Nam thanh niên suýt chết vì ngộ độc khí CO

Ngộ độc khí CO nếu không được điều trị kịp thời sẽ bị mất ý thức, hôn mê sâu, sống thực vật cả đời, thậm chí tử vong.

Bệnh nhân Đặng Văn Tuân (28 tuổi, trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) được chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp sau ngạt khí CO, tiên lượng nguy cơ tử vong cao. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu bằng các phương pháp hồi sức tích cực, hội chẩn các chuyên khoa và tiến hành điều trị oxy cao áp. Sau 48 giờ, bệnh nhân tỉnh, chỉ số sinh tồn ổn định.

Bác sĩ Lê Tiến Dũng – Khoa Hồi sức tích cực cho biết sau 10 ngày điều trị phối hợp các chuyên khoa hồi sức tích cực, thần kinh - phục hồi chức năng kết hợp oxy cao áp theo phác đồ, đến nay, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, sức khỏe phục hồi tốt mà không có bất kì di chứng nào.

CO là khí không màu, không mùi vị nên rất khó phát hiện. Khi hít phải, CO nhanh chóng ngấm vào máu và làm mất oxy trong máu. Nạn nhân sẽ có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, đau ngực.

Ngộ độc khí CO làm cho tế bào não bị tổn thương dẫn đến thoát dịch, phù nề não, bệnh nhân có thể bị mất ý thức, hôn mê sâu, sống thực vật cả đời, thậm chí tử vong nếu không cấp cứu, điều trị kịp thời.

Nhiều trường hợp bệnh nhân ngạt khí CO dù được cứu sống nhưng để lại các di chứng nghiêm trọng như suy giảm trí nhớ, giảm tập trung, liệt cơ mặt, vận động bất thường, đi đứng khó khăn, tay chân cứng và run, liệt nửa người…

Bệnh nhân được cấp cứu.

Oxy cao áp được chỉ định cấp cứu cho các trường hợp ngộ độc khí CO. Phương pháp này có thể loại thải nhanh các khí độc ra khỏi bệnh nhân, đặc biệt là não bộ.

Bác sĩ CKI Phan Minh Hải – Khoa Thần kinh – phục hồi chức năng, Bệnh viện Bãi Cháy đánh giá: “Trong môi trường bình thường, khí CO có ái lực với Hemoglobin của hồng cầu trong máu – chất vận chuyển oxy từ phổi đi nuôi dưỡng cơ thể gấp 200 lần so với oxy.

Tuy nhiên khi bệnh nhân được khi bệnh nhân được điều trị trong môi trường áp suất cao, Oxy áp lực cao đánh bật khí CO khỏi Hemoglobin, trả lại chức năng vận chuyển oxy cho nó, làm tăng nhả oxy cho các mô của cơ thể bị thiếu oxy.

Do đó, oxy cao áp sẽ đào thải nhanh khí CO trong thời gian ngắn, giúp bệnh nhân ngộ độc CO phục hồi sức khỏe nhanh chóng và giảm di chứng thần kinh”.

Vận hành trung tâm oxy cao áp từ năm 2015, đến nay, Bệnh viện Bãi Cháy đã điều trị thành công cho khoảng 20 ca bệnh ngộ độc khí CO.

Bên cạnh đó, kỹ thuật oxy cao áp còn được bệnh viện áp dụng hiệu quả trong cấp cứu, điều trị các bệnh lý nặng, nguy kịch như nhồi máu não, tai biến lặn,…; các bệnh lý nội và ngoại khoa như ù tai, điếc đột ngột, bỏng nặng, bệnh nhân sau xạ trị; phục hồi hiệu quả cho các ca loét ngoài da lâu liền, sau phẫu thuật chấn thương chỉnh hình…; thẩm mỹ, làm đẹp, điều trị hậu covid...

Qua đó nâng cao hiệu quả cấp cứu, điều trị bệnh nhân, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ chất lượng cao của nhân dân.

K.Chi