Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), các nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất từ ​​năm 2017-2021 vẫn là Nga và Mỹ, mặc dù các lô hàng vũ khí đã giảm so với các năm trước.

Các chuyên gia cho hay, trong giai đoạn từ năm 2012-2016, số lượng vũ khí được bán ra nhiều hơn 4,6% so với 5 năm tiếp theo.

Theo SIPRI, từ năm 2017-2021, Nga chiếm 19% tổng doanh số - thấp hơn 26% so với giai đoạn trước. Trong khi, Mỹ cung cấp 39% trong tổng doanh số, tăng 14% so với 5 năm trước. Do đó, Nga và Mỹ vẫn là những nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.

“43% số vũ khí của Mỹ được chuyển giao là cho các nước Trung Đông”, các chuyên gia nhấn mạnh.

Quốc gia nào xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới? (Ảnh: RIA)

Trước đó, vào tháng 3/2021, SIPRI công bố báo cáo về số lượng vũ khí được mua bán trên toàn thế giới đã chững lại sau hơn 10 năm liên tục tăng.

Báo cáo của SIPRI cho thấy, so với giai đoạn năm 2011-2015, trong giai đoạn năm 2016-2020, 3 nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới là Mỹ, Pháp và Đức đều tăng sản lượng xuất khẩu. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc lại giảm xuất khẩu trong cùng giai đoạn trên, do đó về tổng thể, hoạt động mua bán vũ khí toàn cầu đã chững lại sau hơn một thập kỷ liên tục tăng.

Mặc dù lượng xuất khẩu vẫn ở mức cao nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, song đây là lần đầu tiên kể từ giai đoạn năm 2001-2005, lượng chuyển giao vũ khí giữa các quốc gia về tổng thể không tăng so với chu kỳ 5 năm trước đó.

Nguyên nhân chính là do đại dịch Covid-19 đã đẩy nhiều nền kinh tế lâm vào suy thoái nặng và phải cắt giảm mua sắm quốc phòng để chuyển trọng tâm cho lĩnh vực y tế.

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm được thành lập vào năm 1966 và là một tổ chức tư vấn độc lập tham gia nghiên cứu về xung đột, vũ khí, kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị. Cơ sở dữ liệu của SIPRI bao quát toàn bộ giai đoạn từ năm 1950 và các chuyên gia của Viện thường sử dụng các số liệu trong khoảng thời gian 5 năm để mô tả xu hướng chuyển giao quân sự quốc tế.

Theo SIPRI, vào năm 2020, các công ty vũ khí đã bán thiết bị quân sự trị giá 531 tỉ USD, nhiều hơn 1,3% so với năm 2019.



So với năm 2015, mức tăng doanh thu của các công ty vũ khí trên thế giới là 17%. Các chuyên gia lưu ý, trong khi nền kinh tế của nhiều quốc gia thu hẹp lại do đại dịch thì doanh số của các công ty sản xuất vũ khí đã tăng năm thứ 6 liên tiếp.



Danh sách các công ty vũ khí bao gồm 41 công ty từ Mỹ, chiếm hơn một nửa doanh số bán vũ khí của thế giới. Năm ngoái, các công ty vũ khí của Mỹ đã bán thiết bị quân sự trị giá 285 tỉ USD, nhiều hơn gần 2% so với một năm trước đó.



Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed-Martin của Mỹ, đứng đầu với doanh thu 58,2 tỉ USD nhờ các sản phẩm bán chạy nhất như máy bay chiến đấu F-35 và nhiều loại tên lửa khác nhau.



Trong khi, Tập đoàn vũ khí BAE Systems của Anh giành vị trí đầu tiên ở thị trường châu Âu, ngay trên 3 tập đoàn của Trung Quốc.



SIPRI cho biết, Trung Quốc đứng thứ 2 về doanh số bán vũ khí toàn cầu với 13%, tiếp theo là Anh 7,1%.

Thanh Bình (lược dịch)