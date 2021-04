Vì sao rau bong non có thể khiến cả mẹ và con tử vong khi đã ở 3 tháng cuối thai kỳ?

Mẹ con sản phụ bị rau bong non được cứu sống tại BV Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí



Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tiến hành phẫu thuật cho 1 trường hợp thai lần 2, thai 36 tuần bị rau bong non, suy thai trên nền bệnh gan thoái hóa mỡ cấp, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu.

Trước đó, sản phụ đã đến khám tại Trung tâm y tế thị xã Đông Triều với biểu hiện phù, tăng huyết áp, tăng men gan, mệt mỏi ăn kém được chẩn đoán thai 36 tuần dọa đẻ non/rau tiền đạo và được chuyển đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Sản phụ nhập viện trong tình trạng đau bụng từng cơn, ra máu âm đạo, tử cung căng cứng, nhịp tim thai rời rạc.

Xác định đây là ca bệnh với biến chứng điển hình của rau bong non, ngay lập tức kíp phẫu thuật được triển khai với sự có mặt của bác sĩ khoa Sản, Khoa Sơ sinh và khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức.

Các bác sĩ cho biết việc phẫu thuật cho sản phụ có biến chứng sản khoa là rất nguy hiểm tiềm ẩn rất nhiều biến chứng. Hơn hết trên sản phụ này lại có rất nhiều bệnh lý phức tạp kèm theo thì mức độ nguy hiểm và rủi ro trong quá trình phẫu thuật là càng tăng. Sản phụ và cả thai nhi có thể tử vong ngay trong phòng phẫu thuật.

Tuy nhiên, ca phẫu thuật được triển khai nhanh chóng sau khoảng 5 phút 1 trẻ nam chào đời với cân nặng 2.300 gram. Các bác sĩ sơ sinh đã tiến hành hồi sức kịp thời, trẻ đã hồng hào trở lại, nhịp tim ổn định và được chuyển về khoa sơ sinh để theo dõi. Về phía sản phụ, bằng những nỗ lực của các bác sĩ và cả kíp phẫu thuật, sản phụ an toàn trải qua cuộc phẫu thuật, bảo toàn tử cung. Hiện sức khỏe mẹ con sản phụ ổn định và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo các bác sĩ sản khoa, thông thường trong mỗi ca sinh, khi sản phụ sổ thai xong thì rau thai mới bong ra để đảm bảo chức năng nuôi dưỡng thai nhi cho tới khi chào đời. Trường hợp rau bám đúng vị trí song bị bong trước khi sổ thai thì gọi là rau bong non.

Đây là một biến chứng sản khoa nặng thường xảy ra ở ba tháng cuối của thời kỳ thai nghén, nó biến chuyển đột ngột, nhanh chóng có thể đe doạ tính mạng của cả mẹ và thai nhi.

Trước đó, vào tháng 1 năm 2021, cũng tại BV Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí cũng đã cứu sống mẹ con sản phụ bị rau bong non ở tuần thai thứ 33.

Theo sản phụ Lê Thị H. trước khi nhập viện chị có cảm thấy đau bụng dưới, cơn đau mỗi lúc dày thêm. Nhận thấy bất thường chị đã nhập viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí để thăm khám.

Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán: Suy thai cấp, rau bong non và chỉ định phẫu thuật cấp cứu để cứu sống thai nhi. Nhờ tiến hành phẫu thuật kịp thời, bé gái nặng 2.040 gram chào đời khỏe mạnh, sức khỏe sản phụ ổn định và bảo toàn được tử cung.

BSCKII Vũ Thị Dung – Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí cho biết, với những trường hợp sản phụ bị rau bong non nếu không được tiến hành phẫu thuật cấp cứu kịp thời thì tính mạng của sản phụ và thai nhi có thể nguy hiểm, tử cung của sản phụ sẽ phải cắt bỏ để tránh việc chảy máu.

Lý do là bởi, bệnh có diễn biến đột ngột, nhanh chóng có thể đe doạ tính mạng của mẹ và thai nhi do tình trạng sốc mất máu, biến chứng rối loạn đông máu hay vô niệu. Điều này đòi hỏi, sản phụ cần phải chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời mới có thể cứu sống mẹ và thai nhi.

Thường thì rau bong non sẽ xảy ra ở các trường hợp sản phụ có tiền sử tăng huyết áp, tiền sản giật hoặc do chấn thương, tuy nhiên theo bác sĩ Vũ Thị Dung “cũng có những trường hợp trước đó sức khoẻ của sản phụ hoàn toàn ổn định”.

Vì vậy sớm phát hiện ra những bất thường về sức khỏe trong quá trình mang thai mà đặc biệt là những tháng cuối của thai kỳ là cách tốt nhất để bảo vệ tính mạng của sản phụ và thai nhi.

“Khi phát hiện ra bất thường, sản phụ cần đến các cơ sở y tế có chuyên khoa sản để thăm khám kịp thời tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra”, BS Vũ Thị Dung nhấn mạnh.

Rau bong non tiến triển nhanh, nếu không xử lý kịp thời sẽ đưa đến những biến chứng nguy hiểm như sau:

Sốc mất máu : sốc xảy ra nhanh, nhất là sau khi thai và rau thai được sổ ra ngoài. Điều cần chú ý là lượng máu ứ lại trong lòng tử cung có thể rất nhiều so với lượng máu chảy ra ngoài âm đạo.

Rối loạn đông máu: do thiếu sinh sợi huyết, phát hiện sau khi sổ rau thấy máu loãng không đông vẫn tiếp tục chảy ra ngoài âm đạo. Biến chứng này càng nặng nếu diễn biến rau bong non càng kéo dài, vì vậy cần phải phát hiện sớm để có ngay hướng xử trí.

Vô niệu: cần theo dõi nước tiểu liên tục trong những giờ đầu và những ngày tiếp theo sau đó để phát hiện biến chứng này. Người bệnh có biểu hiện tiểu ít, thậm chí là không có nước tiểu, đau vùng hông lưng, ure huyết tăng cao nhưng ure niệu giảm. Vô niệu phần lớn là do tình trạng sốc gây tụt huyết áp, chảy máu nhiều. Một số khác do hoại tử không hồi phục của lớp vỏ thận, tiên lượng nặng, có thể dẫn đến tử vong.

Ngoài ra rau bong non có thể để lại các di chứng khác hết sức nguy hiểm như: suy gan thận cấp, suy tuyến thượng thận, tăng huyết áp, ...

N. Huyền