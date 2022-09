Dùng kéo đâm đồng nghiệp rồi bỏ trốn từ Hải Dương vào Cà Mau, bị bắt sau gần 4 tháng

Ngày 29/9, Công an TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ Lê Xuân Sơn (SN 1988, ở Tiền Vỹ, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Bị can Lê Xuân Sơn.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 11h45 ngày 9/4, do mâu thuẫn cá nhân, Sơn dùng kéo kim loại đâm gây thương tích cho anh Đặng Văn Quang (SN 1996, ở xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang). Sơn và anh Long cùng là công nhân Công ty cổ phần than Kim Bôi.

Ngay sau khi gây án, Sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Chí Linh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sơn nhưng đối tượng đã bỏ trốn.

Ngày 25/9, qua công tác nghiệp vụ, xác định Sơn đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Công an TP Chí Linh đã khẩn trương cử tổ công tác vào Cà Mau để truy bắt đối tượng. Đến sáng 26/9, tổ công tác của Công an TP Chí Linh phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt giữ được đối tượng Sơn trên địa bàn phường 5, TP Cà Mau.

Ngay sau khi bắt giữ được đối tượng, tổ công tác đã di lý Lê Xuân Sơn về tạm giam tại Trại tam giam Công an tỉnh Hải Dương để phục vụ quá trình điều tra theo quy định của pháp luật.

Tân Trường