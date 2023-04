Ông Trump không chấp nhận thỏa thuận nhận tội, New York siết chặt an ninh

“Điều đó sẽ không xảy ra. Tôi không biết liệu vụ việc có được đưa ra xét xử hay không vì chúng ta có những thách thức pháp lý đáng kể phải đối mặt trước khi đi đến giai đoạn đó”, luật sư Joe Tacopina nói trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC hôm 31/3.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Le Monde

Tuy nhiên, luật sư biện hộ khẳng định, ông Trump “chắc chắn sẽ tự nguyện” đến trình diện cơ quan hành pháp Manhattan và “sẽ không cố thủ trong tư dinh ở Mar-a-Lago”. Ông Tacopina tiết lộ thêm, các vấn đề hậu cần cho quá trình này đang được sắp xếp, nhưng cựu tổng thống “sẽ không bị còng tay”.

Theo Jim Trusty, một luật sư khác của ông Trump, nhóm pháp lý của cựu tổng thống dự kiến sẽ nộp đơn yêu cầu bác bỏ bản cáo trạng chống lại ông trước khi bất kỳ phiên tòa nào có thể diễn ra.

Hai nguồn thạo tin nói với hãng tin CNN, ông Trump sẽ đến trình diện tại tòa hình sự Manhattan ở bang New York vào khoảng 14h15 ngày 4/4 theo giờ địa phương (1h15 ngày 5/4 theo giờ Việt Nam). Nhà chức trách đang xem xét tạm dừng tất cả các thủ tục liên quan đến những vụ án khác tại tòa trong thời gian cựu lãnh đạo Nhà Trắng xuất hiện tại đây.

Theo các nguồn tin, ông Trump sẽ đến New York vào ngày 3/4. Ông sẽ vẫn lưu lại tư dinh ở Mar-a-Lago, Florida vào cuối tuần này.

New York siết chặt an ninh

Báo The Hill trích dẫn lời một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát thành phố New York (NYPD) cho biết, cơ quan đã ra lệnh cho toàn bộ lực lượng phải mặc đồng phục và sẵn sàng triển khai kể từ 7h ngày 31/3 nhằm phòng ngừa các rủi ro an ninh, sau khi đại bồi thẩm đoàn Manhattan quyết định khởi tố ông Trump.

Theo trang web của NYPD, sở này bao gồm khoảng 36.000 sĩ quan cảnh sát và 19.000 nhân viên dân sự. Cảnh sát New York đã tăng cường an ninh từ tuần trước sau khi ông Trump hôm 18/3 ra thông điệp trên mạng xã hội, kêu gọi những người ủng hộ biểu tình phản đối việc ông bị bắt và truy tố.

Cảnh sát, các phóng viên và một nhóm nhỏ người biểu tình tập trung bên ngoài tòa án Manhattan sau khi đại bồi thẩm đoàn quyết định truy tố ông Trump. Ảnh: CNN

Theo đài NBC, cảnh sát và các cơ quan thực thi pháp luật khác đã tiến hành “đánh giá an ninh sơ bộ”, bao gồm cả việc thiết lập một vành đai an ninh xung quanh tòa án, nơi ông Trump sẽ tới trình diện. Đảng Dân chủ cảnh báo, những lời kêu gọi của ông Trump có thể khiến những người ủng hộ đổ ra đường biểu tình, làm tăng nguy cơ về các hành động quá khích, lặp lại thảm kịch bạo loạn trên Đồi Capitol hồi tháng 1/2021.

Tổng thống Biden giữ im lặng, con gái ông Trump bày tỏ “đau đớn”

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn nhất quyết từ chối yêu cầu bình luận về vụ truy tố người tiền nhiệm.

Trong khi, Ivanka Trump, con gái lớn của ông Trump viết trên Instagram hôm 31/3: “Tôi yêu cha tôi và yêu đất nước của mình. Hôm nay, tôi cảm thấy đau đớn cho cả hai. Tôi đánh giá cao những tiếng nói trên khắp chính trường bày tỏ sự ủng hộ và quan tâm”.

Ivanka từng làm cố vấn cấp cao cho chính quyền Trump hồi ông con đương chức. Chồng của cô - Jared Kushner, người cũng từng làm cố vấn cho chính quyền Trump, mô tả việc truy tố cựu tổng thống là “chưa từng có tiền lệ và đáng lo ngại”.

Tuấn Anh