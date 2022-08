Nắng nóng khủng khiếp ở Trung Quốc khiến đá cây, đá viên ‘cháy hàng’

Nắng nóng khủng khiếp khiến các cơ sở làm đá ở Trung Quốc hoạt động hết công suất mà cầu vẫn vượt cung.

Các cơ sở sản xuất đá ở Trung Quốc đang trong tình trạng quá tải đơn hàng do nhu cầu mua của các nhà máy công nghiệp và người dân tăng đột biến, giữa lúc thời tiết nắng nóng xuất hiện đồng loạt ở nhiều thành phố trên cả nước.

“Nhu cầu mua đá trong năm nay đã tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái. Hệ thống máy làm đá đang phải vận hàng cả ngày dài mà cầu vẫn vượt cung”, anh Yu, một nhân viên quản lý tại xưởng làm đá ở thành phố Thượng Hải chia sẻ với chengdu.cn hôm 10/8.

Người dân Thượng Hải ra đường vào ngày 11/8, khi nhiệt độ cao 41 độ C. (Ảnh: IC)

Theo anh Yu, khi vận hành toàn công suất, nhà máy sản xuất được 13.500 cây đá mỗi ngày với tổng trọng lượng xấp xỉ 600 tấn, đáp ứng được 1/2 nhu cầu mua hàng của các nhà máy công nghiệp trong thành phố.

Cũng theo anh Yu, doanh thu mỗi ngày của nhà máy có thể lên tới 270.000 nhân dân tệ (40.065 USD), nếu như dàn máy làm đá vận hành hết công suất. Từ đó, doanh thu hàng tháng của nhà máy có thể đạt 8,1 triệu nhân dân tệ.

Điều đáng nói, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, hệ thống làm đá cũng tiêu thụ nhiều điện hơn làm đẩy chi phí sản xuất lên hơn 20% so với năm ngoái.

Đá cây chủ yếu được chuyển tới các khu chợ bán thực phẩm tươi sống và nhà máy phun nhựa để làm mát. Ngoài ra, do các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, các điểm lấy mẫu xét nghiệm cũng trở thành “khách hàng mới” với nhu cầu mua đá gia tăng.

Ngoài đá cây, nhu cầu mua đá viên của người dân Trung Quốc cũng tăng đột biến. Dữ liệu từ nền tảng giao đồ ăn Meituan vào ngày 26/7 cho thấy trong vòng 10 ngày trước đó, doanh thu bán đá trên khắp lãnh thổ Trung Quốc qua nền tảng này đã tăng 182% so với cùng kỳ năm ngoái, mà trong số này lượng khách hàng mua đá viên tăng gần 90% so với năm ngoái.

Một nền tảng giao đồ trực tuyến khác là Eleme cũng cho biết, nhu cầu mua đá viên đang tiếp tục tăng theo ngày. Số liệu thống kê của nền tảng ghi nhận trong nửa đầu tháng Bảy, các cửa hàng tiện lợi ở Thượng Hải đã bán khoảng 300 tấn đá viên.

Hôm 11/8, Trung tâm Khí tượng Quốc gia thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc (CMA) tiếp tục phát cảnh báo màu cam về nhiệt độ cao do nắng nóng gay gắt kéo dài ở nhiều tỉnh và thành phố.

Trung Quốc sử dụng hệ thống cảnh báo nhiệt độ cao theo 4 cấp độ màu. Trong đó, màu đỏ là nghiêm trọng nhất và theo sau là cam, vàng và xanh da trời.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo, nền nhiệt cao từ 35 – 39 độ C sẽ xuất hiện ở 15 khu vực bao gồm các tỉnh Tân Cương, Nội Mông, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Chiết Giang và Phúc Kiến.

Đáng nói, tại khu vực Thiểm Tây, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Giang Tô, An Huy và Chiết Giang, sóng nhiệt có thể vượt ngưỡng 40 độ C.

Trong khoảng thời gian từ ngày 16 – 31/7, nhiệt độ trung bình trên toàn lãnh thổ Trung Quốc là 22,9 độ C tương đương tăng hơn 0,5 độ C so với bình thường, và cao thứ 5 kể từ năm 1961.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, trong năm nay, thành phố Thượng Hải ghi nhận mức nắng nóng phá kỷ lục. Như vào lúc 11h40 ngày 11/8, Đài quan sát Khí tượng Thượng Hải đã nâng mức cảnh báo da cam lên thành màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất về nắng nóng trong thang 4 cấp ở Trung Quốc.

Đài quan sát Khí tượng Thượng Hải nhấn mạnh mức nhiệt ở thành phố này được dự báo sẽ tăng lên thành 40 – 41 độ C trong 10 ngày tới.

Kể từ năm 1873, thời điểm Đài quan sát Khí tượng Thượng Hải bắt đầu ghi chép dữ liệu, thành phố này đã trải qua 20 ngày cực nắng nóng với nền nhiệt cao trên 40 độ C. Nhưng riêng trong năm nay, Thượng Hải đã có 6 ngày có nhiệt độ cao trên 40 độ C.

