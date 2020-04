Sáng 4/7, nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an TP Vinh vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy “khủng”, bắt 4 đối tượng, thu giữ 40 kg ma túy tổng hợp và 20 bánh heroin.