Ấn Độ: Số ca mắc Covid-19 giảm mạnh, triển khai tiêm vắc-xin miễn phí toàn dân

Hai thành phố lớn là New Delhi và Mumbai đã bắt đầu cho nới lỏng các quy định hạn chế liên quan tới đại dịch Covid-19, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ đã giảm mạnh sau 2 tháng nước này liên tiếp chứng kiến kỷ lục số người mắc bệnh tăng lên theo ngày.

“Chúng ta phải giữ an toàn khỏi bị nhiễm virus corona, nhưng đồng thời phải khôi phục lại nền kinh tế”, RT dẫn lời Thống đốc New Delhi Arvind Kejriwal nhấn mạnh hôm 7/6 sau khi thông báo nới lỏng các quy định liên quan tới công tác phòng dịch Covid-19.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố cho triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 miễn phí toàn dân từ ngày 21/6. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, tàu điện ngầm ở New Delhi sẽ được hoạt động trở lại, nhưng chỉ với công suất bằng 50% so với giai đoạn bình thường. Các trung tâm thương mại ở New Delhi và Mumbai cũng đã được phép mở cửa để kinh doanh, song vẫn thực hiện các hướng dẫn về giãn cách xã hội. Tại những khu vực ở 2 thành phố lớn có số người mới mắc Covid-19 giảm mạnh, các cửa hành kinh doanh sẽ được hoạt động 100% công suất.

Trước đây, 2 thành phố lớn nhất của Ấn Độ đã cho thi hành các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 chặt chẽ, sau khi chứng kiến số ca mới mắc Covid-19 phá kỷ lục theo ngày trong tháng Tư và tháng Năm, khiến hệ thống y tế quốc gia vỡ trận.

Tình trạng thiếu bình oxy và thuốc men điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 càng khiến đại dịch ở Ấn Độ trở nên nghiêm trọng hơn. Tính trên toàn cầu, số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ chỉ đứng sau Mỹ, quốc gia có tới 33 triệu ca mắc bệnh.

Theo các quan chức Ấn Độ, khu vực thủ đô New Delhi từng ghi nhận hơn 25.000 ca mới mắc COvid-19 mỗi ngày trong làn sóng Covid-19 thứ 2, nhưng hiện số người mắc bệnh mỗi ngày đã giảm mạnh với chỉ 381 trường hợp hôm 6/6. Hồi đầu tháng Tư, Mumbai từng có số người mới mắc Covid-19 mỗi ngày là hơn 11.000 trường hợp, nhưng con số này đã giảm xuống còn 794 vào ngày 6/6.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Ấn Độ đã có hơn 28,8 triệu ca mắc và 346.759 người đã tử vong. Trong chương trình tiêm phòng, Ấn Độ đã sử dụng 218,4 triệu liều vắc-xin Covid-19.

Cũng trong ngày 7/6, Thủ tướng Narendra Modi cho hay chính phủ Ấn Độ sẽ tiếp quản chương trình tiêm chủng từ các bang và cung cấp vắc-xin Covid-19 cho từng bang để tiêm miễn phí cho tất cả những người trên 18 tuổi bắt đầu từ ngày 21/6.

Ông Modi cũng nhấn mạnh, nguồn cung vắc-xin Covid-19 sẽ gia tăng trong những tuần tới và cho phép chính phủ Ấn Độ triển khai tiêm miễn phí cho tất cả công dân trên 18 tuổi.

Trước đây, chính phủ Ấn Độ chỉ cung cấp vắc-xin Covid-19 miễn phí cho người cao tuổi và các nhân viên y tế. Trong khi hoạt động tiêm vắc-xin cho người từ 18 - 45 tuổi do chính quyền các bang và bệnh viện tư nhân tính phí.

Minh Thu (lược dịch)