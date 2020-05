Ấm lòng trước cô bé 9 tuổi bỏ cả giờ vui chơi, tình nguyện may bảo hộ y tế

Một cô bé 9 tuổi người Malaysia đã bỏ cả giờ chơi để tình nguyện may bộ đồ bảo hộ y tế cá nhân (PPE) giúp đội ngũ y bác sĩ địa phương chống dịch.

Đối với cô bé Nur Afia Qistina Zamzuri (9 tuổi) người Malaysia, điều cô bé biết duy nhất về dịch bệnh Covid-19 là nó rất nguy hiểm. Do đó, khi biết được tin một bệnh viện địa phương tìm kiếm những người có thể may bộ đồ bảo hộ y tế cá nhân (PPE), cô bé Nur Afia đã tình nguyện trở thành thợ may nhỏ tuổi.

Cô bé 9 tuổi bỏ cả giờ vui chơi, tình nguyện may bảo hộ y tế giúp y bác sĩ chống dịch Covid-19. (Ảnh: Reuters)

“Cháu cảm thấy rất buồn và cháu đã nói với mẹ rằng, cháu muốn được giúp đỡ”, Reuters dẫn chia sẻ của bé Nur Afia sinh sống tại Kuala Pilah, một thị trấn thuộc bang Negeri Sembilan, phía tây nam Malaysia.

Bé Nur Afia học may vá từ khi mới 5 tuổi và hiện tại, em có thể may được 4 bộ PPE một ngày. Để duy trì năng suất, cô bé đã phải hy sinh giờ chơi ở nhà khi không phải học online để “chôn chân” bên chiếc máy khâu.

Tính tới giữa tháng Tư, Malaysia là quốc gia có số ca mắc Covid -19 nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Á với hơn 6.600 người mắc bệnh và hơn 100 người đã tử vong.

Để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan nhanh trong cộng đồng, chính phủ Malaysia đã ban hành lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại của người dân kể từ ngày 18/3. Tới tháng Năm, một số quy định trong lệnh phong tỏa cũng đã được nới lỏng.

Do lệnh phong tỏa được thi hành nên các trường học phải đóng cửa, do đó, ngoài giờ học online, bé Nur Afia dành phần lớn thời gian còn lại cho công việc tình nguyện.

Tính từ đầu tháng Ba, cô bé Nur Afia đã may được tổng cộng 130 bộ PPE cho hai bệnh viện gần nhà. Hiện cô bé dự tính sẽ cho ra thêm 60 bộ bảo hộ y tế nữa.

Tuy nhiên, tháng Năm thực sự là thử thách với bé Nur Afia do cả gia đình bé theo đạo Hồi và đang tiến hành tháng lễ Ramadan hay còn gọi là tháng ăn chay. Nhưng với cô bé, dịp lễ không hề ảnh hưởng tới sở thích cá nhân do bé thường bắt đầu công việc may vá sau khi ăn bữa trước bình minh gọi là suhoor.

Mẹ của bé Nur Afia là cô Hasnah Hud, một thợ may chuyên nghiệp, chính là người đã truyền cảm hứng giúp cô bé 9 tuổi đam mê với công việc may vá.

Khi kỹ năng trở nên thành thục, cô bé Nur Afia đã có thể tự kiếm tiền bằng công việc may áo gối hay khâu vá những chiếc quần áo bị rách cho những người hàng xóm và họ hàng trong gia đình.

Cô Hasnah chia sẻ, bé Nur Afia càng có thêm động lực khi nhìn những bức ảnh nhân viên y tế mặc chính bộ đồ bảo hộ mà bé đã may.

“Mẹ ơi, con nghĩ rằng nếu con không phải làm bài tập về nhà, con sẽ còn may được nhiều hơn nữa”, cô Hasnah kể lại lời tâm sự của cô con gái nhỏ tuổi giàu lòng nhân ái.

Một số hình ảnh về cô bé 9 tuổi bỏ cả giờ vui chơi, tình nguyện may bảo hộ y tế:

