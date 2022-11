Xuất hiện ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi tới 11%/năm, bắt đầu cuộc đua mới

Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 9 tháng đang được Nam Á Bank trả mức 11%/năm trong 3 tháng đầu, 6 tháng cuối có lãi suất 5,95%/năm. Như vậy, Nam Á Bank đang là nhà băng trả lãi cao nhất hiện nay sau khi đẩy lãi suất lên mức 11%.

Đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng, 6 tháng đầu có lãi suất 9,9%/năm, 6 tháng sau là 5,95%/năm; kỳ hạn 18 tháng thì 12 tháng đầu có lãi suất 8,9%/năm, 6 tháng sau là 5,95%/năm…

Nam Á Bank vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2022 với mứcc lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.855 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, hoàn thành 82% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, tổng huy động vốn hoàn thành 85% kế hoạch năm, tăng so với cùng kỳ. Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của ngân hàng đạt 173.971 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và hoàn thành 92% kế hoạch năm.

Cuộc đua lãi suất huy động vẫn chưa dừng lại giữa các ngân hàng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sau khi tung ưu đãi tặng coupon lãi suất 0,5% từ ngày 13/10 đến hết 31/10 đã ngay lập tức điều chỉnh lãi suất kể từ 26/10.

Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng là 6%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 8,6%/năm; trong khi kỳ hạn 12 tháng là 9,1%/năm; kỳ hạn 12 tháng 9,2%/năm, các kỳ hạn dài hơn được hưởng mức lãi suất 9,3%/năm. SCB cũng là nhà băng đầu tiên đưa lãi suất huy động vượt lên trên mức 9%/năm.

Tương tự, VietCapital Bank cũng không đứng ngoài cuộc đua lãi suất. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng đang được ngân hàng này công bố là 8,6%/năm, trong khi kỳ hạn 12 tháng là 8,9%/năm. Đây cũng là một trong những ngân hàng tham gia vào đợt tăng lãi suất sớm nhất.

Còn tại ngân hàng Phương Đông (OCB), lãi suất niêm yết vào sáng 1/11 các kỳ hạn 6-12 tháng lần lượt là 7,9% và 8,2%/năm. Đối với lượng tiền gửi từ 50 tỷ đồng trở lên sẽ được cộng thêm 0,5% lãi suất

Trong khi đó, tại Việt Á Bank, lãi suất tiền gửi ưu đãi khi tham gia mua bảo hiểm là 7,4%/năm đối với kỳ hạn 06 tháng; 7,9% đối với kỳ hạn 12 tháng và 8%/năm đối với kỳ hạn dài hơn 12 tháng.

Mức lãi suất thấp hơn đang thuộc về nhóm các ngân hàng TMCP có vốn nhà nước. Tính đến sáng 1/11, các ngân hàng BIDV, Agribank, Vietcombank và VietinBank đang “nhìn nhau” trong việc áp dụng lãi suất huy động. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng tại nhóm ngân hàng này là 6%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 12-36 tháng có mức lãi suất chung là 7,4%/năm.

Ngân Giang