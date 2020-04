Dàn tiêm kích F-15 Mỹ hỗ trợ tấn công hầm trú ẩn của IS ở Iraq

Các tiêm kích F-15 Eagle của không quân Mỹ đã tham gia hỗ trợ quân đội Iraq triển khai cuộc tấn công từ trên không và dưới mặt đất nhằm vào hầm trú ẩn của lực lượng khủng bố IS ở Iraq.

Sputnik đưa tin, một đoạn video mới được quân đội Mỹ công bố cho thấy khoảnh khắc tiêm kích F-15 Eagle hỗ trợ cho cuộc tấn công từ trên không và dưới mặt đất nhằm vào hầm trú ẩn của lực lượng khủng bố IS hoạt động gần thành phố Kirkuk của Iraq.

Tiêm kích F-15 Eagle của Mỹ. (Ảnh: Không quân Mỹ)

Theo thông cáo từ “Chiến dịch nhổ tận gốc” của lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp (CJTF-OIR), tên gọi của liên quân quốc tế chống lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Iraq và Syria do Mỹ dẫn đầu, vụ ném bom hạng nặng xảy ra vào ngày 13/4 “tại vùng Wadi Ashai gần thành phố Kirkuk” và được các lực lượng an ninh Iraq (ISF) triển khai.

Tuy nhiên, thông cáo nhấn mạnh các cố vấn liên quân Mỹ không tham gia trực tiếp vào vụ tấn công dưới mặt đất và lực lượng Mỹ tham gia với tư cách cung cấp hỗ trợ trên không bao gồm trinh sát.

“Máy bay của không quân Iraq và liên quân do Mỹ đứng đầu đã nã súng và thả bom tiêu diệt vũ khí và đạn dược của IS”, thông cáo cho hay.

Vụ tấn công trên có sự tham gia của các máy bay không người lái (UAV), các tiêm kích F-15 của không quân Mỹ cùng máy bay chiến đấu AC-208 của không quân Iraq và máy bay King Air 350.

Hiện không rõ có bao nhiêu bom đạn đã được liên quân của Mỹ và quân đội Iraq thả xuống cứ điểm của IS. Vụ tấn công trên đã tiêu diệt 23 tay súng IS. Song không rõ con số thương vong của dân thường sau vụ việc.

Trước đó, CJTF-OIR cho biết trong tháng Hai, lực lượng này đã tổ chức 18 vụ tấn công bao gồm 10 vụ ở Iraq và 8 vụ ở Syrianhằm tiêu diệt IS. Còn trong tháng Một, tổng cộng CJTF-OIR đã triển khai 8 chiến dịch tấn công IS.

Video: Dàn tiêm kích F-15 Mỹ hỗ trợ, "cày nát" hầm trú ẩn của IS ở Iraq

Minh Thu (lược dịch)