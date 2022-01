Sự kiện thế giới nổi bật trong tuần qua những bức ảnh đặc sắc

Trong vòng xoay của đại dịch Covid-19, từng ngày từng giờ, nhiều sự kiện, sự việc vẫn diễn ra, thu hút sự quan tâm của cả thế giới trong tuần qua.

Kể từ lần đầu tiên được thông báo vào tháng 11/2021, chủng Omicron vẫn đang ngày một lan rộng ra thế giới và tiếp tục trở thành biến thể chủ đạo tại một số nước.

Theo Worldometers, tính đến ngày 14/1 thế giới có tổng cộng hơn 321 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 5 triệu ca tử vong.

Nhiều nước chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới, như Mỹ, Đức, Anh, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ và số ca mắc mới vẫn cao. Trong 1 ngày qua, Mỹ là nước có số ca mắc mới cao nhất (trên 800.000 ca), Anh và Pháp cũng lần đầu tiên kể từ đầu dịch tới nay chứng kiến trên 200.000 ca/ngày, trong khi Mỹ cũng có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 2.000 ca.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiếp tục đưa ra cảnh báo mới về Omicron đặc biệt nguy hiểm với người chưa tiêm chủng. WHO khẳng định làn sóng lây nhiễm gia tăng hiện nay là do Omicron dần thay thế Delta trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại nhiều nước. Theo WHO, tính đến ngày 6/1, Omicron đã xuất hiện tại 149 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, toàn thế giới không nên chủ quan trước biến thể này, đồng thời bác bỏ những quan điểm cho rằng Omicron có thể là nhân tố tích cực chấm dứt đại dịch. Theo ông Tedros, không nên để biến thể này lây lan tự do, đặc biệt khi vẫn còn nhiều người trên thế giới chưa tiêm chủng.

Dưới đây là những khoảnh khắc đặc sắc trên khắp thế giới tuần qua do hãng tin RIA tổng hợp:

Người dân tắm nước lạnh trong sân của ngôi đền Teppozu Inari ở Tokyo.

Xe ô tô của hai vận động viên Andrey Karginov và Eduard Nikolaev từ đội Kamaz Master trên đường đua Dakar 2022 ở hạng xe tải ở Saudi Arabia.

Những người leo núi tiến vào thác nước có băng giá tại Lễ hội leo núi trên băng Minnesota, Mỹ.

Con bò tót húc bay người cưỡi ngựa trong cuộc thi ở New York, Mỹ.

Chiếc trực thăng y tế đang trên đường vận chuyển một bệnh nhi tới Bệnh viện Nhi Philadelphia đã gặp nạn và lao xuống gần một nhà thờ ở ngoại ô thành phố Philadelphia của Mỹ.

Công nhân dọn dẹp tòa nhà chính phủ ở Almaty của Kazakhstan bị thiêu rụi trong cuộc bạo loạn.

Công nhân đường sắt ở Ấn Độ xịt thuốc khử trùng để chống lại Covid-19.

Người phụ nữ đội bình nước trên đầu ở Srinagar, Ấn Độ.

Cảnh câu cá mùa đông ở Vladivostok, Nga.

Con cá vàng điều khiển bể cá bằng bánh xe trong một thí nghiệm khoa học ở Israel.

Thanh Bình (lược dịch)