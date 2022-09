Tháng con ốm 2 lần, bác sĩ chỉ ra thủ phạm

Chị Nguyễn Thị Loan (Hà Đông, Hà Nội) cho con gái 28 tháng tuổi đến bệnh viện khám vì thường xuyên bị viêm hô hấp, ho, sốt.

Chị cho biết, tháng nào con cũng trải qua 2, 3 đợt ho, khò khè. Vì con hay ốm nên hơn 2 tuổi chị vẫn chưa dám cho con đi học.

Không chỉ bị viêm hô hấp trên, con còn hay nôn trớ, nếu ăn nhiều một chút là con lại nôn hết ra khiến ba mẹ vô cùng stress.

PGS An nội soi cho trẻ.

Khám cho con chị Loan, PGS Nguyễn Thị Hoài An – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Việt Hà Nội, cho biết con chị có triệu chứng ho sốt, nôn ói quá nhiều là do tình trạng viêm VA của bé quá dày đặc, tới 2, 3 lần/tháng. Vì trẻ phải dùng kháng sinh nhiều nên không phát triển về chiều cao về cân nặng.

Hay trường hợp của bé Nguyễn Anh Đ. (3 tuổi, Hai Bà Trung, Hà Nội) nhập viện tại BV Thanh Nhàn vì sốt cao, đau tai và chảy dịch ở tai. Khi vào khám bác sĩ cho biết bé viêm tai giữa biến chứng. Tình trạng viêm tai giữa của con là do viêm VA không điều trị dứt điểm nên lan sang tai giữa.

PGS AN cho biết, thời tiết mưa nắng thất thường như hiện nay tình trạng trẻ viêm hô hấp tăng lên đột biến, trong đó có nhiều trẻ viêm hô hấp do viêm VA biến chứng.

Theo PGS An, viêm VA là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ với biểu hiện nghẹt mũi, khó chịu, khiến trẻ mệt mỏi, biếng ăn… Nếu không nhận biết và điều trị kịp thời, bệnh sẽ tiến triển thành những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe của bé.

Bệnh hay xảy ra ở trẻ dưới 4 tuổi với triệu chứng sốt cao đột ngột lên tới 40 – 41 độ C. Trẻ có co thắt thanh quản, co giật, đau tai.

Dấu hiệu khác đó là ngạt mũi, ngạt mũi hoàn toàn, chảy nước mũi cả hai bên, nước mũi nhầy chuyển thành đặc, có màu trắng đục và số lượng nhiều ở trẻ sơ sinh. Thở ngáy về đêm, tiếng nói có giọng mũi kín ở trẻ lớn hơn.

Mủ và nhầy ở hốc mũi, gây khó khăn cho việc khám vòm họng qua mũi trước, họng sưng đỏ. Với trẻ bị viêm VA phải điều trị dứt điểm tránh trở thành viêm VA mãn tính gây xơ hoá phải nạo VA.

PGS An khuyến cáo các bậc phụ huynh tốt nhất nếu trẻ ốm nên thăm khám để bác sĩ tìm nguyên nhân không nên tự điều trị bằng kháng sinh.

