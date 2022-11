Những hình ảnh chân thực về thế giới đầy biến động tuần qua

Theo Worldometers, tính đến sáng 12/11, thế giới ghi nhận 639.827.371 ca mắc Covid-19 và 6.613.410 ca tử vong do dịch bệnh này. Trong 24 giờ qua, Nhật Bản đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới, với 74.093 trường hợp. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 268.302 ca mắc và 572 ca tử vong do Covid-19.

Xét theo quy mô khu vực, số liệu mới cập nhật trên Worldometers cho thấy tổng số ca mắc Covid-19 tại châu Âu là 235.844.784 ca, trong đó có 1.949.898 ca tử vong và 229.815.192 ca được điều trị khỏi. Trong 24 giờ qua, châu Âu ghi nhận thêm 43.658 ca nhiễm mới và là khu vực có số ca mắc Covid-19 mới cao đứng thứ hai thế giới.

Trong khi đó, châu Á vẫn cũng ghi nhận tổng số ca nhiễm Covid-19 ở mức cao, với 195.584.769 ca. 24 giờ qua, châu lục này ghi nhận thêm 172.302 ca nhiễm mới (đứng đầu thế giới) và 278 ca mới tử vong do dịch bệnh này.

Mới đây, Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số ca tử vong do Covid-19 giảm gần 90% trên toàn cầu so với 9 tháng trước. Tuy nhiên, WHO khuyến khích mọi người vẫn cần nâng cao cảnh giác trước đại dịch khi các biến thể tiếp tục gia tăng.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, tuần trước, thế giới chỉ có hơn 9.400 trường hợp tử vong liên quan đến SARS-CoV-2 đã được báo cáo cho WHO. Ông Tedros cho biết vào tháng 2 năm nay, số ca tử vong hàng tuần đã lên tới 75.000 người trên toàn cầu.

Liên quan đến tình hình Covid-19 tại Trung Quốc, hôm 11/11, nhà chức trách y tế Trung Quốc thông báo nới lỏng một số hạn chế liên quan đến phòng dịch Covid-19, theo đó rút ngắn thời gian cách ly đối với các trường hợp tiếp xúc gần và người nhập cảnh, đồng thời bãi bỏ biện pháp phạt các hãng hàng không chở hành khách nhiễm Covid-19.

Theo quy định mới, thời gian cách ly đối với những trường hợp tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 sẽ giảm xuống 5 ngày tại các cơ sở cách ly tập trung và 3 ngày theo dõi tại nhà, so với quy định trước đây cách ly tập trung 7 ngày và theo dõi tại nhà 3 ngày. Việc rút ngắn thời gian cách ly tương tự cũng được áp dụng đối với những người nhập cảnh Trung Quốc.

Dưới đây là những hình ảnh chân thực về thế giới đầy biến động tuần qua: