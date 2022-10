Kế hoạch đưa những người nhập cư trái phép lên trên tàu du lịch hạng sang để tạm trú của Thị trưởng thành phố New York Eric Adams đang bị các quan chức đảng Cộng hòa phản đối mạnh mẽ. Theo giới chức đảng Cộng hòa, kế hoạch của Thị trưởng Adams, một quan chức thuộc đảng Dân chủ, là “lố bịch” và “kém cỏi”.

RT đưa tin, Thị trưởng Adams đang tiến hành đàm phán để xử lý vấn đề nơi ở cho người nhập cư trái phép, và một trong những kế hoạch được đề xuất là đưa những người này lên trên một con tàu du lịch khổng lồ neo đậu tại quận Staten Island. Kế hoạch này được đưa ra sau khi bang Texas chuyển hàng nghìn người nhập cư trái phép tới thành phố New York trong nỗ lực đẩy trách nhiệm về phía đảng Dân chủ.

Kế hoạch đưa người nhập cư lên tàu du lịch sống của Thị trưởng thành phố New York bị giới chức đảng Cộng hòa phản đối mạnh mẽ. (Ảnh: Reuters)

Chia sẻ với Fox News, hãng du thuyền Norwegian Cruise Line cho hay chính quyền thành phố New York đã đề nghị hãng chuyển một trong số những tàu du lịch thuộc phạm vi quản lý của công ty thành nơi ở của người nhập cư trái phép. Norwegian Cruise Line đang điều hành 18 tàu du lịch khổng lồ. Công ty nhấn mạnh quá trình đối thoại với chính quyền New York vẫn đang diễn ra, và “chưa có thỏa thuận nào đạt được”.

Thông tin Thị trưởng Adam muốn biến tàu du lịch thành nơi ở tạm của người nhập cư trái phép lần đầu tiên được tờ New York Post tiết lộ là vào ngày 30/9. Cũng theo New York Post, Thị trưởng theo đảng Dân chủ còn đang cân nhắc xây thêm “thành phố lều” hay nhà tạm trú cho người nhập cư trái phép bên cạnh một công trình tương tự đang được xây ở quận Bronx, và thuê thêm một tàu du lịch khác thuộc điều hành của công ty vận chuyển tàu biển Tallink của Estonia.

Hiện chưa rõ về mức giá thuê các tàu du lịch hạng sang để làm nơi tạm trú cho người nhập cư trái phép. Nhưng theo New York Post, việc đi thuê tàu của Norwegian Cruise Line sẽ “rẻ hơn” so với xây dựng thành phố lều, công trình được cho lấy đi 15 triệu USD/tháng trong khoản thuế của thành phố New York.

Kể tháng Năm, thành phố New York đã đón khoảng 15.500 người nhập cư. Với số lượng người vượt biên trái phép từ Mexico vào Mỹ tăng kỷ lục, các Thống đốc là người của đảng Cộng hòa đang hỗ trợ người nhập cư đi về phía bắc là địa hạt của đảng Dân chủ nhằm chứng minh hậu quả liên quan tới chính sách nới lỏng kiểm soát biên giới của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Điển hình, Thống đốc bang Florida là ông Ron DeSantis đưa người nhập cư tới khu vực nghỉ hè nổi tiếng giàu có Martha’s Vineyard vào tháng Chín. Thống đốc bang Texas là ông Greg Abbott và Thống đốc bang Arizona là ông Doug Ducey cũng đã chuyển số lượng lớn người nhập cư trái phép tới New York và Washington vào đầu mùa hè năm nay.

Bình luận về kế hoạch của Thị trưởng Adams để con tàu du lịch chứa người nhập cư trái phép neo đậu tại quận Staten Island, chủ tịch khu vực là ông Vito Fossella, người theo đảng Cộng hòa, khẳng định kế hoạch này “có vấn đề”. Theo ông Fossella, kế hoạch của Thị trưởng Adams không thể giải quyết triệt để được vấn đề, mà thay vào đó còn tiếp tục thúc đẩy hoạt động nhập cư bất hợp pháp.

