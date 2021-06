Gia đình Ai Cập ‘sốc’ sau khi ‘người bố keo kiệt’ để lại 1,5 triệu USD

Những người thân của ông đã biết về sự hiện diện của số tiền này một tháng sau khi ông ra đi. Theo đó, vào một hôm, có một người đưa thư đến gõ cửa mang theo lá thư từ ngân hàng gửi cho người cha. Gia đình ông cho rằng có thể bố mình đã nợ tiền ngân hàng nên con trai ông đã đến ngân hàng để giải quyết sự việc.

Một điều bất ngờ lớn đang chờ đợi cậu con trai khi cậu đến ngân hàng, khi nhân viên hỏi cậu về cha của mình. Người con trai trả lời, “Ông ấy đã chết một tháng trước”.

Người nhân viên nói với cậu con trai rằng số tiền cha anh gửi vào ngân hàng lên tới 22 triệu bảng Ai Cập (khoảng 1,5 triệu USD).

Quá bất ngờ với số tiền, người con trai không chịu nổi cú sốc nên đã bất tỉnh và được chuyển đến bệnh viện. Hiện tại tình trạng sức khỏe của anh ấy đã tốt trở lại. Gia đình sau đó đã đến ngân hàng để làm thủ tục nhận tiền.

Theo những người dân địa phương quen biết với gia đình, người đàn ông này đã làm giàu cách đây khoảng 30 năm bằng một công việc bán thời gian ở một trong những quốc gia vùng Vịnh. Họ kể lại rằng, vị triệu phú này đã trở lại Ai Cập cách đây 10 năm và kể từ đó thường xuyên than nghèo khổ để nhận trợ cấp từ nhà nước và các nhà hảo tâm.

Gia đình Ai Cập cho biết, người đàn ông đã giả vờ nghèo khổ suốt đời và keo kiệt trong việc chi tiêu cho vợ con. “Người cha keo kiệt” trước đó chu cấp rất ít cho gia đình, ông lừa họ rằng có khoản nợ lớn, cho đến khi ông chết để lại vợ và 2 người con. Câu chuyện về “người bố keo kiệt” để lại khoản tiến lớn sau khi chết đã gây xôn xao trên mạng xã hội Ai Cập trong thời gian gần đây.

