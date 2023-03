Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 22/3

Doanh nghiệp niêm yết

* VN-Index: Kết thúc phiên giao dịch 21/3, nhiều cổ phiếu trụ cột trên HOSE hồi phục, trong đó có nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Chỉ số VN-Index tăng 9,33 điểm lên 1.032,43 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 1,49 điểm lên 203,11 điểm. Upcom-Index giảm 0,35 điểm xuống 75,67 điểm.

* Thanh khoản: Thanh khoản trên 3 sàn nhích lên chút ít nhưng vẫn quanh mức thấp nhất nhiều năm, đạt 8.900 tỷ đồng, trong đó có 8.324 tỷ đồng trên sàn HOSE.

* Khối ngoại: Các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 114 tỷ đồng, trong đó mua mạnh nhất Vinhomes (VHM) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Bên cạnh đó, khối ngoại mua nhiều cổ phiếu Tập đoàn Hòa Phát (HPG), Chứng khoán Bản Việt (VCI) và Vincom Retail (VRE).

* Tự doanh: Trong phiên ngày 21/3, khối tự doanh của các CTCK bán ròng hơn 215 tỷ đồng, tập trung tại nhóm ngân hàng. Trong đó, bán mạnh nhất cổ phiếu ngân hàng VPB của Ngân hàng VPBank với giá trị gần 74 tỷ đồng.

* VHM: Cổ phiếu Vinhomes (VHM) bất ngờ tăng gần kịch trần sau thông tin CapitaLand đàm phán mua tài sản 1,5 tỷ USD, có thể gồm một phần Ocean Park 3 hoặc dự án tại Hải Phòng. Vinhomes cũng có kế hoạch chuyển nhượng 2 công ty con, tương ứng với hoạt động bán buôn.

* VNM ETF: Sau khi thay đổi chỉ số cơ sở sang MarketVector Vietnam Local Index ngày 17/3, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam đã chiếm đến 99,7% trong danh mục của VanEck Vietnam ETF (VNM ETF). Trong đó, VIC, VNM, VHM, HPG, VCB, MSN, SSI, VND,... là những cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất.

* MSB: Thị trường hôm 21/3 chứng kiến 51,3 triệu cổ phiếu MSB của Ngân hàng Hàng hải được giao dịch thỏa thuận. Trước đó, hơn 78,7 triệu cổ phiếu MSB cũng đã được các nhà đầu tư sang tay theo hình thức thỏa thuận trong hai phiên 20/3 và 17/3.

* MIG: Quỹ PYN Elite Fund trở thành cổ đông lớn của Bảo hiểm Quân đội (MIG) sau khi mua thêm 500.000 cổ phiếu MIG hôm 17/3, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,99% lên 5,29% và trở thành cổ đông lớn.

* LCS: HĐQT CTCP Licogi 166 (LCS) vừa thông qua nghị quyết tạm dừng kinh doanh kể từ ngày 15/03/2023 - 14/03/2024 do khó khăn và để củng cố lại cơ cấu tổ chức. Trước đó, hôm 14/3, LCS bị đình chỉ giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2022 được soát xét quá 6 tháng so với quy định.

* DIG: Phó Chủ tịch CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (DIG) Nguyễn Hùng Cường đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu DIG trong ngày 17/3, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên gần 59 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,66%. Ông Cương là con trai của Chủ tịch HĐQT - ông Nguyễn Thiện Tuấn.

* DP3: Ngày 22/3, CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (DP3) chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 80%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ được nhận 8.000 đồng.

* CMF: Ngày 24/3, CTCP Thực phẩm Cholimex - Cholimex Food (CMF) chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 50%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/03.

* SHB: Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) ký khoản vay đầu tiên trong gói vay 120 triệu USD từ nguồn vốn trực tiếp kỳ hạn 3 năm của IFC vào ngày 21/3. Khoản vay nhằm giúp SHB phát triển danh mục cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng.

Sự kiện trong nước và quốc tế tác động tới TTCK

* Hầu hết các ngân hàng đã giảm lãi suất xuống dưới 9%/năm. Hôm 21/3, Ngân hàng liên doanh nước ngoài Indovina Bank giảm lãi suất kỳ hạn 12 tháng từ 8,8%/năm xuống 8,6%/năm.

* Chiều tối ngày 21/3, Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) có buổi gặp gỡ báo chí nhân chuyên thăm của Phái đoàn doanh nghiệp cấp cao Mỹ. USABC cho biết, từ 21-23/3, đại diện 52 công ty, tập đoàn Mỹ, trong đó có các hãng quốc phòng, dược phẩm, công nghệ… có mặt tại Việt Nam để thảo luận về các cơ hội đầu tư và kinh doanh. Đây là đoàn doanh nghiệp Mỹ lớn chưa từng có đến Việt Nam trong bối cảnh Mỹ đang thiết lập lại chuỗi cung ứng toàn cầu theo hướng tự chủ, an toàn.

* Thị trường trái phiếu sôi động trở lại với nhiều doanh nghiệp hút vốn thành công trong hơn tuần qua. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Hưng Yên (tên cũ là Công ty TNHH Masteries Hưng Yên) hôm 16/3 phát hành thành công 4.450 tỷ đồng từ thị trường trái phiếu trong nước. Đây là doanh nghiệp bất động sản thứ 5 công bố huy động thành công hàng nghìn tỷ từ kênh trái phiếu kể từ sau khi Nghị định 08 có hiệu lực thi hành.

* Cuộc họp chính sách 21/3: Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khó xử: tiếp tục tăng lãi suất hay dừng lại khi các vụ đổ vỡ tiềm ẩn một cuộc khủng hoảng ngân hàng.

* Giá dầu thế xuống thấp nhất trong 15 tháng. Tối 21/3 (giờ Việt Nam) giá dầu WTI xuống 69 USD/thùng. Giá dầu giảm hơn 15% trong 2 tuần qua.

* Trái chủ của Credit Suisse nổi giận sau khi 17 tỷ USD trái phiếu cấp 1 của ngân hàng này bị xóa sổ (nhà đầu tư mất trắng), sau khi Credit Suisse bị UBS mua lại.

* Xuất khẩu theo phương thức trao đổi cư dân biên giới (tiểu ngạch) sẽ bị siết lại từ đầu năm 2025. Đây là nội dung dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 14/2018 về hoạt động thương mại biên giới đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến.

* BSC đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam đã phản ánh nhiều rủi ro hiện hữu, nhưng để phục hồi cần phụ thuộc nhiều yếu tố.

Mạnh Hà