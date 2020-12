Năm 2020 đầy 'sóng gió', các tỷ phú thế giới vẫn thu về số tiền 'khủng'

Cụ thể, tính đến ngày 11/12, tài sản của những người giàu nhất thế giới ước tính đạt 11,4 nghìn tỉ USD, cao hơn 20% so với tổng tài sản của họ vào cuối năm ngoái.

“Một năm với các chế độ tự cách ly do đại dịch, bất ổn chính trị, tuy nhiên đối với những người giàu nhất hành tinh là sự giàu có đáng kinh ngạc. Forbes ước tính rằng với sự gia tăng như trên các thị trường chứng khoán lớn, hơn 2.200 tỷ phú trên toàn thế giới đã kiếm được thêm 1,9 nghìn tỉ USD vào năm 2020”, Forbes cho biết.

Theo tính toán của Forbes, tổng tài sản của 400 tỷ phú Trung Quốc tăng nhanh hơn những người khác, ở mức 60% trong năm, tương đương 750 tỉ USD và lên tới 2 nghìn tỉ USD. Trong khi chỉ số CSI 300 theo dõi cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến tăng 19% trong năm nay.

Ngoài ra, tài sản của 600 tỷ phú Mỹ đã tăng thêm 560 tỉ USD và đạt 4 nghìn tỉ USD. Đặc biệt, người đứng đầu SpaceX và Tesla, Elon Musk, đã trở thành người giàu nhất với tài sản tăng 110 tỉ USD và đạt gần 137 tỉ USD. Doanh nhân này đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng các tỷ phú của Forbes.

Trong khi đó, các tỷ phú Pháp đã đạt được mức tăng vốn tích lũy cao thứ ba vào năm 2020. Tài sản của 40 tỷ phú đã tăng 95 tỉ USD lên 500 tỉ USD. Forbes lưu ý rằng hơn một nửa mức tăng là do Chủ tịch Louis Vuitton Moët Hennessy, ông Bernard Arnault và đồng sở hữu L'Oreal, ông Françoise Bettencourt-Meyers nắm giữ.

Từ khi thành lập cho tới nay, Forbes đã trải qua hơn 100 năm hoạt động, trở thành tạp chí kinh doanh lớn nhất thế giới. Điều đặc biệt là tạp chí Mỹ này vẫn luôn giữ vững được giá trị cốt lõi ban đầu. Thúc đẩy được tinh thần khởi nghiệp, kinh doanh và tôn vinh những cá nhân, đơn vị đạt được thành tích xuất sắc.

Chính sự liêm chính và chuyên nghiệp trong việc đưa tin, Forbes đã tiếp cận được một lượng lớn người quyền lực và nổi tiếng nhất trên thế giới. Qua đó, được lắng nghe họ chia sẻ những câu chuyện kinh doanh để đưa tới cho độc giả những câu chuyện chân thực và thú vị nhất.

