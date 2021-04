Nghị sĩ Đức: Mỹ đã tuyên chiến kinh tế với các đồng minh châu Âu

“Tất cả những điều này một lần nữa cho thấy chiến lược chính trị của Mỹ dưới sự lãnh đạo của chính quyền ông Biden ‘gây chiến’ đối với các dự án kinh tế cạnh tranh ở châu Âu. Điều này mâu thuẫn với cả lợi ích của chính Mỹ, của các quốc gia khác và của các doanh nghiệp nước này”, ông Gerdt nói.

Đức sẽ không thay đổi quan điểm với Nord Stream 2. (Ảnh: RIA)

Ngoài ra, theo nghị sĩ Hạ viện Đức, Washington đang thảo luận về bổ nhiệm một nhân vật cho chức đặc phái viên Mỹ với mục đích đàm phán ngăn chặn việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt. Ông Gerdt cho rằng, nếu việc bổ nhiệm ông Amos Hochstein có liên quan đến Naftogaz của Ukraine xảy ra, thì đó sẽ trực tiếp đi đến “việc tiêu diệt một đối thủ cạnh tranh bằng các biện pháp chính trị, nhưng cũng có thể là các biện pháp quân sự”.

“Nếu chúng ta không đưa ra đánh giá đúng đắn, điều này có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng của thế giới. Đã đến lúc tất cả các lực lượng yêu nước cần phải đoàn kết và thể hiện vị trí của mình trước những nhà tư bản kiểu Mỹ, chỉ biết bảo vệ lợi ích độc quyền các tập đoàn doanh nghiệp toàn cầu, chứ không phải là nhà nước và nhân dân”, ông Gerdt nhấn mạnh.

Trước đó, theo các nguồn tin Politico, hôm 7/4, Nhà Trắng đang thảo luận về việc bổ nhiệm đặc phái viên của Mỹ để đàm phán về việc ngăn chặn đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2).

Vai trò đặc phái viên được giao cho cố vấn thân cận của ông Biden, cựu điều phối viên Bộ Ngoại giao Mỹ về các vấn đề năng lượng quốc tế, Amos Hochstein, tuy nhiên, ông vẫn chưa chấp nhận lời đề nghị. Cuối năm ngoái, ông Hochstein đã từ chức trong ban giám sát của công ty Naftogaz của Ukraine.

Theo Politico, một số thành viên trong chính quyền ông Biden lo ngại rằng việc bổ nhiệm đặc phái viên có thể làm trì hoãn việc áp đặt các biện pháp trừng phạt. Đồng thời, Berlin và Moscow có thể coi kế hoạch này là một “tín hiệu” cho thấy Washington đã sẵn sàng cho một số “hình thức giải quyết hòa bình” đối với dự án này.

Nga đáp trả: Nord Stream 2 không liên quan gì đến Mỹ

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, việc bổ nhiệm đặc phái viên của Mỹ cho Nord Stream 2 có thể được gọi là can thiệp vào công việc của người khác, dự án không liên quan gì đến Mỹ.

“Nord Stream 2 cực kỳ quan trọng đối với an ninh năng lượng của Châu Âu, nhưng tất nhiên những đại diện đặc biệt như vậy trong dự án không liên quan gì đến Mỹ. Chúng tôi có thể nói rằng, đây được gọi là can thiệp vào công việc nội bộ, can thiệp vào lợi ích kinh tế của các nước khác”, ông Peskov nhận định.

Theo Bộ Ngoại giao Nga Nord Stream 2 sẽ được hoàn tất bất chấp sức ép từ Mỹ. (Ảnh: RIA)

Trong khi đó, theo chuyên gia phân tích chính trị Châu Âu, ông Alexander Rahr, Mỹ muốn coi thường châu Âu trong cuộc tranh luận về đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

“Người Mỹ tiếp tục gây áp lực lên Đức, lên Liên minh châu Âu (EU) để ngăn chặn Nord Stream 2, giờ đây họ đang bổ nhiệm một đại diện đặc biệt, người sẽ phối hợp hành động về phía Mỹ làm việc với chính phủ và với Quốc hội để gia tăng áp lực lên Chính phủ Đức. Tuy nhiên, đường ống dẫn khí gần như đã sẵn sàng, để ngăn chặn nó hầu như không thể, Mỹ sẽ đòi hỏi các thủ tục pháp lý mới và sẽ dẫn đến khoản bồi thường lớn. Chính phủ Đức sẽ không thực hiện bước đi như vậy”, ông Rahr nói.

Bình luận thêm về những hành động gần đây của Nhà Trắng, chuyên gia phân tích chính trị Châu Âu lưu ý, mục tiêu của Washington trong EU vẫn là thay thế Berlin khỏi vị trí dẫn đầu trong cộng đồng, “coi thường người châu Âu và giải quyết các vấn đề về chính sách quốc phòng cũng như năng lượng trên lục địa”.

“Nord Stream 2 sẽ được xây dựng và vấn đề xung đột sẽ được chuyển giao cho Ukraine, nơi sẽ cố gắng tạo ra những căng thẳng mạnh mẽ chống lại Nga, chuẩn bị các hành động khiêu khích để ngăn chặn đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 giờ đã trở thành một biểu tượng của mối quan hệ tốt đẹp giữa Nga và Đức”, ông Rahr nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã thông qua hai gói trừng phạt đối với đường ống dẫn khí Nord Stream 2 nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Theo đó, “danh sách đen” được Bộ Tư pháp Mỹ phê duyệt ảnh hưởng đến nhà điều hành dự án - công ty Nord Stream 2 AG và người đứng đầu Matthias Warnig. Các gói trừng phạt Nord Stream 2 sẽ được trình lên Quốc hội Mỹ vào tháng 5.

Theo Politico, quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống Joe Biden đưa ra, và vẫn chưa rõ liệu Nord Stream 2 AG và ông Warnig có lọt vào danh sách cuối cùng hay không.

Nord Stream 2 được lên kế hoạch hoàn thành và vận hành vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, việc xây dựng đã bị đình trệ vào tháng 12 năm ngoái sau khi Mỹ đe dọa trừng phạt các công ty đặt đường ống của Thụy Sĩ.

Chính quyền Mỹ phản đối Nord Stream 2 khi cho rằng dự án này khiến châu Âu bị phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga, đồng thời Washington muốn tăng thị phần khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang châu Âu.

Mỹ thông qua hai gói trừng phạt với Nord Stream 2 Politico trích dẫn nguồn tin chính quyền Mỹ cho hay, Bộ Tư pháp nước này đã thông qua hai gói trừng phạt đối với đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2), nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Thanh Bình (lược dịch)