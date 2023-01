Người Hàn Quốc dựng lều ngay trên giường ngủ để đối phó giá rét tàn khốc

Để đối phó với đợt rét đậm gần đây, anh Kim hơn 20 tuổi sống một mình trong căn hộ nhỏ có hệ thống sưởi tập trung đã quyết định dựng lều ngay trên giường ngủ.

“Ban đầu, tôi không chắc chắn về điều này. Nhưng giờ, sau khi dùng được vài ngày, tôi đã hiểu tại sao phương pháp này lại phổ biến trên mạng. Nó phát huy hiệu quả tốt hơn tôi nghĩ. Tôi khuyên mọi người nên làm theo”, Korea Times dẫn lời anh Kim.

Dựng lều trong nhà là phương pháp được nhiều cư dân mạng Hàn Quốc chia sẻ để giữ ấm giữa mùa đông tàn khốc. Ảnh: Korea Times

Một khi đã vào lều, anh Kim hiếm khi đi ra. Chất liệu nhựa của lều đã giúp giữ nhiệt bên trong hiệu quả. Giá bán lều rất đa dạng, và loại rẻ nhất có giá khoảng 25.000 Won (20 USD) bao gồm cả phí vận chuyển.

"Tôi nghĩ lều có giá đắt hơn chưa chắc sẽ giữ ấm tốt hơn, nên mức giá dưới 30.000 Won là đủ", anh Kim chia sẻ.

Theo anh Kim, ban đầu chuyện dựng lều trong phòng có vẻ hơi "tuyệt vọng", nhưng anh đã thay đổi suy nghĩ vào tháng 12/2022 khi nhận được hóa đơn gas cao gần gấp đôi so với một năm trước đó.

"Tôi đã rất sốc khi cầm tờ hóa đơn hồi tháng 12. Tôi nghe giá nhiên liệu sẽ không dừng tăng trong năm nay do cuộc xung đột ở Ukraine vẫn chưa có hồi kết. Không thể không sưởi, nhất là trong đợt lạnh tàn khốc gần đây. Dựng lều là phương án tối thiểu giúp tôi cắt giảm chi phí", anh Kim tâm sự.

Tương tự như anh Kim, cô Choi cũng quyết định mua một chiếc lều cho hai con đang học tiểu học. Theo cô Choi, nhiều chi phí không thể cắt giảm như sưởi ấm và điều hòa không khí, nhất là với những gia đình có con nhỏ.

"Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với giá sưởi tăng đột ngột. Những chiếc lều nhận được đánh giá tốt trên mạng. Sau khi sử dụng một thời gian, tôi nghĩ đây không phải là một lựa chọn tồi, và không cảm thấy buồn cho hoàn cảnh của mình. Tôi rất vui vì các con cũng thích, bởi chiếc lều mang lại cảm giác như đi cắm trại", cô Choi cho hay.

Ngoài ra, cô Choi cũng tìm hiểu các mẹo giúp giảm chi phí nhiên liệu được cộng đồng mạng chia sẻ, như đặt nhiệt độ đun nước nóng xuống 40 độ C so với 60 độ C như trước. Bởi theo hướng dẫn trên mạng, đun nước sẽ tốn rất nhiều năng lượng, nên việc đặt mức nhiệt thấp hơn sẽ giúp giảm chi phí đun nóng.

Những mẹo chống lạnh khác được nhiều cư dân mạng Hàn Quốc khuyên dùng còn có việc sử dụng rèm, băng dính, hay dải cách nhiệt trên cửa sổ.

"Lương của chồng tôi không tăng, trong khi có quá nhiều thứ buộc phải chi tiền hàng tháng. Giá cả mọi thứ đều tăng, trừ thu nhập của chồng tôi. Tôi nghĩ nhiều người cũng đang rơi vào cảnh tương tự", cô Choi nói thêm.

Trên thực tế, Hàn Quốc đã nhập khẩu khoảng 70 nghìn tỷ Won (56,7 tỷ USD) khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) vào năm 2022, tăng 84,4% so với năm trước, và đây cũng là mức cao nhất kể từ năm 1956. Ngoài ra, giá gas tại Hàn Quốc đã tăng 38,4% vào năm 2022 so với năm 2021. Hàn Quốc hiện dựa vào hoạt động nhập khẩu để đáp ứng 93% nhu cầu sử dụng năng lượng.

Vào tháng 12/2022, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc thông báo giá năng lượng trong năm 2023 tại nước này sẽ tăng 1,5 - 1,9 lần so với năm 2022.

Minh Thu