Nỗi đau của những cô gái Hàn Quốc có bạn trai vũ phu

Một cô gái mới 25 tuổi ở Hàn Quốc đã qua đời sau khi bị người bạn trai đánh đập dã man. Người mẹ của nạn nhân vô cùng đau lòng, đồng thời gửi lá đơn kiến nghị về vấn nạn bạo lực hẹn hò lên chính phủ Hàn Quốc. Lá đơn đã nhận được hàng trăm ngàn chữ ký ủng hộ.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), nạn nhân có tên Hwang Ye-jin đã bị gãy nhiều xương sườn, tổn thương nội tạng và xuất huyết não sau khi bị bạn trai tấn công ngay tại nhà cô này ở thủ đô Seoul vào ngày 25/7. Sau 3 tuần nhập viện và được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt, cô Hwang đã qua đời do các vết thương quá nặng.

Cô Hwang Ye-jin qua đời sau 3 tuần bị bạn trai đánh đập dã man. (Ảnh: YouTube)

Hình ảnh vụ tấn công vào đêm 25/7 cho thấy, một người đàn ông liên tục đập đầu cô Hwang vào tường. Chưa dừng lại ở đó, tên này còn kéo nạn nhân đang trong tình trạng bất tỉnh và cơ thể chảy nhiều máu vào trong chiếc thang máy thuộc tòa nhà cô Hwang sinh sống.

Sau khi bị bắt, đối tượng 30 tuổi nói với cảnh sát rằng hắn ta tức giận vì cô Hwang đã đi nói với những người khác về mối quan hệ của hai người. Ban đầu nghi phạm bị bắt giam, nhưng sau đó tòa án đã quyết định thả trong thời gian chờ xét xử vì cho rằng hắn không có nguy cơ bỏ trốn.

Quyết định của tòa án khiến mẹ của nạn nhân vô cùng bức xúc bởi bà cho biết hắn chỉ bị buộc tội ngộ sát chứ không phải là giết người. Mẹ của cô Hwang cũng chính là người cho công khai đoạn video ghi lại cảnh con gái bị bạn trai tấn công, đồng thời công bố tên và hình ảnh của con gái cho truyền thông.

Người mẹ cho biết thêm, gã bạn trai của con gái còn nói dối các nhân viên cấp cứu rằng cô Hwang bị say rượu và hắn chỉ vô tình đập đầu nạn nhân vào tường. Ngoài ra, sau khi hành hung bạn gái, nghi phạm cũng không nhanh chóng tìm tới sự hỗ trợ y tế và cũng không dùng những kỹ năng sơ cứu trong lúc bạn gái bất tỉnh.

Mẹ của cô Hwang đã gửi đơn kiến nghị lên trang web của Nhà Xanh vào ngày 25/8 và nói chi tiết về vụ tấn công, đồng thời kêu gọi chính phủ Hàn Quốc cần thông qua bộ luật mới “tăng nặng hình phạt” đối với các đối tượng có hành vi bạo lực hẹn hò. Tính tới ngày 1/9, lá đơn kiến nghị đã nhận được hơn 372.000 chữ ký ủng hộ.

Tố cáo bạo lực hẹn hò

Các nhà phân tích nhận định, phản ứng của dư luận Hàn Quốc đối với lá đơn kiến nghị của mẹ cô Hwang cho thấy sự thay đổi suy nghĩ trong xã hội gia trưởng ở nước này khi mà những người đàn ông thường “xem bạn gái là người phải phục tùng mình”, ông Kwack Dae-gyung, Giáo sư tại Đại học Dongguk cho biết.

“Đàn ông Hàn Quốc thường có xu hướng trút sự tức giận và dùng bạo lực để giải quyết mỗi khi người phụ nữ từ chối làm theo những gì mà họ muốn”, ông Kwack nói thêm, nhiều người trong xã hội Hàn Quốc bao gồm cả các nhà điều tra và cơ quan pháp luật vẫn xem thường vấn đề bạo lực hẹn hò chỉ là chuyện cãi vã giữa những người đang yêu nhau nên họ không can thiệp.

Cái chết của cô Hwang chính là hình ảnh thu nhỏ trong vấn nạn bạo lực hẹn hò ở Hàn Quốc. Bởi theo số liệu thống kê của cảnh sát Hàn Quốc, hơn 30.000 người bị buộc tội bạo hành chống lại người yêu trong 3 năm qua. Trong số này, khoảng 7.000 vụ là bạo hành thể chất, 84 vụ bạo lực tình dục và 10 vụ giết người.

Một cuộc điều tra vào năm 2018 cũng cho thấy, 9/10 người phụ nữ sinh sống ở thủ đô Seoul cho hay họ bị lạm dụng và bị thương cả về thể chất lẫn tinh thần từ chính người yêu.

Ông Choi Seon-hye, Giám đốc Đường dây nóng cho phụ nữ Hàn Quốc, cơ quan giám sát các trung tâm tư vấn và tổ chức nơi lánh nạn cho những nạn nhân bị bạo hành gia đình, nói với Korea Times rằng, “những báo cáo về bạo lực hẹn hò đang gia tăng do nạn nhân hiện nhạy cảm hơn và chủ động tố cáo hơn so với trước đây”. Tuy nhiên, các cơ quan điều tra vẫn thường “tránh can thiệp, xem chuyện này ít quan trọng và nhanh chóng cho khép lại sự việc”.

Bà Kim Do-yeon, người đứng đầu Viện Bạo lực Hẹn hò Hàn Quốc, cũng cho hay phản ứng của dư luận trước lá đơn kiến nghị của mẹ cô Hwang cho thấy, “dư luận Hàn Quốc ngày càng nhận thức rõ hơn về việc bạo lực hẹn hò là tội ác”.

“Họ lo sợ những gì xảy ra với cô Hwang cũng có thể xảy đến với chính mình, trong khi nhiều người cũng từng hứng chịu hành vi bạo lực từ người bạn trai của mình”, bà Kim nói.

Cũng theo bà Kim, đây chính là lý do số cuộc gọi tới các trung tâm hỗ trợ phụ nữ bị bạo hành đang ngày càng gia tăng nhanh chóng trong những năm gần đây.

“Phụ nữ trước đây thường câm lặng chịu đựng vì sợ phản ứng từ phía nam giới và lời đàm tiếu, nhưng giờ họ bắt đầu tố cáo. Đây chính là lúc để đưa ra một bộ luật mạnh tay trừng phạt những đối tượng hành hung và bảo vệ cũng như hỗ trợ các nạn nhân”, bà Kim cho biết.

Cụ ông chết trong viện dưỡng lão nghi bị bạo hành nhiều lần ở Trung Quốc Cụ ông sống trong viện dưỡng lão chết bất thường và nguyên nhân có thể là do bị nhân viên chăm sóc bạo hành nhiều lần.

Minh Thu (lược dịch)