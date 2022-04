10 tỷ phú trong danh sách của Forbes có tài sản sụt giảm nhiều nhất lên tới 108,5 tỉ USD.

Theo đó, các lệnh trừng phạt của phương Tây và sự sụp đổ của các thị trường diễn ra sau khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã làm tê liệt danh sách của Forbes. Số lượng tỷ phú đã giảm từ 123 xuống 88 người, tổng tài sản của họ đã giảm từ 606 tỉ USD xuống còn 353 tỉ USD.

Dưới đây là 10 tỷ phú Nga có tài sản sụt giảm nhiều nhất:

Alexei Mordashov.

Tài sản sụt giảm: -15,9 tỉ USD

Tài sản tính đến tháng 4/2022: 13,2 tỉ USD

Tài sản năm 2021: 29,1 tỉ USD

Chủ sở hữu hãng Severstal - công ty thép lớn nhất ở Nga, Alexei Mordashov, là một trong những người dẫn đầu trong việc giảm tài sản do các lệnh trừng phạt của các nước phương Tây. Vào ngày 22/2, cổ phiếu của Severstal được giao dịch ở mức 1.589 ruble/cổ phiếu, sau khi bắt đầu “hoạt động quân sự đặc biệt” ở Ukraine vào ngày 24/2, giá cố phiếu đã giảm xuống còn 1.028 ruble/cổ phiếu.

Không chỉ Severstal phải chịu các lệnh trừng phạt mà còn cả tài sản cá nhân của Mordashov, vào đầu tháng 3, du thuyền dài 65 mét “Lady M” của Mordashov bị thu giữ tại thành phố Imperia của Italy, và sau đó bất động sản ở Sardinia trị giá khoảng 105 triệu euro cũng bị phong tỏa.

Vagit Alekperov.

Tài sản sụt giảm: -14,4 tỉ USD

Tài sản tính đến tháng 4/2022: 10,5 tỉ USD

Tài sản năm 2021: 24,9 tỉ USD

Đồng sở hữu công ty năng lượng Lukoil, Vagit Alekperov sụt giảm 14,4 tỉ USD, bất chấp giá dầu tăng trong bối cảnh xung đột quân sự ở Ukraine. Cổ phiếu của công ty trước khi diễn ra “hoạt động quân sự đặc biệt” giao dịch ở mức 6.020 ruble/cổ phiếu, tuy nhiên sau đó chúng đã giảm còn 4.650 ruble/cổ phiếu.

Suleiman Kerimov.

Tài sản sụt giảm: -11,4 tỉ USD

Tài sản tính đến tháng 4/2022: 4,4 tỉ USD

Tài sản năm 2021: 15,8 tỉ USD

Suleiman Kerimov - người sở hữu công ty khai thác vàng Polyus và gia đình đã mất 11,4 tỷ USD bất chấp nhu cầu vàng tăng trưởng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế. Vào ngày 22/2, cổ phiếu của công ty giao dịch ở mức 13.014 ruble/cổ phiếu và vào ngày 24/2, giá giảm xuống còn 9.578 ruble/cổ phiếu.

Trong khuôn khổ việc thực thi các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với doanh nhân Nga, nhà chức trách đảo Fiji ngày 14/4 đã tạm giữ du thuyền Amadea, được cho là có liên quan với Kerimov.

Tatyana Bakalchuk.

Tài sản sụt giảm: -10,9 tỉ USD

Tài sản tính đến tháng 4/2022: 2,1 tỉ USD

Tài sản năm 2021: 13 tỉ USD

Cửa hàng trực tuyến Wildberries của Tatyana Bakalchuk không công khai doanh số, do đó, giá trị được ước tính dựa trên sự so sánh với sản phẩm tương tự, trong trường hợp này là tập đoàn bán lẻ Ozon. Sự sụp đổ của thị trường Nga và sự gián đoạn của chuỗi cung ứng đã dẫn đến sự sụt giảm của cổ phiếu Ozon và kết quả là giá trị của Wildberries và tài sản của Bakalchuk bị giảm mạnh.

Leonid Mikhelson.

Tài sản sụt giảm: -10,9 tỉ USD

Tài sản tính đến tháng 4/2022: 14 tỉ USD

Tài sản năm 2021: 24,9 tỉ USD

Đồng sở hữu của nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn nhất Nga Novatek, Leonid Mikhelson, người nhiều lần đứng đầu danh sách của Forbes, cũng nằm trong top 5 về mức độ giảm tài sản. Cổ phiếu của công ty đã giảm từ 1.354 ruble/cổ phiếu vào ngày 22/2 xuống còn 1.001 ruble vào ngày 24/2, và bản thân Mikhelson đã phải chịu lệnh trừng phạt của Canada vào đầu tháng 4.

