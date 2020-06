Quân đội Trung Quốc sắp sử dụng vắc-xin Covid-19 thử nghiệm

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), vắc-xin mang tên Ad5-nCoV là sản phẩm hợp tác giữa một nhóm nhà khoa học của Viện Nghiên cứu y khoa quân đội Trung Quốc do Thiếu tướng Chen Wei đứng đầu và công ty sinh học CanSino tại thành phố Thiên Tân.

Ad5-nCoV trở thành vắc-xin thử nghiệm phòng Covid-19 đầu tiên được cấp phép sử dụng cho lực lượng quân sự của một quốc gia.

Hôm 29/6, công ty CanSino cho hay vắc-xin Ad5-nCoV đã trải quan hai giai đoạn thử nghiệm y tế và chứng minh được mức độ an toàn cũng như phản ứng miễn dịch “cực cao” trước kháng nguyên.

Tuy nhiên, vắc-xin Ad5-nCoV còn cần trải qua giai đoạn thử nghiệm thứ ba để xác nhận liệu nó có thể bảo vệ con người khỏi virus corona chủng mới hay không.

Quân đội Trung Quốc được phép sử dụng vắc-xin Ad5-nCoV trong vòng một năm, nhưng vắc-xin này chưa được cấp phép sử dụng cho mục đích dân sự.

Quân đội Trung Quốc sắp được dùng vắc-xin Covid-19 thử nghiệm. (Ảnh minh họa)

Việc đưa vắc-xin Ad5-nCoV vào trong danh mục các loại thuốc đặc biệt đồng nghĩa với việc nó có thể được sử dụng trong các đợt bùng phát dịch quy mô lớn.

Đáng nói, Ad5-nCoV được phát triển dựa trên vắc-xin phòng bệnh Ebola do Tướng Chen phát triển nhưng chưa được sản xuất đại trà.

Hiện tại, các nhà khoa học trên thế giới vẫn đang chạy đua tìm ra vắc-xin phòng bệnh Covid-19. Căn bệnh đang gây ảnh hưởng cho hơn 10 triệu người và khiến hơn 500.000 người thiệt mạng.

Các ca mới mắc Covid-19 vẫn không ngừng gia tăng tại Mỹ và Ấn Độ. Trong đó, Mỹ xác nhận nước này có tới hơn 40.000 ca mới mắc Covid-19 vào ngày 29/6.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thế giới đang thử nghiệm 17 loại vắc-xin phòng Covid-19 mà trong đó có tới 7 loại do Trung Quốc phát triển. Ngoài ra, một vắc-xin do Đại học Oxford và AstraZeneca đang bước vào giai đoạn thử nghiệm thứ ba.

Trong giai đoạn thứ nhất và thứ hai, vắc-xin sẽ được thử nghiệm để chứng minh mức độ an toàn, cũng như khả năng tạo ra phản ứng miễn dịch đối với người được tiêm. Song vắc-xin phải trải qua giai đoạn thứ ba để được cấp phép lưu hành.

Công ty CanSino cho biết, vắc-xin Ad5-nCoV đã hoàn thành hai giai đoạn thử nghiệm vào ngày 11/6, nhưng thông tin về cuộc nghiên cứu chưa được công bố.

Ngoài Ad5-nCoV, hai loại vắc-xin khác của Trung Quốc cũng đã hoàn thành hai giai đoạn thử nghiệm và cho kết quả khả quan. Song những công trình nghiên cứu này chưa được tiết lộ thông tin.

Nhiều vắc-xin phòng Covid-19 thử nghiệm của Trung Quốc đang có kế hoạch tiến hành giai đoạn thử nghiệm thứ ba tại các quốc gia khác do sự lây lan của virus corona chủng mới ở Trung Quốc hiện bị bó hẹp đối với khả năng xác nhận mức độ hiệu quả phòng bệnh.

Cụ thể, công ty CanSino đã ký kết một thỏa thuận với chính phủ Canada để thử nghiệm vắc-xin giai đoạn ba, song chi tiết sự việc không được hé lộ.

Giới chức Trung Quốc từng cho hay một vài vắc-xin phòng bệnh có thể được cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp vào đầu tháng Chín. Điều này có nghĩa vắc-xin tiềm năng có thể được tiêm cho những người có nguy cơ cao mắc Covid-19.

Sinopharm, tập đoàn dược phẩm khổng lồ của Trung Quốc và là nơi phát triển hai vắc-xin tiềm năng, cho hay công ty đề xuất tiêm vắc-xin cho hơn 1.000 tình nguyện viên trong đơn vị. Cụ thể, giai đoạn thử nghiệm thứ nhất đang được tiến hành đối với vắc-xin mRNA do quân đội Trung Quốc phát triển và một loại vắc-xin khác do Viện Khoa học Trung Quốc sản xuất.

Minh Thu (lược dịch)