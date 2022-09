Nghệ An: Nhóm học sinh lớp 8 ném 'bom xăng' vào nhà dân để trả thù

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 (Noru), ngày và đêm nay (29/9), ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.