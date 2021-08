Sẽ đưa phụ nữ có thai vào nhóm đối tượng thận trọng khi tiêm vắc xin Covid-19?

Mẹ mắc Covid-19 có thể cho con bú được không? Cho đến nay, việc lây truyền vi rút gây bệnh Covid-19 qua sữa mẹ và qua việc cho trẻ bú mẹ vẫn chưa được phát hiện. Do vậy, không có lý do gì để không cho hoặc ngừng cho trẻ bú sữa mẹ

Theo TS BS Hoàng Thị Diễm Tuyết – Giám đốc BV Hùng Vương TP. HCM, bệnh viện có 120 giường điều trị cho thai phụ mắc Covid-19 nhưng trong 1 tuần đã không còn giường trống. Ban đầu, bệnh viện chỉ nhận sản phụ có chỉ định can thiệp sản phụ nhiễm Covid-19, sản phụ có thai kì trên 38 tuần. Nhưng có rất nhiều sản phụ đang mang thai 19, hơn 20 tuần khi đến bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp nên không thể không tiếp nhận.



Bệnh viện Từ Dũ cũng có quy mô 150 giường chuyên tiếp nhận người mang thai mắc Covid-19. Hiện bệnh viện đang điều trị hơn 70 trường hợp có thai và người bệnh lý phụ khoa nhiễm Covid-19, trong đó có một số do các bệnh viện khác chuyển đến. Những sản phụ, bệnh nhân điều trị bệnh lý sản khoa ổn định sẽ chuyển đi các bệnh viện khác để dành chỗ tiếp nhận bệnh nhân nặng.



TS BS Nguyễn Hữu Trung – Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, cho biết có rất nhiều sản phụ mắc Covid-19 đã “cầu cứu” bác sĩ. So với phụ nữ phương Tây thì thai phụ Việt Nam có nguy cơ mắc Covid-19 cao hơn bởi vì tâm lý mang thai được cả nhà chăm sóc, phụ nữ mang thai không sống độc lập nên dễ mắc Covid-19.

Thai phụ mắc Covid-19 điều trị tại BV Hùng Vương TP.HCM.

Ngoài ra, khi nhiễm Covid-19 thai phụ dễ trở nặng hơn, dễ suy thai hơn. Vì vậy. TS BS Trung cho rằng cần đưa đối tượng thai phụ vào tiêm vắc xin Covid-19.

CDC Hoa Kỳ cũng khuyến cáo phụ nữ mang thai nên tiêm vắc xin Covid-19 và trên tinh thần tự nguyện. Vì vậy, BS Trung cho rằng trong tình hình dịch hàng nghìn ca mỗi ngày phụ nữ mang thai rất cần được tiêm.

Theo y văn cho đến nay, thai phụ nếu mắc Covid-19 có thể tăng các nguy cơ sau so với thai phụ bình thường:

- Tăng tỉ lệ tiền sản giật

- Tăng tỉ lệ sẩy thai, sinh non

- Tăng tỉ lệ thai lưu

- Tăng tỉ lệ nhiễm trùng

- Tăng tỉ lệ phải nhập ICU, thở máy

- Tăng tỉ lệ tử vong

Ngoài ra, phụ nữ mang thai được xem là dễ mắc Covid-19 hơn phụ nữ không mang thai. Chính vì vậy, phụ nữ chưa có thai, sắp có thai, đang có thai, đang cho con bú... đều có thể chích ngừa vắc xin Covid-19. Người tiêm cần đánh giá và tư vấn đầy đủ. Vùng dịch bệnh thì càng nên tiêm phòng vắc xin sớm.



PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Chuyên gia cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho hay, vắc xin phòng Covid-19 là vắc xin được cấp phép trong điều kiện khẩn cấp và dữ liệu lâm sàng về nghiên cứu trên phụ nữ có thai chưa thật đầy đủ về những vấn đề liên quan đến phản ứng, hay ảnh hưởng đến thai nhi... Do đó, hiện tại đây là đối tượng trì hoãn trong tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.



Tuy nhiên, cũng theo PGS. TS Trần Đắc Phu, nhiều nước dịch Covid-19 bùng phát và lây lan cấp độ rộng nên mức độ rủi ro với người dân nói chung, trong đó có phụ nữ mang thai rất cao. Do đó, đã có nhiều mong muốn tiêm cho phụ nữ mang thai.

Một điểm nữa liên quan đến vấn đề này được PGS.TS Trần Đắc Phu đề cập là nếu phụ nữ mang thai mà thường xuyên phải đi vào vùng dịch hay vùng có nguy cơ lây nhiễm, cần thiết vẫn có thể tiêm.

Liên quan đến tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho phụ nữ mang thai, Tổ chức y tế thế giới (WHO) khuyến cáo sử dụng vắc xin Covid-19 ở phụ nữ mang thai khi lợi ích của việc tiêm chủng cho phụ nữ mang thai lớn hơn nguy cơ tiềm ẩn. WHO cho rằng cần tư vấn đầy đủ cho thai phụ trước. WHO cũng không khuyến cáo thử thai trước khi chích ngừa, không khuyến cáo trì hoãn việc có thai hay bỏ thai vì chích ngừa.



TS.BS Phạm Quang Thái - Trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng Khu vực miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (T.Ư), cho biết phụ nữ mang thai và cho con bú được đưa vào danh sách tạm hoãn tiêm chủng vắc xin Covid-19. Quyết định 3355/QĐ-BYT về Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021 – 2022, trong đó, có 16 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch như hiện tại, TS Thái cho biết Bộ Y tế đang sửa văn bản để đưa phụ nữ có thai và cho con bú vào nhóm đối tượng tiêm chủng nhưng là nhóm đối tượng nên thận trọng giống như đối tượng trên 65 tuổi, có bệnh lý nền đi kèm. TS Thái cho rằng sẽ sớm bổ sung văn bản để đưa vào tiêm chủng cho nhóm đối tượng là phụ nữ mang thai.

K.Chi