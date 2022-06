Nam phạm nhân giả gái bỏ trốn thành công khỏi nhà tù

Đội tóc giả, gắn móng tay giả và mặc quần áo phụ nữ, nam phạm nhân đã bỏ trốn thành công khi đi qua cửa chính của nhà tù.

Trong những ngày qua, truyền thông Paraguay liên tục đăng tải tin tức về César Ortiz, một phạm nhân đã bỏ trốn khỏi nhà tù bằng cách giả làm phụ nữ.

Theo Oddity Central, hôm 29/5, Ortiz, người được cho là thủ lĩnh của băng đảng tội phạm Rotela, đã bỏ trốn khỏi Nhà tù Quốc gia Tacumbú của Paraguay một cách đường hoàng khi đi qua lối cửa chính.

Nam phạm nhân giả gái bỏ trốn khỏi nhà tù ở Paraguay nhưng bị bắt lại chỉ sau vài tiếng. (Ảnh: Oddity Central)

Hành động bỏ trốn của Ortiz khiến hắn được đặt biệt danh là Gordito lindo (mập mạp dễ thương). Nguyên nhân là do để qua mặt lực lượng bảo vệ canh gác tại nhà tù, Ortiz đã giả dạng thành một người phụ nữ to béo.

Những hình ảnh và video được cơ quan chức năng Paraguay công bố cho thấy Ortiz đội bộ tóc giả dài, gắn lông mi giả, tô son, gắn móng tay giả và mặc quần áo phụ nữ.

Nhân khoảng thời gian nhà tù cho phép vợ hoặc chồng vào thăm phạm nhân, Ortiz đã bỏ trốn. Hắn đi vào phòng riêng với một người phụ nữ và sau đó bước ra với diện mạo của nữ giới để tiếp tục đi qua vài chốt kiểm soát an ninh trong nhà tù trước khi đi ra ngoài thành công.

Trong video được lan truyền trên mạng xã hội, Ortiz được nhìn thấy đi qua cửa chính của nhà tù khi trong tay đang cầm theo một vài chiếc túi và trên mặt đeo khẩu trang.

Cuộc vượt ngục của Ortiz có thể đã diễn ra dễ dàng hơn so với những gì hắn nghĩ, song khoảng thời gian tự do của hắn lại vô cùng ngắn ngủi. Bởi cảnh sát đã bắt lại phạm nhân này chỉ sau vài tiếng đồng hồ bỏ trốn. Hắn đã bị đưa tới nhà giam và sẽ được chuyển tới một nhà tù khác có mức độ bảo vệ an ninh nghiêm ngặt hơn.

Trước khi bỏ trốn khỏi nhà tù, Ortiz đã thụ án được 3 năm, 9 tháng và 20 ngày về tội hành hung nghiêm trọng và cướp của. Khả năng sau lần bỏ trốn bất thành, bản án tù mà Ortiz phải thi hành sẽ bị kéo dài thêm.

Cơ quan chức năng ở quốc gia Nam Mỹ cũng đang mở cuộc điều tra để tìm hiểu nguyên nhân vì sao Ortiz lại có thể dễ dàng bỏ trốn khỏi nhà tù bằng lối cửa chính. Ngoài ra, các nhân viên an ninh canh gác ở lối cổng chính của Nhà tù Quốc gia Tacumbú vào ngày Ortiz trốn trại cũng đã bị đình chỉ để phục vụ công tác điều tra.

Oddity Central đưa tin, cách đây 5 năm, một phạm nhân đã suýt ra khỏi nhà tù trong thời gian bị giam giữ là nhờ trốn trong chiếc vali và được người bạn gái tới thăm xách đi.

Sự việc xảy ra vào năm 2017 khi một người phụ nữ Venezuela có tên Antonieta Robles Souda (25 tuổi) mang theo chiếc vali màu hồng cỡ lớn vào trong nhà tù Puente Ayala ở Barcelona để giúp bạn trai đang thi hành án là José Antonio Anzoátegui trốn trại. Trước đó, Anzoátegui bị tòa án tuyên phạt 9 năm 8 tháng tù giam vì tội trộm cắp ô tô. Khi vào thăm bạn trai, Souda còn dắt theo cô con gái (6 tuổi) và một chiếc vali màu hồng cỡ lớn.

Hai đối tượng suýt chút nữa đã bỏ trốn thành công. Tuy nhiên, các nhân viên bảo vệ của nhà tù bắt đầu cảm thấy nghi ngờ khi nhìn thấy Souda khó nhọc di chuyển chiếc vali sau lần thăm phạm nhân. Do đó, họ đã kiểm tra và phát hiện phạm nhân Anzoátegui đang nằm cuộn tròn người trong chiếc vali.

Sau sự việc, Souda đã bị bắt giữ, còn con gái (6 tuổi) được giao cho cơ quan phúc lợi xã hội chăm sóc.

Hay như trường hợp một nam phạm nhân đóng giả là cô con gái tuổi teen của hắn để bỏ trốn khỏi nhà tù ở Brazil vào năm 2019. Phạm nhân Claudino da Silva (42 tuổi) bị kết án 73 năm tù giam ở Gericino, nhà tù khét tiếng nhất ở thành phố Rio de Janeiro, vì tội buôn bán ma túy.

Trong lần được người nhà vào thăm, Silva đã đeo mặt nạ silicon cùng bộ tóc giả để giả dạng làm cô con gái (19 tuổi) hòng bỏ trốn khỏi nhà tù. Nhưng phi vụ vượt ngục của Silva đã bất thành.

Một nam phạm nhân (19 tuổi) ở Thổ Nhĩ Kỳ phạm tội giết người đang bị giam giữ thậm chí còn hoán đổi thân phận với người anh em song sinh để vượt ngục.

