Các binh sĩ di chuyển thi thể nhiều người sau vụ hỗn loạn ở sân bay Kabul

Đoạn video được quay vào ngày 22/8 cho thấy, các binh sĩ đang di chuyển những túi đựng thi thể người để tập kết vào một chỗ sau vụ hỗn loạn ở Sân bay Quốc tế Hamid Karzai tại thủ đô Kabul của Afghanistan.

AP đưa tin, theo quân đội Anh, ít nhất 7 người đã thiệt mạng bao gồm 1 em bé mới 2 tuổi trong vụ đám đông giẫm đạp để tranh giành vào bên trong sân bay Kabul.

Trong video, khá đông người dân Afghanistan bao gồm cả trẻ em vẫn đang có mặt xung quanh hiện trường và chứng kiến quá trình các binh sĩ đưa thi thể người mất ra nơi tập kết.

Mỹ đã tham chiến ở Afghanistan được 20 năm kể từ sau vụ khủng bố tấn công nước Mỹ vào ngày 11/9/2001. Tuy nhiên, hồi tháng Năm, Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút toàn bộ binh sĩ Mỹ về nước trước hạn chót 31/8. Kể từ đây, Taliban nhanh chóng triển khai tấn công và giành quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở Afghanistan. Tới ngày 15/8, lực lượng phiến quân Taliban đã tràn vào thủ đô Kabul trước sự ngỡ ngàng của Mỹ và các nước đồng minh.

Với tâm lý hoảng sợ, hàng ngàn người Afghanistan đổ xô tới sân bay Kabul với hy vọng lên được các chuyến bay sơ tán để thoát khỏi sự cai trị của Taliban. Đây cũng chính là lý do đẩy sân bay Kabul vào cảnh hỗn loạn chưa từng có từ ngày 15/8. Phía Mỹ cho biết kể từ tháng Bảy, các chuyến bay của Mỹ đã sơ tán được 53.000 người khỏi Afghanistan.

Trong bài phỏng vấn mới đây với Fox News, Phó Tổng thống Amrullah Saleh thuộc chính phủ Afghanistan được Mỹ hậu thuẫn đã có bài phát biểu so sánh về sự khác biệt giữa Taliban với 2 lực lượng khủng bố là al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Theo ông Saleh, phe phiến quân Taliban thực chất không có sự khác biệt so với al-Qaeda và IS. Thậm chí, để làm phép so sánh, ông Saleh đã mượn hình ảnh của 2 thức uống phổ biến ở Mỹ là Coke và Pepsi.

“Về ý thức hệ, sự khác biết giữa IS, al-Qaeda và Taliban giống như sự khác nhau giữa hương vị của Coke và Pepsi. Nếu bạn bỏ nhãn chai đi, liệu bạn có phân biệt được đâu là Coke và đâu là Pepsi hay không”, ông Saleh nói.

Sau khi Taliban chiếm được thủ đô Kabul vào ngày 15/8, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cũng đã nhanh chóng rời bỏ đất nước. Sau đó, trong một video đăng tải trên Facebook, ông Ghani cho biết ông đang có mặt ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Hiện chưa rõ ông Ghani có xin tị nạn ở UAE hay không.

Ông Saleh hiện là một trong số ít quan chức còn lại dưới thời chính phủ của Tổng thống Ghani tiếp tục đấu tranh chống lại Taliban, dù lực lượng phiến quân đã giành được quyền kiểm soát hầu hết lãnh thổ Afghanistan. Phó Tổng thống Saleh cũng nhấn mạnh không thể tin tưởng được Taliban.

Trong khi đó, Taliban tuyên bố sẽ không trừng phạt hay trả thù các quan chức địa phương và những công dân từng làm việc cho các tổ chức nước ngoài. Nhưng nỗ sợ hãi vẫn tồn tại trong tâm trí người dân Afghanistan, bất chấp Taliban đã ban bố lệnh ân xá chung.

Thậm chí, trả lời phỏng vấn kênh Geo TV của Pakistan, lãnh đạo cấp cao của Taliban là Khalil al-Rahman Haqqani cho hay Taliban đề xuất ân xá cho Tổng thống Ghani và Phó Tổng thống Saleh để họ có thể trở về Afghanistan nếu mong muốn.

Phần lớn khu vực thủ đô Kabul đã yên ắng trở lại, ngoại trừ xung quanh sân bay thủ đô. Mỹ, NATO và các nước phương Tây đang bị chỉ trích nặng nề vì để xảy ra tình trạng hỗn loạn trong quá trình sơ tán người dân khỏi Afghanistan.

Các tay súng Taliban vui vẻ tụ tập và tạo dáng để cùng selfie ở một địa điểm nổi tiếng tại thủ đô Kabul.

