 thành trì và 33 khu vực tập trung quân đội Ukraine.

Một số hình ảnh công việc khôi phục thành phố Mariupol của Ukraine:

Tại Mariupol, nơi nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga, công việc khôi phục đã bắt đầu: lực lượng cứu hộ đang dọn đống đổ nát, các nhân viên đang dọn dẹp đường phố.

Thanh Bình (lược dịch)

Chile bị hạn hán chưa từng có Các nhà bảo vệ môi trường cảnh báo hậu quả thảm khốc của hạn hán kéo dài ở Chile.