Theo đó, từ khuya 12/10, tuyến đường ĐH3 qua địa bàn khu dân cư Tông Pua, thôn 3, xã Trà Cang bị sạt lở nặng, đất đá từ đồi núi đổ xuống đường gây cô lập giao thông toàn tuyến về các thôn 3, thôn 2 và thôn 1 của xã Trà Cang, có gần 450 hộ dân của xã Trà Cang phụ thuộc tuyến đường này.

Chính quyền xã cắm biển báo điểm sạt lở.

Chính quyền xã đã chỉ đạo cắm biển báo điểm sạt lở cho người dân biết, huy động lực lượng quân sự, công an, dân quân và người dân mở tạm đường đi bộ trên đồi núi bên trên nơi sạt lở để người dân đi lại tạm thời trong khi chờ máy móc, phương tiện khắc phục sạt lở.

Cơ quan khí tượng dự báo địa phương này sẽ còn tiếp tục mưa lớn trong những ngày tới nên xã chỉ đạo rà soát các điểm nguy cơ sạt lở cao khi mưa kéo dài, chủ động sơ tán dân, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Sáng 14/10, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng ban hành công điện về việc tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lũ.

Theo công điện, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, từ nay đến ngày 16-10 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa các địa phương phía Bắc của tỉnh phổ biến từ 200 - 300 mm, phía Nam của tỉnh phổ biến từ 300 - 450 mm, có nơi trên 600 mm.

Dự báo, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ ở mức trên báo động 2 đến trên báo động 3.

Hồ Ca