Nhìn lại những khoảnh khắc kinh hoàng từ vụ khủng bố 11/9

Trong hai năm 2001-2002, thu nhập của các hãng hàng không Mỹ bị mất đến 19,6 tỉ USD. Chi phí cho việc xây dựng lại các tòa nhà và cơ sở hạ tầng ở thành phố New York cũng lên tới 21,8 tỉ USD. Các công ty bảo hiểm chịu thiệt hại lên tới 40 tỉ USD, trong đó gồm bảo hiểm tài sản, kinh doanh, hàng không... Riêng thành phố New York thiệt hại từ 83-95 tỉ USD, do nhiều việc làm bị mất đi và nhiều công ty chuyển trụ sở ra khỏi thành phố.