Vào ngày 4/3, Novatek đã đưa ra một tuyên bố kêu gọi giải quyết ngoại giao về tình hình ở Ukraine. Công ty khí đốt này cũng hứa sẽ “hoàn thành một cách có trách nhiệm tất cả các nghĩa vụ hợp đồng của Nga và quốc tế”.

Gennady Timchenko.

Tài sản sụt giảm: -10,7 tỉ USD

Tài sản tính đến tháng 4/2022: 11,3 tỉ USD

Tài sản năm 2021: 22 tỉ USD

Vào tháng 3/2014, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Timchenko. Vào ngày 22/2/2022, ngay cả trước khi bắt đầu “hoạt động quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine, doanh nhân này đã phải chịu các lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh, và vào ngày 28/2 là của Liên minh châu Âu.

Vào ngày 21/3, Timchenko rời khỏi hội đồng quản trị của công ty năng lượng Novatek theo yêu cầu riêng cá nhân. Ngoài ra, đầu tháng 3, du thuyền Lena, được cho là thuộc sở hữu của Timchenko đã bị tạm giữ tại cảng San Remo, và giữa tháng 4, nhà chức trách Pháp đã bắt giữ hai khách sạn trên tàu Cote d'Azur thuộc sở hữu của các công ty của vợ doanh nhân này.

Vladimir Potanin.

Tài sản sụt giảm: -9,7 tỉ USD

Tài sản tính đến tháng 4/2022: 17,3 tỉ USD

Tài sản năm 2021: 27 tỉ USD

Chủ tịch tập đoàn khai thác và luyện kim Nornickel, Vladimir Potanin được cho là ít thiệt hại trong cuộc chiến trừng phạt khi chỉ có Canada đưa ra các hạn chế đối với ông. Nhưng công ty, do các lệnh trừng phạt đã bị gián đoạn trong việc cung cấp palađi cho thị trường nước ngoài vào giữa tháng Ba.

Cổ phiếu của Nornickel cũng phản ứng với sự khởi đầu của “hoạt động quân sự đặc biệt” bằng một cú giảm mạnh vào ngày 22/2 cổ phiếu được giao dịch ở mức 21.306 ruble/cổ phiếu, vào ngày 24/2 giá giảm xuống còn 17.616 ruble/cổ phiếu.

Denis Sverdlov.

Tài sản sụt giảm: -9,2 tỉ USD

Tài sản tính đến tháng 4/2022: 1,4 tỉ USD

Tài sản năm 2021: 10,6 tỉ USD

Vào năm 2015, Sverdlov đã tạo ra một công ty khởi nghiệp cho việc sản xuất xe điện Arrival có trụ sở ở London. Vào tháng 3/2021, Arrival niêm yết trên sàn Nasdaq thông qua việc sáp nhập với SPAC, một công ty Mỹ CIIG Merger. Các nhà đầu tư đã định giá Arrival là 13,8 tỉ USD.

Tài sản của Denis Sverdlov đã giảm do cổ phiếu Arrival hiện đang giao dịch thấp hơn 6 lần so với giá niêm yết khoảng 3,15 USD vào tháng 4/2022 so với 22,8 USD vào tháng 3/2021.

Vladimir Lisin.

Tài sản sụt giảm: -7,8 tỉ USD

Tài sản tính đến tháng 4/2022: 18,4 tỉ USD

Tài sản năm 2021: 26,2 tỉ USD

Cổ phiếu Tập đoàn khai thác và luyện kim Norilsk Nickel (NLMK) giảm từ 219 ruble/cổ phiếu vào ngày 22/2 xuống 168,3 ruble/cổ phiếu vào ngày 24/2 và vào giữa tháng 4 chúng còn giao dịch thấp hơn. Vào ngày 20/4, giao dịch cổ phiếu này đóng cửa ở mức 149,16 ruble/cổ phiếu.

Roman Abramovich.

Tài sản sụt giảm: -7,6 tỉ USD

Tài sản tính đến tháng 4/2022: 6,9 tỉ USD

Tài sản năm 2021: 14,6 tỉ USD

Roman Abramovich lọt top 10 tỷ phú Nga kém may mắn nhất thời gian qua khi tài sản của ông đã giảm 7,6 tỷ USD. Abramovich tích cực tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với tư cách là trung gian giữa Điện Kremlin và Kiev, kể cả ở Istanbul. Hai du thuyền lớn nhất của ông là Eclipse và Salaris hiện đang cập cảng ở vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ. Vào giữa tháng 4, đảo Jersey đã phong tỏa khối tài sản của Abramovich lên tới 7 tỉ USD.

Thanh Bình (lược dịch)

Tình hình Nga-Ukraine: Kiev chưa sẵn sàng phong tỏa Mariupol bằng các biện pháp quân sự Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, chính quyền Ukraine chưa sẵn sàng phong tỏa Mariupol bằng các biện pháp quân sự.