Nhân viên bị công ty sa thải vì từ chối uống rượu, ngủ chung với đồng nghiệp

Tòa án tối cao ở Pháp đưa ra phán quyết nhấn mạnh một công ty không thể sa thải người lao động chỉ vì họ không tham gia uống rượu tập thể, và từ chối chung chạ bừa bãi với đồng nghiệp.

Theo Business Insider, phán quyết của tòa án Pháp được công bố sau khi một người đàn ông được gọi là T bị công ty tư vấn ở Paris có tên Cubik Partners sa thải vào năm 2015. Nguyên nhân sa thải là vì anh này đã từ chối tham gia các cuộc nhậu sau giờ làm, và những hoạt động tập thể mà công ty tổ chức.

Nam nhân viên đi kiện vì bị công ty sa thải với lý do từ chối tụ tập uống rượu sau giờ làm và ngủ chung với đồng nghiệp. (Ảnh minh họa)

Hồ sơ tòa án cho hay, anh T làm việc cho công ty Cubik Partners vào tháng 2/2011 và được thăng chức vào năm 2014. Tuy nhiên, tới tháng 3/2015, anh này bị sa thải với lý do “thiếu chuyên nghiệp” khi anh từ chối tham gia các giá trị “vui vẻ” của công ty. Công ty Cubik Partners cũng cho rằng anh T gặp khó khăn khi làm việc với nhóm, và là người không chịu lắng nghe ý kiến.

Theo Tòa thượng thẩm tối cao, những giá trị “vui vẻ” của công ty Cubik Partners gồm các sự kiện tập thể bắt buộc thường xuyên bao gồm “ép uống rượu quá mức, hùa cùng đồng nghiệp chung chạ bừa bãi, bắt nạt và kích động người khác”.

Tòa án xác định công ty Cubik Partners đã có nhiều hành động “sỉ nhục và xâm phạm” như khích lệ hành vi tình dục bừa bãi và bắt ép nhân viên ngủ cùng đồng nghiệp.

Trong phán quyết được công bố hôm 9/11, Tòa thượng thẩm tối cao Pháp xác nhận công ty Cubik Partners đã đưa ra lý do anh T không tham gia vào các giá trị “vui vẻ” của công ty, và có “thái độ chê bai” để sa thải nam nhân viên. Tòa án khẳng định đây là hành vi sa thải người lao động trái phép của công ty Cubik Partners.

Theo tòa án, anh T đã thực hiện “quyền tự do cá nhân” khi từ chối tham gia các hoạt động tập thể của công ty, và việc thể hiện “sự tự do cơ bản” không thể là lý do để bị sa thải.

Anh T đã đề nghị được bồi thường 461.406 euro (480.500 USD), nhưng bị một tòa án cấp thấp hơn bác bỏ vào năm 2021. Song tuyên bố gần đây của Tòa thượng thẩm tối cao Pháp đã khiến phán quyết trước đó bị thay đổi một phần.

Cụ thể, Tòa thượng thẩm tối cao Pháp yêu cầu công ty Cubik Partners bồi thường cho anh T 3.000 euro (3.100 USD), và đang xem xét thêm khoản yêu cầu bồi thường 461.406 euro (480.500 USD) mà anh T đưa ra trước đây.

Minh Thu (lược dịch)