Sự kiện doanh nghiệp niêm yết

* VN-Index: Thị trường chứng khoán Việt Nam "khai xuân" đầu năm Quý Mão với diễn biến đầy khởi sắc. Kết thúc phiên giao dịch 27/1, VN-Index tăng 9,02 điểm (+0,81%) lên 1.117,1 điểm.

* VN-Index: Tính từ đầu năm 2023 tới hết phiên 27/1, khối ngoại đã mua ròng tổng cộng 3.514 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* HSG: Kết quả kinh doanh quý I niên độ tài chính (NĐTC) 2022-2023 (từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/12/2022) của Công ty cổ phần (CTCP) Tập đoàn Hoa Sen đã được cải thiện rất nhiều so với quý IV NĐTC 2021-2022 (từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/9/2022). Do đó, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của HSG ghi nhận 160 tỷ đồng so với mức âm 231 tỷ đồng ở quý trước.

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30/1. (Ảnh: Hoàng Hà)

* HPX: Kết quả kinh doanh của CTCP Đầu tư Hải Phát cho thấy, lợi nhuận cả năm 2022 chưa bằng một nửa so với năm 2021. Trong quý IV/2022, doanh thu thuần của Hải Phát giảm 16% so với cùng kỳ, còn 327 tỷ đồng; lũy kế cả năm 2022, lãi ròng của HPX giảm 51% so với năm trước, ghi nhận gần 141 tỷ đồng.

* LDG: CTCP Đầu tư LDG lần đầu tiên kinh doanh thua lỗ kể từ quý III/2016, đạt doanh thu gần 47 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khiến LDG lỗ sau thuế gần 39 tỷ đồng.

* DXG: CTCP Tập đoàn Đất Xanh vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với doanh thu thuần 984 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu giảm nên lợi nhuận gộp DXG cũng giảm 61% còn 434 tỷ đồng.

* PVT: Tổng CTCP Vận tải Dầu khí công bố lợi nhuận sau thuế quý IV/2022 tăng 32,49 tỷ đồng, tương đương tăng 23,05% do gia tăng lợi nhuận từ kinh doanh tài chính. Trong đó, PVT đã ghi nhận phát sinh lợi nhuận 61,2 tỷ đồng từ cổ tức năm 2022 của công ty con.

* HAR: CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền thông báo kết quả mua lại 3 lô trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 80 tỷ đồng, bao gồm 800 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng phát hành năm 2020. Tỷ lệ giao dịch thành công đạt 100%, được thực hiện vào ngày 19/1.

* APH: Hội đồng Quản trị Tập đoàn An Phát Holdings chính thức công bố quyết định miễn nhiệm ông Đinh Xuân Cường thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc An Phát Holdings từ ngày 27/1/2023. Đồng thời, Hội đồng Quản trị An Phát Holdings quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đỗ Huy Cường đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc APH kể từ ngày 27/1/2023.

Sự kiện trong nước và quốc tế tác động đến TTCK

* Theo số liệu mới nhất về tình hình kinh tế - xã hội của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 1/2023 tăng 0,52% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2022, CPI tháng 1/2023 tăng 4,89%.

Trong mức tăng 0,52% của CPI tháng 1/2023 so với tháng trước có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm và 1 nhóm hàng (nhóm bưu chính viễn thông) giữ giá ổn định.

* Trên thị trường dầu thế giới, kết thúc phiên giao dịch ngày 27/1, hợp đồng dầu Brent giảm 0,9% xuống 86,66 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI giảm 1,33 USD (tương đương 1,6%) còn 79,68 USD/thùng và giảm 2% trong tuần qua.

Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital LLC, nhận định, nếu nguồn cung dầu của Nga vẫn tăng mạnh trong tháng tới, giá dầu có thể sẽ tiếp tục xu hướng giảm. Mặt khác, ông John Kilduff cho hay, giá dầu tuần qua giảm có phần tác động bởi nhà đầu tư bán ra chốt lời.

* Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đưa ra mức tăng lãi suất tại cuộc họp vào ngày 31/01 – 01/02 trong bối cảnh lạm phát giảm và tăng trưởng GDP của Mỹ nhanh hơn dự báo, đạt 2,9% trong quý 4/2022.

* Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu vẫn tiếp tục đà tăng trong tuần qua. Đồng USD vẫn chịu áp lực nhất định so với các đồng tiền chính khi dao động quanh ngưỡng 101,9 điểm.

Thị trường trái phiếu Mỹ chứng kiến một đợt bán tháo nhỏ với lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm tăng nhẹ lên quanh mức 3,5%.

Ngọc Cương