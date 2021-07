Người các tỉnh muốn vào Hà Nội: Ai phải có xét nghiệm Covid-19 âm tính, ai không cần?

Trong ngày 14/7, ghi nhận một trường hợp là tài xế có lộ trình di chuyển từ Đồng Nai đi Hà Nội, mặc dù có giấy xét nghiệm nhanh Covid-19 cho kết quả âm tính và tờ xét nghiệm này vừa lấy trong 24 tiếng, nhưng tại chốt kiểm soát Covid-19 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tài xế này không được điều khiển phương tiện vào Thủ đô Hà Nội, phải quay đầu trở lại hoặc làm lại xét nghiệm PCR.

Theo ông Khổng Minh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết trường hợp trên không thể vào Hà Nội vì tài xế này đã đi từ vùng dịch nằm trong 15 tỉnh thành có dịch Covid-19 vì vậy phải quay đầu.

Ông Tuấn cho rằng không phải kết quả xét nghiệm test nhanh không có giá trị mà đến nay quy định test nhanh hay test PCR đều được, trong vòng 72h. Có khả năng cao tài xế trên đã hết thời gian 72 h chứ không phải Hà Nội không công nhận test nhanh. Tuy nhiên, đối với các lái xe họ vào Hà Nội rồi quay đầu không có nhà cách ly tại nhà nên quay về.

Những người từ vùng dịch về Hà Nội có giấy xét nghiệm âm tính sẽ được cách ly theo dõi tại nhà và được trực tiếp quản lý bởi y tế phường.

Kiểm soát người dân vào Hà Nội.

Vấn đề người từ các tỉnh có dịch/vùng dịch về Hà Nội được hiểu như thế nào, ông Tuấn cho biết theo hướng dẫn của Bộ Y tế các tỉnh có dịch và xác định vùng dịch khác nhau. Tuy nhiên, các giấy tờ tùy thân không thể khẳng định người đó có ở vùng dịch hay ngoài vùng dịch.

Ví dụ trường hợp Nghệ An, ông Tuấn cho biết Nghệ An có các vùng dịch “lõi” nhưng tất cả người từ Nghệ An ra buộc phải coi là vùng dịch bởi vì việc khai báo của người dân đôi khi không đúng nên Hà Nội coi mức độ vùng dịch ở cấp tỉnh. Tức là người dân từ các tỉnh có dịch muốn vào Hà Nội đều phải có xét nghiệm âm tính.

Đối với người dân ở các tỉnh không có dịch muốn vào Hà Nội thì chỉ cần khai báo y tế, đo thân nhiệt để ra vào thành phố.

Phó Giám đốc CDC Hà Nội khuyến cáo người dân cần khai báo trung thực để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch.

Tại các chốt kiểm soát, công an Hà Nội cũng quy định rõ đối với các phương tiện vận tải hành khách công cộng đường bộ từ 14 tỉnh, thành phố có dịch bệnh như: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Phú Yên, Đắc Lắk, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam (các tỉnh, thành phố khác phát sinh tình hình dịch bệnh phức tạp thể tiếp tục áp dụng khi có thông báo của Bộ Y tế và chỉ đạo của Thành phố): yêu cầu quay đầu, không được di chuyển vào Hà Nội.

Các xe vận tải hành khách công cộng từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh chỉ được vào Hà Nội trong trường hợp đặc biệt: Là xe hợp đồng chuyên gia, cán bộ, công nhân viên, người lao động của các cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất, trường hợp công dân hết cách ly tại các tỉnh trở về Hà Nội nhưng phải có Quyết định kết thúc cách ly.

Trường hợp không có Quyết định kết thúc cách ly sẽ giữ lại, phối hợp lực lượng y tế đưa về trụ sở chính quyền gần nhất để xác minh, làm rõ); chỉ cho phép hoạt động trở lại khi có thông báo của các cấp có thẩm quyền.

K.Chi