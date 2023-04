Nhiều điều bất ngờ trong báo cáo tài chính của ông Trump sau khi rời Nhà Trắng

Theo AP, trong ngày 15/4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp báo cáo tài chính cá nhân lần đầu tiên sau khi rời khỏi Nhà Trắng. Bản báo cáo của ông Trump dài khoảng 100 trang, được gửi tới Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ theo quy định đối với các ứng viên tranh cử Tổng thống.

Bản báo cáo cho biết, ông Trump không kiếm được nhiều tiền từ Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump - công ty mẹ của mạng xã hội Truth Social. Tập đoàn này được ước tính trị giá từ 5-25 triệu USD, nhưng chỉ đem lại cho cựu Tổng thống Mỹ vỏn vẹn 201 USD.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Đáng chú ý, loạt thẻ kỹ thuật số NFT từng gây xôn xao vào tháng 12 năm ngoái của ông Trump lại đem đến lợi nhuận bất ngờ. Những tấm thẻ in hình cựu Tổng thống theo phong cách siêu anh hùng, phi hành gia hay cao bồi thu về từ 500.000 đến 1 triệu USD.

Về các dự án đầu tư, ông Trump kiếm được khoảng 5 triệu USD từ một dự án ở nước ngoài. Câu lạc bộ Golf ở Washington đem về cho cựu Tổng thống 5 triệu USD nữa. Giống với các cựu Tổng thống khác, ông Trump cũng nhận lời tham gia nhiều buổi diễn thuyết. Theo CNN, các hoạt động này giúp tài khoản của ông Trump có thêm 5 triệu USD.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng liệt kê tiền bản quyền từ 16 cuốn sách của mình trong bản báo cáo. Cuốn sách "Nghệ thuật đàm phán" (The Art of the Deal) đem về cho ông Trump từ 100.000 đến 1 triệu USD tiền bản quyền, trong khi các tác phẩm khác của cựu Tổng thống chỉ thu được khoảng 200 USD tiền bản quyền.

Trong bản báo cáo này, cựu Tổng thống Mỹ ước tính đế chế kinh doanh của ông có trị giá ít nhất là 1,2 tỷ USD.

Việt Dũng