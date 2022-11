Tối 27/11, một lãnh đạo UBND xã Quỳnh Thắng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, một chiến sĩ công an xã không may tử vong.

“Anh Ng.S.H (SN 1994), Công an viên xã Quỳnh Thắng đã tử vong vào lúc 11h30 ngày 27/11”, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Thắng xác nhận.

Theo một nguồn tin, ngày 26/11, anh Ng.S H. (SN 1994, quê quán xã Quỳnh Tân, công tác tại Công an xã Quỳnh Thắng) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng nên đến trưa 27/11 nạn nhân đã không qua khỏi.

Sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng Nghệ An đã tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, chiến sỹ Ng.S.H về công tác ở Công an xã Quỳnh Thắng được 3 năm. Cách đây hơn 1 tuần, chiến sỹ H. được Công an huyện Quỳnh Lưu cử đến trụ sở Công an huyện làm việc, liên quan đến công tác cấp căn cước công dân, định danh cá nhân cho người dân trên địa bàn.

Bảo Trâm